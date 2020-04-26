Фотограф із Китаю Юнчен Ї створив серію світлин ужгородської сакури

В Ужгороді в цей період перебуває фотограф із Китаю Юнчен Ї. Він мешкає у місті Ченду, провінції Сичуань, займається професійною фотографією. Наразі разом з дружиною Іриною зупинився в Ужгороді (Ірина родом звідси, – ред.), карантин змінив їхні плани, не відпускає далі мандрувати. Подружжя увесь час у самоізоляції, проте Юнчен таки сфотографував нашу японську вишню.
Автор світлин розповідає Varosh, що після всіх подорожей світом його вражає саме наша, поважна ужгородська сакура, адже молоду, ще сором’язливу сакуру можна побачити у багатьох містах, а наша – масштабна, розкішна, фотограф називає її іншою.
Світлини від Юнчена сповнені японською витонченістю, м’яким контрастом. Вони художні й природні водночас, делікатно-насичені й тендітні.
Повсякчас здається, що це кадри з аніме.
Немов оксамитові знімки, неначе 3D, коли торкаєшся поглядом.
Чіткі чорні лінії створюють візерунок на тлі градації рожевого.
Сакура лагідно заграє з променями сонця.
Якщо зустрічаєш японську вишню, то все довкола стає другорядним.
Кульмінація і вже післясмак…
Так Юнчен Ї побачив ужгородську сакуру – самотню, “карантинну”, мовчазну.
А ось і автор фотосерії, незабаром розповімо про нього більше.
Евеліна Гурницька, Varosh