Карантин і туризм: Як діють у кризовій ситуації ужгородські турагенції та організатори мандрів

Як карантин позначився на ужгородських турагенціях, організаторах індивідуальних мандрів та гідах? Чи скасовують поїздки, чи переносять на іншу дату? Чи повертають гроші і в якому обсязі? Як загалом діють у теперішній, кризовій для туризму, ситуації? Ми запитали про період роботи в умовах карантину у представників різних сегментів локальної туристичної індустрії. Розповідаємо. Далі — пряма мова наших співрозмовників.

Едіта Небесник, власниця турагенції Камелія-тур

У цій кризовій нестандартній ситуації, всі сторони (і турагент, і туроператор) в межах своїх повноважень намагаються вирішувати питання на користь туриста.

Кожен з туроператорів офіційно через турагентства надав туристам інформацію щодо можливості переносу та анулювання турів, дати вильотів яких припадають на час дії Наказу Президента. Більшість туроператорів надали змогу перенести дати турів за онлайновою ціною (мається на увазі вартість туру на сайті туроператора на момент перебронювання туру).

Якщо людина хоче анулювати тур та повернути кошти, вона повинна написати заяву на ануляцію туру. Ця заява має бути оформлена турагентом й адресована туроператору. Турагент подає цю заяву туроператору і очікує офіційну відповідь.

Якщо турист хоче змінити дати туру, він оформляє у турагента додаткову угоду до Договору на туристичне обслуговування, і очікує офіційне підтвердження від туроператора.

Ми стежимо за ситуацією. Більшість туристів ставиться до ситуації з розумінням, оскільки вона є нестандартною як для туристів, так і для туроператорів, і для країни, і навіть для всього світу.

Туристи, котрі планували відпочивати в березні, перенесли свій відпочинок на інші дати (найбільше це стосується турів до Європи та Єгипту).

Одиниці анулювали тури — це у разі, якщо туроператор надав таку можливість. Всі анулювання відбуваються згідно договору на туристичне обслуговування.

Якщо розглядати конкретні ситуації нашої турагенції, то у нас були наступні випадки. Круїз, який мав відбутися у квітні, круїзна компанія відмінила, а також надала туристам можливість перенести дату круїзу протягом 2020 чи 2021 років, тому тут ситуація — чудова і туристи нічого не втрачають.

Туристи, які мали летіти в Єгипет, мають скасований туроператором рейс, та, відповідно, тур — через Рішення РНБО України та Наказ Президента від 13 березня 2020 року. Наразі вирішується їхнє питання.

Туристи, котрі відпочивали у Словаччині, мали терміново повернутися в Україну через карантин у Словаччині. Готель ухвалив рішення повернути їм кошти за залишок ночей у повному обсязі, тобто ситуація для туристів була вирішеною ідеально.

На мою думку, важливо зберігати спокій, адже нас, туристів та турагенцій, – у туроператора багато.

Тетяна Бокоч, виконавчий директор туристичної компанії Фарватер Тревел

Наразі тури, що заплановані на період закриття авіасполучення, туроператори дозволяють перенести на нову дату за поточною ціною, вказаною на сайті на момент перебронювання. Також туристи можуть вибрати іншу країну туру, тривалість, змінити склад туристів, готель та інше.

Команда Фарватер Тревел цілодобово на зв’язку зі своїми туристами. Ми відслідковуємо актуальну інформацію від туроператорів і передаємо її нашим клієнтам – тим, хто тепер за межами України, і тим, хто має заброньовані тури. Всі туристи Фарватеру проінформовані щодо ситуації і наразі обирають серед опцій, які надають нам партнери.

На щастя, туристи не хочуть анульовувати! Всі вірять, що скоро все закінчиться і вони гарно відпочинуть, тому в більшості випадків переносимо дати. Анульовують тури одиниці.

Що стосується раннього бронювання, то наші клієнти наразі не скасовують своїх турів, хоча, серед заброньованих країн є Італія, Іспанія, Туреччина та інші. А ще сьогодні у нас забронювали два тури в Чорногорію на липень, що було дивовижним у цій ситуації, і це вселяє надію!

