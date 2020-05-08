Ужгородські ресторатори розповіли, як працюватимуть з 11 травня

З 11 травня відкриваються тераси, та працюватимуть вони за певними правилами – можливо, раціональними, але й дещо абсурдними водночас. Ми розпитали в чотирьох власників ужгородських кафе про те, як їм жилося на карантині, з чим стикнулися, що планують робити з 11 травня, яка позиція щодо суттєвих обмежень на терасах. Пропонуємо чотири історії від рестораторів, у яких по кілька різнопланових закладів.

Спершу опублікуємо правила роботи терас, затверджених Кабміном.

обслуговування клієнтів дозволяється виключно на виніс за попереднім замовленням, або на літніх майданчиках під відкритим небом;

рекомендовано забезпечити відстань між відвідувачами на літніх майданчиках не менше 1,5 м;

заборонено вхід відвідувачів до приміщень закладів громадського харчування;

замовлення слід приймати за телефоном або через спеціально облаштоване віконце (вхідні двері);

відвідувачі поза прийомом їжі мають перебувати в масках;

місце розрахунку має бути обладнане пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передачі замовлення без контакту з клієнтом.

замовлення має видаватися винятково в одноразовому посуді та в закритій тарі;

заборонена видача меню. Воно має бути розміщено для ознайомлення поруч із місцем видачі замовлення.

працівники мають мати всі необхідні засоби захисту;

обов’язкове вимірювання температури у працівників закладів перед початком робочого дня. Заборонено допускати до роботи тих, у кого температура вища за 37,2°C і є ознаки респіраторних захворювань;

дезінфекція має проводитися перед і після відкриття закладу, а також кожні дві години;

адміністрація або персонал мають контролювати й запобігати створенню черг. На вході до закладів повинні бути антисептики.

З 11 травня відкриється тераса Apriori.

За час карантину ми вже готові на будь-що, тільки дайте працювати. Ця ситуація знищує бізнес, купу людей, тому ми зраділи навіть таким правилам. Цікаво тільки, а чим відрізняється черга до банкомату чи Епіцентру від черги до тераси на відкритому повітрі? Чому в закрите приміщення Епіцентру можна черги і скупчення людей, а вільно сидіти на свіжому повітрі чи навіть у приміщенні кафе – не можна? Увесь цей час стояли черги під тією ж Цукернею на набережній, про яку я тисячу разів говорила. А тепер треба 1,5 м відстані, 15 хвилин між замовленнями і по дві людини за столик. Окей, ми це все зробимо. Ми поміряємо рівно по 1,5 м між столиками для двох осіб, – слава Богу, наша тераса дозволяє це зробити.

Думаю, люди хочуть посидіти на свіжому повітрі, випити келих чогось. Хоча, це буде і не келих, а одноразова склянка. Одноразовий посуд – так одноразовий посуд. З іншого боку, а який його сенс? Безпека? Я думаю, скляний і порцеляновий посуд, вимитий у посудомийних машинах, безпечніший за пластиковий, який незрозуміло якими руками куди складали.

Щодо вбиралень, то думаю, логічно, що можна буде зайти в приміщення у туалет, адже треба помити руки. Ми облаштуємо у вбиральні куточок із усіма необхідними антисептиками.

Ясна річ, що все оптимізуємо, бо закладам у цей період треба виживати, ставати на ноги, ми не можемо повноцінно дозволити собі все те, що було до карантину. Тепер застосовуються екстрені методи: скорочується кількість змін, переформатовується робота. Якщо в сезон на кухні працювало до шести чоловік, то тепер переходитимемо на чергування.

До початку карантину в Україні не було жодного випадку захворювання, а тепер його послаблюють – і маємо сотні випадків на день. Тому маємо дотримуватися режиму, якщо не хочемо повторення цього всього взимку, бо тоді точно всю країну винесуть на вилах.

До речі, мені здається, що ми ухвалили правильне рішення не працювати на доставку. Чула відгуки колег, що краще було без доставки, ніж із нею. Чому? Наприклад, у центрі міста у великій кількості закладів встановлені електроплити. Одна плита на місяць – це близько 10 тисяч гривень за електрику. Це скільки треба продати, аби забезпечити таку одну плиту? Я не кажу про зарплату, оренду… Тобто доставка – це було підтримання мертвого у штучній комі.

PLAN B працює на доставку, планується, що три кафе повноцінно відкриються після завершення карантину.

Вважаю, що наші заклади не можуть подавати страви в одноразовому посуді на літніх майданчиках, тим більше, якщо там буде дозволено перебувати тільки обмеженій кількості гостей. Тут багато питань, наприклад, гість захоче помити руки, або, не дай Боже, в туалет? А заходити в приміщення заборонено…

Скоріше за все, ми чекатимемо повної відміни карантину. Бо наразі, враховуючи оренду та інші витрати, по математиці “прибутку” це буде повний мінус.

До речі, у DAS HAUS, закритому на карантин, відключили електрику. Знаєте за що? Увага! Бо не проплатили аванс на травень. Це абсурд. Енергопостачальні компанії чинять зі споживачами, як їм заманеться.

Дарина Сідун , співвласниця двох кав’ярень Muffin і Muffin brew bar

З 11 травня відкриються тераси Muffin brew bar і Muffin на площі Петефі.

