Ужгородські мініскульптурки в масках: Як фотограф і рукодільниця причепурили та зазнімкували скульптурки на карантині

А ви вже бачили наживо або на фото Ференца Ліста, Швейка, Свободку, Миколайчика та інших наших “крихіток” у тематичних веселих масках? Зберігаємо ці світлини на Varosh для історії і розповідаємо про фотопроєкт “Дисципліновані скульптури Ужгорода”.

Журналіст і фотограф Костянтин Черкай зауважив, що в місцевих інформаційних потоках бракує позитивних новин, відтак вирішив створити щось радісне й водночас соціальне, актуальне на карантині. Так і з’явився задум одягнути наші мініскульптурки у гарні маски, аби потішити ужгородців і вкотре нагадати про безпеку під час пандемії.

«Я – журналіст, фотограф, люблю Ужгород і скульптури, тому вигадав такий фотопроєкт».

Костя звернувся до рукодільниці Ірини Лукашенко, яка багато працює саме у стилі patchwork (створення виробів із безлічі клаптиків тканин різних кольорів, форм, фактур), і запропонував пошити маски для скульптурок. Ця пропозиція не була випадковою, адже Ірина спільно з подругою, дизайнеркою Оксаною Василян, кілька років поспіль створюють костюми для скульптурок і вбирають їх на свята. А ще майстриня у цей період шиє багато масок і всі-всі подарувала, тож ідея Кості тим паче її захопила.

«Я запропонував Ірині: ви зробите масочки, а я сфотографую. А вона відразу – о, а давайте, я, каже, так люблю, коли до мене з чимось таким звертаються».

Журналіст прогулявся містом, зняв мірки, відтак майстриня за день пошила 12 милих масочок, всі приміряла на своїй символічній м’якій іграшці – це коник, подарунок колежанки, саме на ньому Ірина завжди допасовує костюми для ужгородських скульптурок.

Маски напрочуд різні: з традиційними візерунками, в горошок і клітинку, з квітами й абстрактні, пістряві й стримані, переважно універсальні, проте для Ференца Ліста й Джона Лорда – саме з нотами, а для Міклоша Берчені з Крістіною Чакі майстриня спеціально підготувала символічні маски.

А далі, протягом двох днів, Костянтин з дружиною Лесею блукали містом, одягали скульптурки та фотографували. Масок дванадцять, але майже всі скульптури відчули на собі захист від вірусу і новий актуальний стиль.

Спочатку була думка вбирати тільки ті скульптури, які символізують відомих в історії постатей, а згодом журналіст вирішив, а чому не зазнімкувати Кубик Рубіка, телефончик, телевізор “Лебедине озеро”…

А ще трендові й історичні світлини у масках отримали і більші пам’ятники – Ігнатій Рошкович на Театральній, кавоман біля кав’ярні “Старе місто” по вулиці Фединця, дівчинка поруч із ректоратом УжНУ… Костя з Лесею переважно охопили скульптури в центрі, але дісталися й Шахти, аби кумедно сфотографувати Маннекена Піса біля ресторану Кілікія. Опісля фотосесії дванадцять крихіток так і залишилися у масках. Три вже вкрали, інші наразі на місці.

Автор ідеї опублікував фотопроєкт на сайті UZHGOROD.in та у фейсбуці, назбиралося безліч лайків, коментарів, шерів, згодом чотири канали зняли сюжети, а три всеукраїнські видання – Укрінформ, УНІАН, День – написали матеріали. Костянтин прогулявся з телевізійниками, камери зафіксували скульптурки в новому іміджі, тож маски так і залишилися.

Журналіст розповідає Varosh, що проєкт “Дисципліновані скульптури Ужгорода” має дві ідеї.

«Карантин – досить стресова ситуація, тому я хотів, аби люди отримали трішки позитиву, усміхнулися. Якщо комусь воно додало гарних емоцій, то можна вважати, що мій проєкт досяг своєї мети. Але так і є, бо бачив позитивну реакцію ужгородців. По-друге, хотів нагадати всім, що важливі заходи безпеки, і навіть скульптури їх дотримуються. Це певний заклик сокотитися».

Костянтин Черкай надихнувся і має завзяття продовжувати, обіцяє втілити нову фотоідею.

Евеліна Гурницька, Varosh