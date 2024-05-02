Великодні вихідні в Ужгороді: афіша подій на 3-5 травня

В ці вихідні в Ужгороді буде незвично спокійно. Події на різний смак будуть у п’ятницю та суботу, натомість у неділю не заплановано нічого. Ми пояснюємо це тим, що у неділю православні християни святкують Великдень, тому цей день — виключно родинний.

Втім, нудьгувати не доведеться: на вас чекатимуть майстеркласи, творчі зустрічі та екскурсії містом. Є з чого вибрати. А якщо ви знаєте про якісь заходи, про які ми не згадали — пишіть нам, афіша доповнюється.

3 травня (п’ятниця)

Міжнародний турнір з петанку «Сакура-2024»

З 3 по 5 травня на майданчику на стадіоні “Авангард” пройде традиційний міжнародний турнір з петанку «Сакура 2024». Спортсмени з різних міст України та закордону змагатимуться за вже сталою швейцарською системою: 3 травня — тет-а-тет, 4 травня — дуплети та 5 травня — триплети.

Петанку – 20. В Ужгороді пройшов 19-тий щорічний турнір з петанку “Каштани”

Нагадаємо, Ужгород став першим містом в Україні, де почали грати в петанк, або в “гру в кулі”. Звідси петанк пішов мандрувати містами України, а в Ужгороді зареєстрували Федерацію петанку. Щороку, навесні та восени, тут відбуваються турніри — “Сакура” та “Каштани”.

Екскурсія в екзотаріум «Акваріум» (пл. Л. Толстого, 46)

Екскурсії в “Акваріумі” покликані показати діткам різноманіття тваринного світу, спрямовані на подолання страхів, породжених стереотипами й упередженнями та формування рівного ставлення до тих, хто живе поруч із нами на одній планеті.

Після екскурсії відбудеться творчий майстер-клас для діток. Вік дітей: 7-10 років. Безплатно.

Для реєстрації заповніть, будь ласка, форму.

Арт-проєкт “Ти можеш”

Арт-проєкт «Ти можеш» об’єднав чотирьох непрофесійних художниць — Ксенії Недолуженко, Рімми Конар, Тетяни Мигалко та Андріанни Кушнір — для яких створення картин — це хобі, яке займає вагому частину їх життя, наповнюючи його сенсом та задоволенням.

Концепція проєкту полягає в тому, щоб показати іншим жінкам, що «вони теж можуть» окрім основного покликання, відшукати для себе захоплення, яке буде наповнювати їх з середини, яким вони згодом можуть ділитись зі Світом, щоб дарувати іншим красу та позитивні емоції. І для цього не обовʼязково бути ідеальними художницями, достатньо просто бути сміливими, щирими та не боятися висловлювати свої почуття та світобачення.

Виставка триватиме 14 днів, до 16 травня. Відкриття 3 травня о 16:00 в Ужгородському скансені.

Творчий вечір-зустріч із фотографкою Мар’яною Шафро

Під час зустрічі жінка розкаже про свій шлях у фотографії та презентує власні роботи з особистими історіями, які стоять за кожним зі знімків. Також відбудеться відкрита дискусія з аудиторією, на якій присутні зможуть поставити свої питання спікерці. Йтиметься про те, як поєднувати різні ролі: Мар’яна розкаже, як їй вдається знаходить баланс між — бути жінкою, мамою, та професійним фотографом. Торкнеться також теми фотографії як форми самовираження та розкаже про те, як впливає на творчість материнство.

Жінка, мама, волонтерка: творчий вечір-зустріч із Мар’яною Шафро відбудеться в Ужгороді

Спікерка поділиться з аудиторією секретами майстерності та улюблених технік, продемонструє, як її стиль розвивався з часом.

Початок о 18:00, зустріч відбудеться у фотошколі ZOOM.

4 травня (субота)

Майстерклас з виготовлення аромасвічок

На майстеркласі з виготовлення ароматичних свічок з натурального соєвого воску ви матимете можливість створити власні унікальні ароматичні композиції. Протягом майстеркласу учасники дізнаються про властивості соєвого воску, його переваги та способи його використання для виготовлення свічки. Також дізнаєтесь про різні види ароматичних олій, як їх поєднувати та як вибрати правильну концентрацію для вашої свічки. Навчитесь експериментувати з безліччю комбінацій ароматів, створюючи унікальні власні суміші.

Наприкінці майстер-класу кожен учасник отримає свою власну свічку, яку він створив.

Ціна 700 грн./чол. Тривалість 1-1,5 год.

Майстерклас – чудова можливість розслабитися, отримати нові знання та творчо провести час.

Запис обов’язковий (050 432 24 33)

Оглядова екскурсія Ужгородом від MUSE travel

На оглядову екскурсію “Ужгород: відкриваємо таємниці старовинного міста” запрошують у турагенстві. Обіцяють, що під час цієї екскурсії ви зможете відчути дух минулого, доторкнутися до історії та відкрити найцікавіші сторінки життя міста.

“Наші гіди розповідатимуть про архітектурні шедеври, легенди та таємниці, які приховуються за старовинними стінами”, — пишуть організатори.

Вартість: 150 грн. Старт: о 18:00. Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60

Вистава “Качка” від Донецького академічного обласного драматичного театру м.Маріуполь

Вистава «Качка» — весела і красива постановка для всієї родини. Тут кожен знайде своє — дітям буде цікава історія про смішну Качку та чарівного Лиса, котрі вирушають у мандрівку Лісом та зустрічають інших тварин, а дорослі звісно ж глибше відчують сенс вистави — смішні фрази, гумор, асоціації та все, що потрібно для приємного проведення часу в театрі Квитки на сайті concert.ua та у касі Закарпатського музично-драматичного театру.

Афіша доповнюється…

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.