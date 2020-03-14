Закарпатці, які мешкають за кордоном, розповіли, як у їхніх країнах протистоять коронавірусу

Ми записали дев’ять коментарів закарпатців, які мешкають за кордоном, про ситуацію з коронавірусом. Йдеться про Великобританію, Данію і Швецію, Китай, Німеччину, Польщу, Норвегію, Словаччину, США, Італію. З Varosh поділилися Валерій Кісюк, Емілія Вацко, Георгій Шуель, Сергій Пішковцій, Софія Євдокимова, Іванна Товт, Андрій Баганич, Вікторія Рижова, Ольга Фаланж.

Валерій Кісюк. Великобританія, Лондон

Ситуація у Великобританії невизначена, як і всюди у світі. Паніки ніякої нема — це точно. Люди не панікують, тільки, чомусь, скуповують туалетний папір, його просто змели з полиць, я не розумію, чому.

Місцеві продовжують ходити на роботу, а хто може, залишається вдома і працює з дому.

Ніяких обмежень поки не впровадили, але з години на годину очікується, що Уряд може ввести обмеження на масові зібрання. Чітких прогнозів ніхто наразі не дає, просто радять бути максимально обережними, мити руки принаймні 20 секунд і досить часто, от і все.

Емілія Вацко. Данія, Швеція. Копенгаген, Стокгольм

Емілія мешкає у Данії, наразі працює у Швеції. На час інтерв’ю саме приїхала на вікенд в Україну.

«У Данії карантин і закрили кордон до 13 квітня. Ніхто, хто не є громадянином Данії, не може в’їхати до країни. У Данії — 5 мільйонів населення, а там виявили близько 1000 випадків коронавірусу. В Швеції — лише схожий карантин як в Україні, без обмежень на кордоні, тому в понеділок у мене літак назад».

Георгій Шуель. Китай, Шанхай

У Китаї практично все минуло, в принципі, дуже мало випадків зараження, хворі локалізовані, а місцеві розуміють, що це вже відступило, вони спокійні. Всі у масках ходять, звісно. Всюди люди з термометрами, які перевіряють у населення температуру при вході в установи чи на приватну територію. Тепер у Китаї заходи безпеки більше до тих, хто приїздить у країну, тобто їх саджають на карантин десь на два тижні. Все також залежить, чи людина прибуває з країни з високим рівнем розповсюдження вірусу.

Це правильно, що у вас (в Україні, — ред.) закривають кордони, скасовують заходи, аби не розповсюдити вірус. Хай мине спалах у Європі, локалізують усіх хворих, тоді можна повертатися до нормального життя — так і Китай зробив. В Україні нема такої змоги, як у Китаї, побудувати госпіталь за сім днів, тому треба працювати на випередження.

Сергій Пішковцій. Німеччина, Берлін

Від сьогодні (14 березня, — ред.) закриті всі школи і дитячі садки. Більшість знайомих кілька днів тому почали працювати з дому, наш офіс буде відкритий, але більшість людей теж працюватиме з дому.

Закриються також всі бари, ресторани і клуби.

Паніки немає, у багатьох супермаркетах розкупили туалетний папір, засоби дезінфекції і деякі види їжі (пасту, консерви), але я не сказав би, що цього не можна ніде знайти, просто — великий попит.

Людей набагато менше в метро, ніж зазвичай.

Все більш-менш спокійно — погода хороша, тому думаю, хороша нагода прогулятися пішки в парк.

Софія Євдокимова. Польща, Гданськ

На роботі нас відправили на home office. Тобто офіційного карантину нема, але є рекомендація два тижні працювати з дому. Можна було забрати додому комп’ютери, фірма у всьому допомагає. Якщо необхідно приїхати в офіс, то наш роботодавець оплачує таксі.

Від сьогодні (14 березня, — ред.) закриті торгові центри, але відкриті споживчі магазини, аптеки. Кіно вже давно зачинене. Від нинішньої ночі буде закрите авіасполучення. Людей піддаватимуть домашньому карантину.

Університети, школи, дитячі садочки — на карантині. Всім рекомендують працювати з дому.

Була паніка: люди скуповували макарони й туалетний папір.

Офіційно зафіксовані два випадки коронавірусу у Поморському воєвудстві — у місті Прушч Гданьскі.

Іванна Товт. Норвегія, Крістіансан

У Норвегії — близько 750 випадків коронавірусу, померла одна людина старшого віку. Жорсткі міри були введені у четвер, 12 березня, вони передбачають закриття усіх садочків, шкіл, університетів. Усі масові зібрання будь-якого характеру (розважального, спортивного) заборонені. Схожі заходи були в Норвегії тільки під час Другої світової війни, тому керівництво держави акцентує, що це “велике обмеження конституційних прав і свободи громадян, але це та пожертва, на яку мають піти громадяни Норвегії, аби захистити тих, хто тепер уразливий”.

У четвер рестораторам надали рекомендації, аби вони закрили свої заклади, або ж забезпечили клієнтів можливістю сидіти щонайменше на відстані одного метра один від одного. Більшість ресторанів, принаймні у нашому місті, зачинилися одразу, але деякі продовжували бути відкритими ще два дні — у п’ятницю і ще сьогодні працюватимуть, а від неділі закриються, адже розуміють, що не хочуть брати на себе ризики зараження клієнтів.

Всі крамниці, супермаркети, державний магазин алкоголю, аптеки відкриті.

Наскільки мені відомо, деякі маленькі комуни, де виявлено велику концентрацію заражених, були цілком ізольовані, там усе зачинено, в’їзд і виїзд у них контролюється.

Люди — дуже схвильовані, для них це дуже щось незвичне, але наразі вони тримаються. Якщо в Україні “карантин” — слово, яким кидалися направо й наліво, і у нас відбувалися карантини двічі-тричі на рік, то тут для них це щось дуже шокуюче, нове.

