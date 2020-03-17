Закарпатці за кордоном розповіли і показали, як у них проходить карантин

Ми занотовуємо розповіді закарпатців, які мешкають за кордоном або ж тимчасово там перебувають. Просимо їх розказати нашому виданню про ситуацію і проілюструвати її власними світлинами. Перша добірка з історіями з десяти країн – Закарпатці, які мешкають за кордоном, розповіли, як у їхніх країнах протистоять коронавірусу.

Для нас дуже цінно, що люди виділяють час, аби надати коментар, і навіть їдуть у центр свого міста чи в супермаркет, аби зробити світлини для цієї статті.

Анжеліка Клайзнер. Данія, Нюкебінг Фальстер

У нашому маленькому містечку зазвичай мало людей на вулицях. На вихідних ми бачили людей на прогулянці в селі, а також біля моря. Але їх небагато, як і завжди.

Тут дійсно закрили освітні, спортивні, громадські заклади, відмінили концерти та інші масові заходи. У наших магазинах паніки не було, лише в перший день карантину ми не змогли купити молоко. Знаю, що у великих містах більший ажіотаж на продукти. Бачила фото величезної черги з машин, які їдуть за продуктами, що їх замовили через Інтернет і приїхали в магазин, аби забрати пакети, не виходячи з авто.

Додам, що ніхто не відміняв залежність данців від погоди. Коли є шторм, всі сидять по домівках. А нині сонячно, тому люди і гуляють, і катаються на велосипедах, але їх не так і багато, і не підходять близько один до одного.

Мені здається, данці більш сумлінно ставляться до карантину, ніж ми (українці, — ред.). Це тому, що у них життя більш стабільне та виважене. Цей карантин для них — неймовірне потрясіння. А у нас — щозими карантин, не говорячи вже про війну, нестабільність та й те, що усе життя сповнене стресом. Тому в українців до карантину геть інше ставлення.

Олександр Смутко. Велокобританія, Лондон

Наразі в Лондоні досі не введений повноцінний карантин. Минулого тижня прем’єр-міністр закликав людей залишатися удома, якщо присутній один із двох основних симптомів — висока температура чи постійний сухий кашель. Це призвело до часткової паніки серед населення, тож більшість помчала в супермаркети скуповувати продукти в абсурдних кількостях, це особливо було помітно в бідніших частинах міста.

Сьогодні (йдеться про 17 березня 2020 р., — ред.) “Науково-дорадчий комітет з надзвичайних ситуацій” заявив, що Британія наближається до фази швидкого зростання кількості хворих, тому прем’єр-міністр на пресконференції закликав дотримуватися додаткових заходів безпеки. Тобто уникати контакту з іншими, утриматися від зайвих подорожей, за можливості, працювати з дому, уникати соціальних місць, а за наявності симптомів — залишатися удома 14 днів.

У Лондоні призупинилася робота театрів та деяких закладів, значно поменшало людей в громадському транспорті. Водночас школи та садочки продовжують працювати, а влада частково обґрунтовує це тим, що якщо закрити ці установи, тоді зменшиться кількість лікарів у лікарнях, адже їм доведеться сидіти з дітьми, а не допомагати хворим, що, в принципі, погіршить загальну ситуацію.

Якщо у вас є симптоми і ви перебуваєте на карантині, то NHS (National Health System) просить не панікувати, залишатися удома та стежити за своїм станом, і телефонувати їм тільки в разі, якщо за сім днів ваш стан не покращився. Наразі нема змоги перевіритися чи здати аналіз на наявність Уханьського коронавірусу, особливо якщо вам не більше 60 років.

Тетяна Горват. Швейцарія, Цвайзіммен

У Швейцарії ввели надзвичайний стан, закриті всі публічні місця до 19 квітня: школи, ресторани, перукарні, спортивні і розважальні центри, непродуктові магазини. Залишилися відкритими супермаркети, вокзали, банки, пошта, готелі, автозаправки.

Мобілізовано 8000 військових, яких залучать до забезпечення матеріально-технічної допомоги органам охорони здоров’я.

Тепер прогулюватися містом — це дурний тон, неповага до правил. У місті тільки з собаками гуляють. Підлітки все одно збираються, тусують на своїх точках — може тому, що наразі не зрозуміли ситуацію.

У країні, де прийнято вітатися за руку серед чоловіків і жінок, ніхто за руку не вітається. Якщо зустрічаються знайомі, то тримають дистанцію, але не акцентують на цьому, намагаються бути тактовними, і так все зрозуміло.

Транспорт дійсно напівпорожній.

У перші дні карантину супермаркети суттєво спорожніли, але катастрофи немає. Хіба що туалетний папір дійсно вже втретє не можу купити.

Всі, хто може, перейшли на дистанційну роботу. Деяким працівникам буде частково відшкодовано вимушену відпустку у розмірі 80%. Певні представники професій (наприклад, перукарі) об’єднуються, готують звернення до держави щодо надання матеріальної допомоги.

У масках ніхто не ходить, але засоби дезінфекції є всюди — в магазинах, на заправках, на вокзалах. Кожен має при собі маленьку пляшечку дезінфектора.

Всі замість “пока!” тепер кажуть “залишайся здоровим!”.

Юліанна Герей-Митейко. Угорщина, Будапешт, Сентендре

Все поки що добре, дякуємо, сподіваємося, і буде добре! Ми стараємося бути вдома, тільки ходимо в магазин по продукти. Краще подалі від біди. Людей в магазинах, звісно, повно, і розбирають м’ясо, макарони та туалетний папір. Магазини і кафе працюють до 15.00, ще цілковито не закрили, але якось не хочеться нікуди йти. Продуктові і аптеки, заправки — у звичайному режимі.

У центрі міста ми не бували в ці дні, тільки їздили у містечко Сентендре, яке завжди в туристах. На фото: п’ятниця, після обіду, там в такий час повно туристів, ми були там ще до введення запобіжних заходів. Там одна старша жіночка гуляла з собакою і почала з нами говорити. Каже: «Що сталося з містом… Я за всі роки, скільки тут, не бачила таке».

Рената Протасова. Австрія, Амштеттен

Вулиці пусті, все пусте. Люди працюють, як це тепер модно говорити, у home office. Відкриті аптеки, продовольчі магазини і заправки. Виходити можна з кількох причин — якщо йдете купувати їсти, в аптеку, допомогти літній людині, або на роботу, яку не можна відкласти.

Просто так гуляти не можна. Разом можна виходити, якщо у вас спільна адреса проживання.

Анастасія Ножка. Німеччина, Гюкельхофен

У нас уже кілька тижнів карантин у садочках та школах, до Пасхи діти в школу вже не підуть. На нашій землі “Північний Рейн-Вестфалія” зафіксовано півтори тисячі випадків захворювання.

На вулицях люди ходять, але деякі в масках. Діти гуляють, але теж — деякі у масках. В аптеках просять займати чергу за метр-два від каси. У супермаркетах продукти є, але паніка трохи відчутна — овочі та фрукти змітають з прилавків швидше, ніж зазвичай.

Ольга Фаланж. Італія, Мілан

Її розповідь опублікована тут.

Софія Євдокимова. Польща, Гданськ

Її розповідь опублікована тут.

А ось ці світлини — вечір, 16 березня.

Віталій Вовчик. Перебуває у поїздці у Чехії, у Празі

Люди є, туристи — також. Не так, як зазвичай у Празі, але є. Все не так апокаліптично, як розповідають на телебаченні та в інтернеті. Так, є ситуація, так, треба дотримуватися елементарних речей, і все.

Георгій Шуель. Китай, Шанхай

Розповідь Георгія тут.

Нині, 17 березня, він написав Varosh наступне.

«У нас уже усе нормально, хворобу у Китаї перемогли. Карантинні заходи ще є, але не жорсткі. Школи ще не відкрили».

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Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Юліанна Герей-Митейко, Сентендре