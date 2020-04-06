Гіди проведуть онлайн-екскурсії Закарпаттям та всією Україною

Українські гіди об’єдналися, аби влаштувати online-подорожі Україною упродовж карантинного квітня. Ініціаторка – Софія Грабовецька з Києва. Екскурсоводи проведуть віртуальні мандрівки у своїх містах. Будуть і закарпатські прогулянки з Марією Заболотною, Максимом Адаменко, Владиславом Товтином, Ігорем Гуледзою та Ольгою Шкуро.

Мандрівки відбуватимуться на різних платформах: у прямих ефірах у фейсбуці, ютубі та в програмі Zoom.

«Ми, екскурсоводи, дуже сумуємо за допитливими туристами та можливістю знайомити їх із нашими містами. Тож зустрічайте проєкт #карантинмандри за аналогією ідеї #карантинтрэвел», – кажуть організатори.

Подорожі транслюватимуться з балконів/вікон/диванів/авто/вулиць.

Кожен гід повідомить тему й остаточний час і надасть лінк на прогулянку на своїй сторінці у фейсбуці, але всі деталі дублюватимуться під цим постом.

Проєкт стартував 3 квітня, публікуємо анонси подальших екскурсій. Наразі помандруйте віртуально, а опісля карантину будете знати, до кого звернутися для офлайн-екскурсії.

«Ми будемо неймовірно раді показати й розказати вам про локації, яким належать наші серця. До речі, не тільки через ваші екрани, а й за нагоди, наживо».

6 квітня, 19.00 – Чернівці, Людмила Рогова (“Майстерня цікавої прогулянки”. “Екскурсії в місті Чернівці”), конференція Zoom.

– Чернівці, Людмила Рогова (“Майстерня цікавої прогулянки”. “Екскурсії в місті Чернівці”), конференція Zoom. 7 квітня, 12.00 – Івано-Франківськ, Береза Бетула (“Творча Криївка”), прямий ефір у фейсбуці.

– Івано-Франківськ, Береза Бетула (“Творча Криївка”), прямий ефір у фейсбуці. 8 квітня, 19.00 – Одеса, Альона Калетинська, конференція Zoom.

– Одеса, Альона Калетинська, конференція Zoom. 10 квітня, 13.00 – Київ, Софія Грабовецька (“Walk & Talk. Kyiv Tours”), конференція Zoom.

– Київ, Софія Грабовецька (“Walk & Talk. Kyiv Tours”), конференція Zoom. 10 квітня, 16.00 – Полтава, Анна Шендрик (“Феєрверк мрій – агенція креативного туризму”), прямий ефір в ютубі.

– Полтава, Анна Шендрик (“Феєрверк мрій – агенція креативного туризму”), прямий ефір в ютубі. 11 квітня, 13.00 – Дніпро, Антон Анатолійович, прямий ефір у фейсбуці.

– Дніпро, Антон Анатолійович, прямий ефір у фейсбуці. 11 квітня, 19.00 – Ужгород, Марія Заболотна (“Жуй у Мандрах”), конференція Zoom.

– Ужгород, Марія Заболотна (“Жуй у Мандрах”), конференція Zoom. 12 квітня, 17.00 – Вилкове та Дунайський заповідник, Ярослав Козак (“Добре, поїхали!”), конференція Zoom.

– Вилкове та Дунайський заповідник, Ярослав Козак (“Добре, поїхали!”), конференція Zoom. 13 квітня, 19.00 – Вінниця, Таня Рибак (“Таня Рибак про #ВінницькіШтучки”), конференція Zoom.

– Вінниця, Таня Рибак (“Таня Рибак про #ВінницькіШтучки”), конференція Zoom. 14 квітня, 18.00 – Луцьк, Дмитро Безвербний, конференція Zoom.

– Луцьк, Дмитро Безвербний, конференція Zoom. 15 квітня, 16.00 – Мукачево, Максим Адаменко (“Екскурсії з Максом Адаменко”), конференція Zoom.

– Мукачево, (“Екскурсії з Максом Адаменко”), конференція Zoom. 16 квітня, 14.00 – Маріуполь, Кристина Ханча (“Vezha Creative Space”), конференція Zoom.

– Маріуполь, Кристина Ханча (“Vezha Creative Space”), конференція Zoom. 17 квітня, 19.00 – Запоріжжя, Роман Акбаш (“Бюро подорожей у часі”), конференція Zoom.

– Запоріжжя, Роман Акбаш (“Бюро подорожей у часі”), конференція Zoom. 20 квітня – Львів, Тарас Кобрин (“Lion’s way – tour guide in Lviv”), конференція Zoom.

– Львів, Тарас Кобрин (“Lion’s way – tour guide in Lviv”), конференція Zoom. 21 квітня, 14.00 – Херсон, Андрій Селецький, прямий ефір у фейсбуці.

– Херсон, Андрій Селецький, прямий ефір у фейсбуці. 21 квітня, 19.00 – Київ, Діана Козелкова (Туристична компанія “КолоКрай”), публікація запису.

– Київ, Діана Козелкова (Туристична компанія “КолоКрай”), публікація запису. 22 квітня – Херсон, Олексій Білецький (“Экскурсии, сувениры для туристов и херсонцев”).

– Херсон, Олексій Білецький (“Экскурсии, сувениры для туристов и херсонцев”). 23 квітня, 19.00 – Ужгород, Владислав Товтин, конференція Zoom.

– Ужгород, Владислав Товтин, конференція Zoom. 24 квітня, 19.00 – Мукачево, Ігор Гуледза (“Екскурсії Закарпаттям з Ігорем Гуледзою”), конференція Zoom.

– Мукачево, Ігор Гуледза (“Екскурсії Закарпаттям з Ігорем Гуледзою”), конференція Zoom. 25 квітня, 12.00 – Рахів, Ольга Шкуро (“Екскурсії. Рахів”), конференція Zoom.

– Рахів, Ольга Шкуро (“Екскурсії. Рахів”), конференція Zoom. 26 квітня, 15.00 – Херсон, Віталій Бугаєнко, прямий ефір у фейсбуці.

Погляньте також:

Varosh