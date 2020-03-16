Приклад для наслідування: окремі заклади Закарпаття оголосили про карантин

Незважаючи на фінансові втрати та відсутність офіційних вказівок про закриття закладів громадського харчування й торгівлі, окремі заклади Закарпатської області ухвалюють рішення про обмеження роботи.

Одним із перших про тимчасове закриття через коронавірус оголосив відомий комплекс «Термальні води Косино», що під Береговом.

– Шановні гості. З метою припинення розповсюдження пандемії коронавірусу 2019, комплекс Термальні води Косино призупиняє свою роботу. Термін призупинення з 15.03.20р. до 01.04.20р. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково, – повідомили у комплексі ще 13 березня.

Аналогічне рішення ухвалили в міні-аквапарку HORUS, що в сусідньому з Косонь селі Дийда.

Тимчасово припинив роботу через пандемію коронавірусу клуб Magnum у Берегові, але там не уточнили до коли саме вони не працюватимуть, і разом з тим залишили працюючими ресторан та боулінг комплексу.

Цими вихідними про тимчасове закриття на час карантину оголосила заміська садиба «Дача», що на Ужгородщині.

– Вивчивши досвід країн-сусідів, прийшов час закрити для відвідування і наші заклади. Нам важлива ваша безпека. Усіх – ужгородців та гостей міста. Прикро, але я знаю, що це правильне рішення і переконаний – тимчасове. Ми не знаємо чи держава хоч частково компенсує нам збитки і чи увійде в наше положення орендодавець, але ваше здоров‘я і безпека – наш приорітет, вони на першому місці. Любимо, скучатимемо, чекатимемо. Бережіть себе і мийте руки милом;) – повідомив у понеділок, 16 березня, Милослав Баганич, який є засновником та власником популярних закладів Panorama by Kashtan, Das Haus та Plan B.

Обмежив роботу також фітнес-клуб Gym City в Мукачеві:

– Слідкуючи за ситуацією , яка склалася навколо нас та аналізуючи досвід країн-сусідів , настав час і нам обмежити та закрити наш заклад для відвідування . Ми турбуємось про ваше здоров’я та безпеку ! Нам дуже прикро , що заняття спортом має бути обмежене і ви не зможете деякий час відвідувати наш заклад та насолоджуватися атмосферою та мотивацією разом з нами . З 17.03.2020 р ми на карантині , подальшу інформацію будемо вам повідомляти на наших сторінках в соц.мережах . Сильно будемо вас чекати після закінчення карантину, любимо та поважаємо Вас.