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Валентин Штефаньо спік хліб з сиром за стародавнім рецептом (ФОТО)

25 Квітня 2020 18

Шоколатьє давно вже займається реконструкцією старовинних рецептів, при чому як десертів та солодощів, так і випічки.

Цими вихідними відомий шоколатьє випік хліб із Селиським сиром, реконструювавши старовинний рецепт хліба «штефан».

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Як пояснив нам експерт з туризму Федір Шандор, хліб з сиром є давньомадярським рецептом, який став популярним на Закарпатті у XIII – XVI століттях, коли почалося заселення гірських районів регіону, а угорцям, які сюди переїздили, платили не грошима, а їжею.

Відтак, у той історичний період були вживаними поняття як «люди штефанської корони», «штфанська їжа» і власне хліб з сиром «штефан».

Придбати цей хліб можна у форматі to go вже з понеділка у кондитерській Штефаньо на площі Петефі в Ужгороді.  Телефон для попереднього замовлення 0671083330

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Varosh

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# валентин штефаньо # Штефаньо

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