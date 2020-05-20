Закарпатський туризм під час пандемії коронавірусу: як вижити всупереч усьому і стати сильнішими

Закарпаття провалило зимовий туристичний сезон 2020, насамперед, через теплу погоду, тож активно готувалося до весни й літа, аби не тільки щось заробити, а й компенсувати зимові збитки.

Ще на початку березня працівники туристичної галузі регіону навіть не уявляли, що попереду їх чекає ще більший “провал”. Коронавірус звів усі їхні зусилля нанівець. Шокував. Пригнітив і надломив. Проте не зламав. Навпаки – певної миті коронакриза почала мотивувати не здаватися і шукати нові можливості.

Більше того, саме туризм Закарпаття чи не першим зміг адаптуватися і показати приклад усім, що не можна покладати рук. Це було і є вкрай важливо не тільки з точки зору позитивного прикладу для інших сфер, а й у сенсі терапії для всіх, хто опинився на самоізоляції: онлайн-екскурсії стали тим плацебо, який підбадьорював і допомагав зберігати здоровий глузд.

Цього всього, звісно, не було би без місцевих ентузіастів, на яких і тримається закарпатський туризм.

Перші дні карантину

Федір Шандор, президент Закарпатської туристичної організації (ЗТО), розповідає в інтерв’ю виданню Varosh, що ковід став чорним лебедем для туризму. Це було щось цілковито незрозуміле й мало хто підозрював, що пандемія – так надовго, і вочевидь, повернеться до нас другою хвилею у жовтні-листопаді. Шандор саме 15 березня, коли закривалися кордони, повертався із робочого туру Прага – Відень – Будепешт. На угорсько-австрійському кордоні очікував блокпост, де вимірювали температуру.

Уже в ці дні, 15-16 березня певні заклади призупиняли роботу. Першими зачинилися Термальні води Косино на Берегівщині та їхні сусіди – міні-аквапарк HORUS, мережа V&P у Хусті, заміська садиба Дача на Ужгородщині, в Ужгороді серед кафе першими закрилися івент-бар Стариця, а також PLAN B, Panorama, Das Haus.

Шандор згадує, як із уведенням карантину посипалися відмови від груп. Спершу люди скасовували тури на період цвітіння сакури, нарцисів, а надалі відмовлялися і від літнього відпочинку. Хтось переносив, хтось відміняв.

«7-10 квітня ми узагальнили інформацію та усвідомили, що все – регіональний туризм накрився. Організатори почали скасовувати квітневі, травневі події – “Хустську бринзу” в Липчі, “Wedding Day” у Воєводині, “Сонячний напій” в Ужгороді, “Берлибаський бануш” на Рахівщині, “Срібний Татош” у Чинадієві і так далі, – мовить Федір Шандор. – Загалом від середини березня і до кінця травня по всьому Закарпаттю відмінені 86 фестивалів, скасовуються уже і на червень. Можливо, 50 на 50, що в липні у Воєводині пройде “Івана Купала” , також думаємо, тільки думаємо, про “Регату” в Ужгороді наприкінці липня».

Онлайн-прогулянки – сакура та мініскульптурки

Як каже експерт, закарпатський туризм спершу вичікував, займався рутинними справами, однак на третьому тижні карантину з’явилося розуміння, що це все надовго, тож слід діяти. Екскурсоводи Максим Адаменко і Марія Заболотна втілили ідею онлайн-екскурсій серед сакур.

Відтак 18 квітня відбулися віртуальні прогулянки поміж сакур у різних містах Закарпаття за участі 14 гідів. Фейсбук показує, що трансляцію переглядали в Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі, Кременчуку, Миколаєві, Сумах, Бучі, Краматорську, Броварах та інших містах України й навіть за кордоном. Ажіотаж довкола “сакура-туру” надихнув влаштувати прогулянки мініскульптурками, тож гіди в різних куточках Закарпаття започаткували віртуальні екскурсії про скульптури в кількох серіях.

Крафтові інтернет-тури: вино, пиво, сир

Водночас у квітні стартували віртуальні крафтові тури, до прикладу винні. Олександр Ковач, голова Спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття, спільно з гідом Максимом Адаменко втілили ініціативу “Десятка кращих приватних виноробів Закарпаття”. Відтак протягом десяти днів у прямому ефірі глядачі знайомилися із досконалим закарпатським вином від приватних майстрів, а автори найцікавіших запитань одержували пляшку чудового вина.

Компанія Chateau Chizay 10 травня провела день відкритих дверей через програму ZOOM, а бонусом розігрувала подарунки серед тих, хто зареєструвався. Федір Шандор обіцяє: невдовзі будуть презентовані ідеї з місцевими сироварнями й пивоварнями, тож глядачі зможуть побачити виробництво крафтового сиру й пива.

