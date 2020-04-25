Валентин Штефаньо спік хліб з сиром за стародавнім рецептом (ФОТО)

Шоколатьє давно вже займається реконструкцією старовинних рецептів, при чому як десертів та солодощів, так і випічки.

Цими вихідними відомий шоколатьє випік хліб із Селиським сиром, реконструювавши старовинний рецепт хліба «штефан».

Як пояснив нам експерт з туризму Федір Шандор, хліб з сиром є давньомадярським рецептом, який став популярним на Закарпатті у XIII – XVI століттях, коли почалося заселення гірських районів регіону, а угорцям, які сюди переїздили, платили не грошима, а їжею.

Відтак, у той історичний період були вживаними поняття як «люди штефанської корони», «штфанська їжа» і власне хліб з сиром «штефан».

Довідково: назви походять від імені першого угорського короля Іштвана І, або Стефана І.

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Varosh