Е-кабінет для військовозобов’язаних запрацює 18 травня

Через електронний кабінет можна буде, зокрема, оновити персональні данні, відповідно до нового закону про посилення мобілізації.

18 травня має запрацювати застосунок – електронний кабінет для військовозобов’язаних. Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, «Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам”.

Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

“Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три «поля» і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі”, – розповіла заступниця міністра оборони.

Завдяки запуску е-кабінету призовника, військовозобов’язані зможуть оновити особисті данні без візиту до ТЦК або навіть з-за кордону. За словами Катерини Черногоренко, у міністерстві оборони вважають, «що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно».

Мобільний застосунок можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.

Як повідомляв Varosh, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №10449 про мобілізацію. Закон набере чинності 18 травня. Відповідно нового закону, чоловіка мають оновити свої персональні данні впродовж 60 днів. Це можна буде зробити в ТЦК, в ЦНАПах або через електронний кабінет призовника.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Апостроф

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