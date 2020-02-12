Закарпатські броварні отримали ліцензію на виготовлення і продаж пива

Ми повсякчас пишемо історії про крафтове закарпатське пиво. І ось з’явилася важлива інформація: 11 локальних броварень отримали ліцензії на виготовлення і продаж хмільного. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ ДПС у Закарпатській області.

Відтепер офіційно пиво варять і розповсюджують в Ужгороді та Ужгородському районі, Мукачеві, Берегові, Хусті, Міжгір’ї, у Рахівському та Хустському районах.

У податковій пояснюють, що треба мати дві ліцензії – на виробництво та продаж. Їх тип і вартість залежать від обсягів виробництва. Аби варити пиво, слід отримати ліцензію на п’ять років і щорічно платити за неї 780 гривень.

Щоб продавати пиво у власному закладі, де працює пивоварня, потрібна ліцензія на роздрібну торгівлю. Вона діє рік і вартує 8 тисяч гривень за кожний РРО. Якщо продаєте у селі чи селищі, то слід сплачувати 500 гривень.

Хочете продавати пиво оптом, тоді необхідно отримати п’ятирічну ліцензію і щороку сплачувати 500 тисяч гривень. Якщо ж підприємець варить винятково пиво і не більше 3 тисяч гектолітрів на рік, то може придбати ліцензію за 30 тисяч гривень на рік.

В обласній податковій зазначають, що наші пивовари одержали різні типи ліцензій на продаж пива.

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Varosh

Фото: unsplash.com