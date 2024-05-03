“Драма сьогодення”: перший всеукраїнський фестиваль сучасної драми на великій сцені відбудеться в Ужгороді

Перший всеукраїнський театральний фестиваль актуальної драматургії «Драма сьогодення» стартує в Ужгороді 13 травня. У межах фестивалю у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі свої вистави представлять 6 театральних колективів.

«Це перший всеукраїнський театральний фестиваль актуальної драматургії на великій сцені, з дня створення нашого театру (Закарпатського облмуздрамтеатру – ред.), на великій сцені жодного фестивалю не було. Тож ми вирішили його цьогоріч започаткувати», – розповів у коментарі Varosh директор Закарпатського обласного музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв Рудольф Дзуринець.

Окрім того, що фестиваль має на меті популяризацію театрального мистецтва, це ще і можливість для глядача переглянути вистави запрошених театрів, для військових і поранених захисників, які часто відвідують спектаклі – мати можливість додаткової реабілітації через мистецтво.

Для власне театралів, залучених у фесті, цей захід – ще й певний обмін досвідом. За словами Рудольфа Дзуринця, нині у театрі працюють над укладенням договорів про співпрацю з театрами з інших областей та спільні гастролі: «Вони знають, що у нас на Закарпатті обстановка найспокійніша, тому проявляють ініціативу приїздити до нас із гастролями і демонструвати своє мистецтво закарпатським глядачам».

На майбутнє фестиваль «Драма сьогодення» у театрі планують проводити щороку.

І вже працюють над тим, аби наступного року провести на Закарпатті ще й мультинаціональний фестиваль театрального мистецтва за участі театрів з-за кордону. Наразі попередніх домовленостей у цьому напрямку досягнуто з театральними колективами зі Словаччини, Чехії, Великобританії, розповів Рудольф Дзуринець.

Фестиваль «Драма сьогодення» в Ужгороді 13 травня відкриє Мукачівський музично-драматичний театр виставою «Тев’є молочник». Також впродовж фестивалю можна буде переглянути вистави Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка «Земля»; Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької «Доця», Київського академічного театру «Колесо» «В Португалії зараз тепло», виставу за участі Римми Зюбіною та Олега Коркушко «Це все вона». Закриватиме фестиваль 18 травня Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв прем’єрною виставою «Алло».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: кадр з вистави “Земля”, сайт Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка

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