Онлайн-екскурсії, що надихають

Цікаво, що до карантину вже були місцеві туристичні онлайн-продукти. Ось ужгородський історик Владислав Товтин восени провів віртуальну велоекскурсію районом Галагов в Ужгороді. Він проїхав на VaroshBike визначними місцями, відтак на ютубі вийшла п’ятихвилинна вичерпна відеорозповідь, яка актуальна завжди, тим паче на карантині. На початку квітня Владислав, а також ще четверо гідів – Максим Адаменко, Ігор Гуледза, Марія Заболотна та Ольга Шкуро – взяли участь у всеукраїнській ініціативі #карантинмандри, коли екскурсоводи з різних куточків України об’єдналися, аби провести онлайн-прогулянки.

Відкрита онлайн-екскурсія "Мукачівські закапелки" Всім привіт! На зв'язку з Мукачева #ігоргуледзагід. Розпочинаємо нашу екскурсію міськими закапелками.Посилання, що знадобляться під час прогулянки:Фантастичні звірі та де їх шукати в Мукачеві: cutt.ly/SyiShybХрамове підземелля: cutt.ly/kyiSlurСакури: cutt.ly/XyiSbUj #ihorhuledzaguide #карантинмандри Gepostet von Екскурсії Закарпаттям з Ігорем Гуледзою am Freitag, 24. April 2020

«За час карантину я провів дві онлайн-екскурсії у рамках проєкту #карантинмандри, а також чотири закриті для збірних груп. Наразі іншої альтернативи не бачу, вважаю, що цей напрямок подорожей точно буде розвиватися. Насамперед, покращиться якість продукту та залучатимуть різні платформи, – ділиться Ігор Гуледза. – Після карантину, за позитивного сценарію, сподіваюся максимум на окремі індивідуальні екскурсії. Великих груп, як минулого сезону, не очікую».

За коментарями під трансляціями на фейсбуці очевидно, що ідею віртуальних прогулянок підтримували в різних містах України, навіть ужгородці залюбки переглядали відео про рідне місто. Журналістка з Ужгорода Ксенія Шокіна подивилася у прямому ефірі екскурсію про сакури й першу прогулянку мініскульптурками, інші планує поглянути у записі.

«Я фанатка ужгородських мініскульптурок, знаю їх усіх і стежу за їхнім, так би мовити, життям. Наші мініскульптурки допомагають дізнаватися досі незнані історії краю та про його видатних діячів. Вважаю, що онлайн-екскурсії – це чудова безкоштовна промоція Закарпаття для широкої авдиторії. Не скажу, що мені все подобається, не до кожного гіда пішла би на екскурсію ще раз, але відзначила для себе і хороших. З мінусів – іноді зникає зв’язок, погана якість картинки, бо стрім на телефон – це стрім на телефон. Але добре, що це взагалі є, бо люди з інших міст дізнаються і захочуть приїхати побачити на власні очі».

Міні-скульптурки наживо (3 серія) Золота середина – саме так хочеться назвати вчорашню онлайн прогулянку у рамках проєкту Міні-скульптурки наживо!Ми довго готувалися, тренувалися цілий тиждень… І як результат склали цікавий пазл з маленьких скульптурок, що мають велику історію: тут і Джон Лорд з Моцартом, і актор з The Muppet Show разом з Кукоцом, і Еней з Петром Першим.Мандруй після карантину та шукай цих малюків!)Разом з ГО КЕТ "Культура Екологія Туризм", Турінформ Закарпаття, Батерфлай Тревел, Жуй у Мандрах, Вільна екскурсія – ВЕЗ Gepostet von Жуй у Мандрах am Sonntag, 10. Mai 2020

Віртуальні прогулянки від професійних гідів надихнули Ксенію самотужки провести дві онлайн-екскурсії, аби спонукати друзів із інших міст нарешті завітати до Ужгорода. А ще дівчина почала розвивати блог про подорожі Україною.

«Я дуже хочу, аби українці почали цінувати те, що поруч, бо наша країна багата цікавими місцями та особистостями. І варто про це знати».

Потенціал онлайн-туризму: монетизація і вклад у подальший розвиток

Онлайн-туризм має попит і навіть подеколи монетизується. Ось керівник мукачівського відділення ЗТО Максим Адаменко після однієї із перших онлайн-екскурсій замком Паланком запропонував у фейсбуці підтримати його “донатом”, себто чайовими. І користувачі мережі надіслали на картку, хто скільки волів, загалом за цю екскурсію надійшло 860 гривень. Суми різні: від 30 гривень до 200, 30 надсилали закарпатці, 200 – кияни. Максим каже, що йому така винагорода за свою працю імпонує більше, ніж екскурсії за сталою ціною.

«Мої колеги з Дніпра, Києва регулярно проводять онлайн-екскурсії і навіть монетизують їх, але мені це нецікаво, бо не бачу великого попиту, – додає Максим. – Тим більше, наразі займаюся іншими проєктами, готую новий сайт, проводжу онлайн-події із крафтярами, нещодавно завершили з виноробами, на черзі – пивовари. Ось провів онлайн-прогулянку на ужгородську Палинчарню».

