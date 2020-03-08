10 тисяч туристів, 1200 екскурсій: гід Ігор Гуледза, який вміє закохати у Закарпаття

Ігор Гуледза — один із найцікавіших гідів в Ужгороді та Мукачеві, туризм — його основна і єдина професія, після його екскурсій деякі гості ладні переїхати в нашу область.

Він працює з 2008 року, відтак провів понад 1200 екскурсій і прийняв щонайменше 10 тисяч туристів. А ще хлопець завзято і жартома оповідає про Закарпаття у фейсбуці, повсякчас хайпує новинами, як-от про левеня, яке оселилося на Міжгірщині, чи про сакуру, яка розквітла у грудні.

Ігор один із перших екскурсоводів в області створив власний сайт, бере участь у творчих проєктах, а також щиро просуває свій персональний бренд. Ми стежимо за Ігорем, тому трішки розповімо про нього та контекст його професії.

Ігор вивчав туризм в Ужгородському національному університеті, а екскурсії водить з 2008 року. Переважно організовує тури в Ужгороді та Мукачеві, проте мандрує за різними маршрутами, протягом 12 років перевірив безліч туристичних локацій і атракцій.

Хлопець формує авторську програму для маленьких і великих груп, також розробляє винятково індивідуальні тури за замовленням, а ще він вміє створити настрій не тільки для невеличких компаній, а й для великих, де 40+ учасників.

Ігор не зізнається, проте він експериментує з форматами, шукає нових рішень. Він перебував у команді гідів, яка вперше провела у Мукачеві костюмовані денні та вечірні екскурсії.

«Ми показали всім охочим різні маловідомі та малодоступні місця: сесійну залу Ратуші, крипту костелу Св. Мартина, послухали гру на органах в римо-католицькій та протестантській церквах».

Аби фахово проводити екскурсії, гід черпає інформацію з різних джерел, перевіряє її, постійно вивчати щось нове. Далі інформацію треба загорнути у цікаву форму, виклад зробити захопливим, а також попередньо “прорепетирувати” програму, відтак вдосконалити її.

«Я вивчав туризм В УжНУ, мав дуже добрих викладачів, які і навчили готувати екскурсії. Спочатку міркую над маршрутом та об’єктами, затим вивчаю джерела — цьому пункту надаю особливого значення, постійно поглиблюю знання та вивчаю нову інформацію. Коли все це “перетравлю”, то формую лаконічний та доступний текст, з ним роблю тестову екскурсію, після цього вношу корективи».

У вдалій екскурсії важлива грамотна логістика, чітке планування і різноформатність програми.

«Обов’язково зазначаю собі, де на маршруті можна сховатися від сонця чи дощу, де краще розмістити групу, аби всі якнайкраще побачили той чи інший об’єкт. Звісно, додаю у програму і гастротур: дегустації сиру, вина, меду, рекомендую заклади з локальними стравами. Далі приступаю до роботи з туристами, вони і вносять остаточні корективи. Завдяки такій підготовці більшість моїх оглядових екскурсій працюють досить злагоджено вже багато років поспіль».

Одна з родзинок Ігоревих екскурсій — душевність. Йому не цікаво просто відпрацювати час, він вкладає себе у свою справу, а туристи це відчувають. Важливо: Ігор любить свій край, а коли любиш, то і оповідь атмосферна. Хлопець переконує: він уміє закохати у Закарпаття і надихнути сюди повернутися.

«Я надаю комплексну інформацію: розповідаю, наприклад, і про місця роботи, середню заробітну плату та вартість житла у Закарпатті. Якщо про останнє мене запитують туристи, то екскурсія точно пройшла вдало. Я завжди ділюся власним досвідом, раджу, де знайти справжні локальні сувеніри, які заклади варто відвідати, та що там замовити. Наш край треба побачити, почути, а також відчути на смак. А ще ділюся позитивними емоціями. Хай звучить пафосно, але я люблю Закарпаття, прагну, аби мої гості хотіли повернутися до нас».

Кілька років тому Ігор створив хештег #ihorhuledzaguide, тож під ним знайдете туристичні новини. Хештег — символіка екскурсій, тож гід вирішив вирізати його з дерева, довго шукав виконавця, аби створити ідеальну презентабельну форму.

Відтоді цей “талісман” з ним на всіх екскурсіях, туристи охоче фотографуються, хештег шириться соцмережами, і все більше немісцевих надихаються приїхати у Закарпаття. Ми теж сходили би, бо ж круто потрапити на екскурсію у рідному місті й побачити його під новим ракурсом.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Роман Жук