Спасибі нашим туристам за спокій та довіру. Ми, в свою чергу, з 2006 року пережили кілька таких переломних моментів, як-от “скачки” курсу, початок війни на сході, тому теж віримо і знаємо, що все буде добре!

Даніела Микульця, засновниця турагенції Be free

Я працюю, як і інші агентства, з туроператорами, але більше самостійно організовую індивідуальні тури. Тобто окремо купую авіаквитки, шукаю житло, замовляю трансфер.

У цих авторських комбінованих турах ми повернули туристам гроші у 100% обсязі. Стосовно туроператорів, то вони дозволяють перенести тури на інші дати, але за онлайновою ціною на момент перебронювання.

Ось, наприклад, не можу зв’язатися з українською авіакомпанією SkyUp Airlines. Мої туристи 16 березня мали їхати в Грузію. Вони не летять, але як тоді має бути з поверненням коштів? Як я читала на сайті авіакомпанії, то є опція скасування перельоту й повернення грошей, або ж можна перенести дати. Наразі клієнтам пропонується перенести дати, але сподіваюся, що можна буде повернути кошти.

Думаю, що у цій ситуації найімовірніше туроператори будуть дозволяти переносити тури на інші дати.

Якби зараз усі туроператори повернули гроші, то вони збанкрутували би.

Віктор Стинич, організатор мандрів, засновник тревел-школи й автор блогу “Подорожуй”

Зазвичай я планую поїздки до 12 місяців наперед. Вперше за три роки, не купував квитків настільки заздалегідь (йдеться про теперішній період — березень-квітень). У нас було кілька подорожей в січні-березні, все пройшло за планом. А на другу половину березня та квітень планував поїздки тільки ближніми країнами, тож їх можна без проблем скасувати.

Я намагаюся ніколи не платити наперед, це часто виручає в ситуації форс-мажору.

У подорожі до близьких країн мені вдається збирати групу за тиждень-два до виїзду. Набір цих груп поставив на паузу. Скасовувати нічого не потрібно.

Є плани на травень-жовтень, але там замовлені тільки готелі і оренда авто без передплати. Наразі вичікую ситуацію і допрацьовую тури, аби бути готовим.

«Я вирішив БЕЗКОШТОВНО відкрити доступ до вебінарів, що були записані в спільноті “Подорожуй”, та до вебінару про Еквадор, що відбудеться у вівторок. Якщо сидите вдома, то краще дивитися корисні відео про мандри, ніж гортати стрічку про коронавірус. Я розумію, що хтось платив за ці вебінари і може бути засмучений, але вважаю, що так правильно».

Віталій Глагола, засновник агенції пригод Glagola travel

Я переніс запланований квітневий тур у Марокко на жовтень. Повернути аванс попросила одна людина, хоча, я усім запропонував віддати гроші. Інші учасники групи погодилися поїхати в інші дати.

На квітень було заброньовано житло у різних локаціях за нашим маршрутом. Частина готелів погодилася повернути гроші, частина — ні, а дехто не проти перенести наше бронювання на жовтень. Повторно житло на жовтень я ще не бронював.

Ігор Гуледза, гід у Закарпатті

Орієнтовно три чверті моїх турів та екскурсій, запланованих на другу половину березня, скасовані. До речі, відмовлятися почали ще за тиждень до запровадження карантину. Більша частина з цих замовників — шкільні групи, адже в цей період мали бути канікули. Ще чверть турів та екскурсій перенесли на квітень — йдеться переважно про збірні дорослі групи та індивідуальні замовлення.

Якщо відмови — саме через карантин, то я повернув завдатки.

Відмов на квітень-травень наразі не було. Тепер відчув зменшення кількості замовлень порівняно з аналогічним періодом минулого року. Очевидно, люди взяли паузу та очікують на подальший розвиток подій.

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Евеліна Гурницька, Varosh