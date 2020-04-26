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Фотограф із Китаю Юнчен Ї створив серію світлин ужгородської сакури

26 Квітня 2020 347

В Ужгороді в цей період перебуває фотограф із Китаю Юнчен Ї. Він мешкає у місті Ченду, провінції Сичуань, займається професійною фотографією. Наразі разом з дружиною Іриною зупинився в Ужгороді (Ірина родом звідси, – ред.), карантин змінив їхні плани, не відпускає далі мандрувати. Подружжя увесь час у самоізоляції, проте Юнчен таки сфотографував нашу японську вишню.

Автор світлин розповідає Varosh, що після всіх подорожей світом його вражає саме наша, поважна ужгородська сакура, адже молоду, ще сором’язливу сакуру можна побачити у багатьох містах, а наша – масштабна, розкішна, фотограф називає її іншою.

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Світлини від Юнчена сповнені японською витонченістю, м’яким контрастом. Вони художні й природні водночас, делікатно-насичені й тендітні.

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Повсякчас здається, що це кадри з аніме.

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Немов оксамитові знімки, неначе 3D, коли торкаєшся поглядом.

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Чіткі чорні лінії створюють візерунок на тлі градації рожевого.

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Сакура лагідно заграє з променями сонця.


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Якщо зустрічаєш японську вишню, то все довкола стає другорядним.

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Кульмінація і вже післясмак…

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Так Юнчен Ї побачив ужгородську сакуру – самотню, “карантинну”, мовчазну.

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А ось і автор фотосерії, незабаром розповімо про нього більше.

Евеліна Гурницька, Varosh

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# карантин в Ужгороді # сакура # фотографи в ужгороді

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