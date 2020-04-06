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Гіди проведуть онлайн-екскурсії Закарпаттям та всією Україною

6 Квітня 2020 80

Українські гіди об’єдналися, аби влаштувати online-подорожі Україною упродовж карантинного квітня. Ініціаторка – Софія Грабовецька з Києва. Екскурсоводи проведуть віртуальні мандрівки у своїх містах. Будуть і закарпатські прогулянки з Марією Заболотною, Максимом Адаменко, Владиславом Товтином, Ігорем Гуледзою та Ольгою Шкуро.

Мандрівки відбуватимуться на різних платформах: у прямих ефірах у фейсбуці, ютубі та в програмі Zoom.

«Ми, екскурсоводи, дуже сумуємо за допитливими туристами та можливістю знайомити їх із нашими містами. Тож зустрічайте проєкт #карантинмандри за аналогією ідеї #карантинтрэвел», – кажуть організатори.

Подорожі транслюватимуться з балконів/вікон/диванів/авто/вулиць.

Кожен гід повідомить тему й остаточний час і надасть лінк на прогулянку на своїй сторінці у фейсбуці, але всі деталі дублюватимуться під цим постом.

Проєкт стартував 3 квітня, публікуємо анонси подальших екскурсій. Наразі помандруйте віртуально, а опісля карантину будете знати, до кого звернутися для офлайн-екскурсії.

«Ми будемо неймовірно раді показати й розказати вам про локації, яким належать наші серця. До речі, не тільки через ваші екрани, а й за нагоди, наживо».


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