У нас усі заклади були закриті понад п’ять тижнів. Але ми побачили, що місто працює – базари, супермаркети, кав’ярні на виніс… Спостерігаючи за вулицями, можна сказати, що люди самі відмінили карантин. Та ми довго не відкривалися, тільки нещодавно запустили доставку. При цьому у нас є штат, якому треба платити зарплату, колектив навіть казав, що готовий працювати тиждень безкоштовно, у тестовому режимі, тільки, щоб ми знов почали роботу.

Muffin на Легоцького наразі працює тільки на виніс і доставку, бо тераса хоч і цілком провітрювана, але вона під дахом. Тераса на Петефі, ті два столики, точно запрацюють, тим паче, та кав’ярня має більше формат to go. Найскладніше з новим закладом Muffin brew bar – ми мали відкрити його 19 березня, а 16 березня впровадили карантин. Тобто попередні місяці роботи зійшли нанівець.

Щодо нових правил для закладів, то вони не настільки складні, їх можна спокійно дотримуватися. Столики у Muffin brew bar будуть на відстані 1,5-2 м, ще не знаємо, скільки їх тут зміститься. Ми досі працювали в масках і рукавичках, дезінфікували поверхні, це навіть не обговорюється. На дезінфекційних засобах написано, що вони діють три години, проте ми обробляємо після кожного гостя. Водночас є питання до посуду… Фішка закладу – багато видів тостів, для яких ми купили дорогі прибори, які ріжуть скоринку немов масло. А їх тепер не можна використовувати. Тому переймаюся цим, бо одна справа – сирники, а як різати хрумкий тост?

Ще вважаю абсурдною ситуацією із кількістю гостей за столиком. Дозволено по двоє людей, а якщо прийде родина з трьох-чотирьох, то як тоді? Сідатимуть за окремі столики?

А ще усвідомлюю, що виникла велика прірва несправедливості, адже в нас абсолютно все дезінфікується, проте страви треба видавати в одноразовому посуді, дівчата весь день працюють у масках, рукавичках. А в цей час бачимо на базарі, як люди не дотримуються дистанції…

Також ми думали, як буде з вбиральнею. Якщо мама з дитиною, вагітна жінка захочуть в туалет, то як я можу їх не впустити? Краще всіх гостей пускати до вбиральні, а потім дезінфікувати.

Нам взагалі дуже складно в цій ситуації, адже тільки починаємо запускати Muffin brew bar. За ці місяці ми не платили оренду, чекаємо, яку тепер ціну визначить наш орендодавець. Також персоналу треба видавати зарплату, не зважаючи на те, скільки буде роботи в цей період. Люди продовжують дотримуватися карантину, тому наразі не розраховуємо на великі потоки. Як бачимо, умови для рентабельності дуже складні, про рентабельність наразі взагалі не йдеться. У цей час боїмося щось планувати, бо знаємо тільки про перший етап послаблень карантину, а що далі буде… Складні часи, думаю, ще довго будемо з цього виходити. Це нам пощастило, що літо, що тераси відкриються…

Ярослав Шафарь , співвласник закладів Кактус, Львівська майстерня шоколаду, Labda і Рокпорт

З 11 травня відкриються усі тераси.

Нормальні правила, мені подобаються. Нічого страшного, буде менше столиків і менше людей за ними, думаю, працюватимемо у форматі живої черги, адже не розумію “позицію про 15 хвилин між клієнтами”. Мабуть, діятиме вже відпрацьована схема попереднього замовлення (коли замовляєш страви телефоном або через соцмережі безпосередньо перед візитом). Деякі заклади так працювали на карантині. Вважаю, що наразі у ресторанному бізнесі точно залишаться дві опції – доставка і “попереднє замовлення”.

Персонал працюватиме в масках і рукавичках, будуть доступні антисептики. Все митиметься частіше і ретельніше. Щодо туалету, то він буде відчинений, адже в закладах вбиральні переважно відокремлені від торгових залів.

Щодо колективу, то ми нікого не звільнили, зарплату залишили на рівні 50-60%, і сподіваємося, що переборемо цю штуку. Зрозуміло, що пів року робота буде, як кажуть, в нуль. Чекаємо роз’яснень Кабінету Міністрів щодо можливих виплат, але там йдеться про 60% із мінімальної зарплати… Є послаблення щодо сплати єдиного податку та ЄСВ. Також сесія Ужгородської міськради на час карантину звільнила від сплати оренди за літні майданчики (тераси), тобто поки Департамент міського господарства не нараховуватиме ті драконівські тарифи.

Хто працює давно і вже звик переживати всякі такі потрясіння, то він готовий. В Ужгороді дуже велика конкуренція у ресторанному бізнесі. Зрозуміло, що не всі виживуть після карантину. 15% відсіється, адже їм просто нема сенсу відкриватися, бо вони, по-перше, влетіли, товар зіпсувався, а тепер не мають оборотних коштів, аби закупити новий. Особливо страждають ті, в кого оренда, яка “не посунулася”. Зі своїми орендарями вирішив так, що гроші з них тепер не беру, а якщо під час карантину у них будуть обороти, то тоді – половину суми. Зрозуміло, що треба бути лояльними, адже світ круглий.

У плані перспектив скажу, що туристичний сезон провалений, тобто в цьому сезоні не дочекаємося туристів. Залишається внутрішній ужгородський ринок, на який накладається призма великої конкуренції. Водночас є точки напруги, люди сваряться, ринок потрясе.

Евеліна Гурницька, Varosh

Ще кілька історій на цю тему: