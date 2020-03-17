Як магазини в Ужгороді переформатовують свою роботу в карантин

Нині, 17 березня, ми спостерігали, як працюють магазини в Ужгороді. Працюють переважно ті, які мають на це право (згідно з рішенням сесії Ужгородської міськради), але кожен за своїми певними засадами. Також у вітринах є оголошення, у яких бренди пропонують телефонне і онлайн-обслуговування, а також доставку. Розповідаємо, що побачили.

Магазин “Все по дві гривні” має на дверях оголошення про десять відвідувачів, які максимально можуть перебувати у магазині. Продавці у масках. “Копійочка” вивісила оголошення: «Ми залишаємо за собою право не обслуговувати або обслуговувати через двері відвідувачів з ознаками ГРВІ, та тих, хто перебував у контакті з людьми, які приїхали з-за кордону». Щоправда, Копійочка не написала, як вона визначатиме, чи контактував покупець з кимось з-за кордону. Також вона пропонує скористатися антибактеріальними серветками.

Парфумерна крамниця на площі Петефі працює, однак при вході нема оголошень про заходи безпеки, антисептик відсутній, працівники без масок.

Мережі Watsons, Eva, Prostor по-різному впроваджують заходи безпеки. Продавчиня у Prostor у рукавичках, але маски не має. У Watsons на дверях висить оголошення, що “Антисептиків нема”. Ніде нема обмежень щодо кількості осіб, які можуть водночас перебувати у приміщенні.

Магазин Ужгород зачинився, проте у вітрині є оголошення від відділу косметики з пропозицією телефонного замовлення засобів і доставки.

Магазин одягу на площі Кирила і Мефодія чомусь відчинився.

Нині у соцмережах люди обурюються, мовляв, чому працює “Алло”. Ця мережа може працювати, позаяк має право продавати засоби зв’язку. Ось невеличкий сервіс телефонів на проспекті вивісив оголошення про обслуговування в інстаграмі або за телефоном, а при замовленні будь-якого товару пропонує безкоштовну доставку по місту.

Сервіс оптики має оголошення у вітрині, мовляв, аби отримати замовлення, слід зателефонувати.

Щодо супермаркетів, то у Сільпо при вході є дезінфектор та інформація про заходи безпеки. З персоналу хтось у масці, хтось — ні, касири без рукавичок, але у масках. У Вопаку при вході нема дезінфектора, але касири у масках і рукавичках. У обох мережах нема обмежень щодо кількості людей, які можуть водночас перебувати у приміщенні. Зате у Дасторі — черга на вулиці, і є розмітка для дотримання 1,5 м дистанції між покупцями. До речі, Дастор поставив дезінфектор ще до впровадження карантину.

Укрпошта готова приймати по троє клієнтів, працівники обслуговують на відстані, є обмежувальна стрічка. На Новій пошті теж є обмежувальна стрічка, працівники у масках та рукавичках.

Нагадаємо, Ужгород і Мукачево закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек і заправок

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