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Таксист Віктор Рошинець безкоштовно возитиме медиків у Берегові

20 Березня 2020 1

Віктор Рошинець, таксист у Берегові, повідомив, що з цієї п’ятниці безкоштовно возитиме лікарів у своєму місті. Він зробив про це пост у фейсбуці ввечері, 19 березня, який уже набрав понад 1600 поширень. Ми зателефонували Віктору, аби дізнатися більше про його ініціативу, яка може стати прикладом для інших водіїв.

У той час, коли деякі таксисти в Ужгороді зловживають у цій ситуації, і піднімають ціни, Віктор Рошинець пішов іншим шляхом — пропонує безкоштовно возити лікарів у Берегові. Його повідомлення у фейсбуці обговорюють навіть у Києві, Кропивницькому.

Ось що він сказав Varosh у телефонній розмові.

«Я не міг залишатися осторонь проблеми. І я не вважаю це за героїзм».

Віктор зізнається, що дуже ніяковіє від теперішньої уваги до нього.

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В Ужгороді дехто возить людей за 150 гривень. Натомість Віктор каже, що йому не зручно піднімати ціну, адже у державі є проблема.

Віктор працює у берегівському “Стар таксі”, яке нині, 20 березня, розпочало роботу о 9.00. Берегівські медики можуть замовляти його машину за номером служби таксі: 4-34-34, або за мобільним Віктора — 0957773916.


Все за темою:

Varosh

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