Онлайн екскурсія на виробництво @Перша Закарпатська палинчарня – завод фруктових дистилятів.Ну що ж, ефір закінчився і у вас тепер є три шанси на подарунок від пана Віктора :)1) за найкраще питання в коментарях (можна задавати протягом цього дня)! 2) потрібно поділитись цим ефіром на своїй сторінці і бути підписником Перша Закарпатська Палинчарня – розіграш пляшки палинки відбудеться у понеділок 11 травня о 20:00!!!3) серед тих, хто виконав умову 2) і є найвіддаленішим мешканцем від Ужгорода (в межах України), також отримає приз!!!Будьте здорові і відпочивайте в Закарпатті :)www.eks.in.ua Gepostet von Екскурсії з Максом Адаменко am Freitag, 8. Mai 2020

Загалом туристичний онлайн-контент має потенціал, особливо – у сферах освіти та промоції туризму. Вчителі використовують на онлайн-уроках відео від екскурсоводів, тому їх треба якнайбільше і якнайсвіжіші, аби діти отримували актуальну інформацію. Також відеоматеріали збережуться й будуть корисними не тільки для домашнього перегляду, а й для популяризації Закарпаття, аби туроператор міг скласти ще цікавішу програму для гостей краю, а самостійні мандрівники чітко знали, на що варто поглянути наживо.

Нові туристичні ідеї на карантині: 13 невідомих місць, Tetris_vlog й тематичні мандри від турагенцій

Під час карантину Федір Шандор вигадав рубрику для соцмереж про 13 маловідомих і малолюдних місць у 13 районах Закарпаття. Завдяки цій інформації жителі кожного району знаходили поблизу 13 цікавих локацій, в яких досі не бували. І це безпечно, адже там легко уникнути скупчення народу.

«Я і сам в здивований, що в кожному районі є такі гарні місця. З чим була пов’язана така ідея? Люди ходили в знайомі для них локації, але ж на період карантину це становило загрозу скупчення людей в одному місці. Тому ми вирішили зменшити навантаження на певні популярні туристичні території і розписали по 13 малознаних точок у всіх 13 районах. Мешканці населених пунктів і не здогадувалися, що в них є такі цікаві місця. Тим більше ця рубрика була корисна для наших заробітчан, які повернулися на Закарпаття».

Карантин насправді мотивує вигадувати нові ідеї. Михайло Карпенко, співзасновник і ведучий локальної івент-агенції Наша Файта, разом зі своєю дівчиною Юлією Гончар запустили “Tetris_vlog” – відеопроєкт про незвичайні місця на Закарпатті. На своєму ретро-бусику “Тетрісі” вони відвідали полишене село Кужбеї на Міжгірщині, про яке зробили направду якісне й творче дванадцятихвилинне відео, що за перший тиждень зібрало понад 28600 переглядів. Міша розповів Varosh, мовляв, щомісяця випускатиме нову серію, адже прагне, аби влог надихав глядачів усе більше мандрувати Закарпаттям, відтак підтримувати нашу рекреацію.

Певні закарпатські туристичні агенції, які донедавна займалися переважно міжнародними поїздками, почали освоювати загальноукраїнські та місцеві атракції, тож уже рекламують посткарантинні мандри. Ось ужгородська агенція craft.chic travel agency серед своїх послуг вказує “краffтові тури Україною”. До прикладу, пропонує похід Мармаросами або ж вікенд “Бункер Лінії Арпада – водоспад Шипіт – гора Гимба – озеро Синевир – село Колочава».

Яким туризм буде влітку й восени

Карантин поступово послаблюється, що очікувати влітку? Шандор мовить, що експерти туристичної сфери активізувалися, ось у Воєводині доробляють нову скульптурну композицію, а в санаторії “Квітка полонини” на Свалявщині завершують нову оригінальну скульптуру-фонтан. Відбуваються зустрічі, креативляться ідеї, виконується технічна робота, класичний туризм поступово готується до нового старту…

Проте коли очікувати цей початок? Президент ЗТО переконаний, що сезону 2020 вже не буде. Це притому, що під час карантину певні апартаменти, садиби, готелі підпільно приймали гостей, але без контакту з персоналом. Кияни раптово згадали, що мають будиночки в Карпатах, куплені з десять років тому, тож і навідалися в гори.

Значній кількості туристів спершу треба заробити гроші, тому в червні завзято працюватимуть удома. Подорожі влітку й восени, якщо будуть, то радше професійні – бізнесмени відновлюватимуть перервану регіональну співпрацю. Про потік туристів не йдеться і тому, бо достеменно невідомо, що буде з транспортом. Очікується, що активніше розвиватиметься внутрішній туризм в області. А у вересні-жовтні, як жартує експерт, почнеться своя хвиля – місцеві вибори. Тому Шандор прогнозує, що закарпатці й загалом українці будуть готові до турпоїздок не раніше листопада.

Чекаємо на Вас #ОберітьЗакарпаття Gepostet von Федір Шандор am Freitag, 8. Mai 2020

Ще один нюанс: Департамент туризму та курортів України “не побачив” Закарпаття одним із ключових напрямків, у нього в пріоритетах – Херсон, Одеса, Івано-Франківськ і Львів. Тому фахівці локального туризму запустили онлайн-флешмоб #ОберітьЗакарпаття. Місцеві публікують у соцмережах відео зі закликом відпочивати на Закарпатті цього року.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: зі сторінки онлайн-екскурсій мініскульптурками у фейсбуці

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