Вчора я була в місті, люди тримаються на відстані один від одного, намагаються уникати контактів, однак паніки нема. Керівництво держави просить усіх уникати зустрічей навіть на вулиці, не гратися з дітьми на майданчиках.

Водночас місцеві трішки панікують щодо їжі і засобів побуту, найбільше скуповують хліб, картоплю, герметику, туалетний папір.

Кордони наразі не були закриті (станом на вечір п’ятниці, – ред.), іноземців, які приїжджають сюди, перевіряють. Якщо вони мають температуру чи інші симптоми, то їх повертають додому. Але, станом на 9.00, 14 березня, уже є новина, що всі іноземці, які приземляться у Норвегії, мають повернутися додому. Ті, хто не має змоги одразу виїхати у свою країну, можуть оселитися у спеціально підготовленому готелі на карантин. Норвежцям дозволяють повернутися додому за умови, що вони перебуватимуть 14 днів у самоізоляції.

Так виглядає, що коронавірус потрапив у Норвегію першочергово з Італії. Багато людей туди подорожували саме після зимових канікул. Деякі випадки прийшли з Китаю. Вже понад 200 людей у Норвегії заразилися один від одного. Що цікаво, переважно люди самі звертаються, мовляв, “я був там (у зоні зараження, – ред.), перевірте мене”.

Андрій Баганич. Словаччина, Кошице

Кордони країни закриті для іноземців (крім тих, хто має дозвіл на проживання), аеропорти не працюють. Всі, хто повернувся із-за кордону, повинні добровільно самоізолюватися удома на 14 днів. Є телефонна лінія, на котру сусіди і роботодавці повинні доносити про порушників карантину.

Торгові центри, банки працюють за скороченим графіком, багато ресторанів і кафе добровільно закрилися. Заборонені масові заходи. Аптеки обслуговують назовні, в черзі всі дотримуються відстані в один метр. Магазини і ресторани пропонують доставку їжі додому. Паніки у магазинах немає. У під’їздах є оголошення з пропозицією допомогти літнім людям у придбанні речей.

Вікторія Рижова. США, Нью-Йорк

Вчора (13 березня, – ред.) Трамп оголосив, що по всій країні вводиться надзвичайний стан. Це першочергово робиться для того, аби вивільнити з бюджету кошти на боротьбу з “короною”, а також надати більше свободи і мобільності лікарням, коли діяти треба дуже швидко. Мер Нью-Йорка Біл Деблазіо заборонив усі масові заходи де очікується понад 500 людей. Музеї, театри, бібліотеки та інші заклади масового скупчення людей закриті на невизначений термін.

Я працюю у системі університетів City University of New York, де усі заняття будуть відбуватися онлайн. З 13-го березня мій університет запровадив режим роботи з дому. За бажанням, можна інколи приходити в офіс, але керівництво заохочує залишатися вдома.

Люди реагують по-різному, але метро дуже спорожніло, вулиці не надто людні і всі намагаються дотримуватися рекомендацій соціальної дистанції та персональної гігієни. Звичайно, паніка відчувається теж. У кількох магазинах з полиць змели буквально все.

Реальною проблемою може стати неготовність системи медичних закладів, тому наразі лікарні вживають заходів, аби вивільнити якомога більше місць, переносять усі заплановані нетермінові операції на пізніші терміни, та мобілізують усіх медпрацівників. Станом на 13 березня в штаті Нью-Йорк було підтверджено 421 випадок коронавірусу, а це на 96 випадків більше, ніж попереднього дня.

У місті Нью-Йорк було підтверджено 154 випадки. Згідно з прогнозами губернатора Куомо та інших офіційіних осіб, випадків значно більше, багато інфікованих людей не знають про свій статус і поширюють вірус серед інших. Тому обмежувальні заходи є абсолютно критичними.

Помилково багато хто думає, що “корона” не несе небезпеки для людей молодого та середнього віку, але насправді, у групі ризику усі, хто має хронічні захворювання чи ослаблений імунітет. Дуже сподіваюся, що мої любі краяни поставляться до цієї ситуації відповідально і не будуть наражати на небезпеку себе та оточуючих.

Ольга Фаланж. Італія, Мілан

Перші обмеження були введені близько двох тижнів тому, це стосувалося регіону Ломбардія. Cпочатку ці обмеження складалися з банальних правил: жодного близького контакту з людьми, одразу з’явилося правило «одного метру» дистанції між людьми. Зачинили всі кінотеатри, музеї, школи і все інше. Ресторанам і барам дозволили працювати, але там мали стежити за дистанцією між столиками.

Ми знаємо, що багато з молодого покоління та діти були безсимптомні, але згодом – “позитивні”, тому ставили під ризик стареньких батьків, дідусів та бабусь.

З 12 березня зачинили все, карантин по всій країні, та особливо – в Ломбардії. Тільки з прийняттям жорстких обмежень люди почали розуміти всю серйозність ситуації. Тепер відкриті тільки супермаркети і аптеки, все інше – ні. Ти можеш вийти винятково за продуктами першої необхідності і лише в своєму районі. Вулиці патрулюютть поліцейські, зупиняють та інколи перевіряють прописку. Населення сидить вдома, всі розуміють, шо це єдиний вихід для того, щоб «ланцюг» зараження був перерваний.

Паніки в магазинах більше нема, вона була тільки в перші дні. Населенню пояснили, що асортимент буде поповнюватися щодня, і ніхто не закриє магазини, паніка і натовп – це те, шо тільки пришвидшує зараження. У ці дні є черги в супермаркеті, але тільки тому, що запускають по 10-20 чоловік. У магазинах на вході є рукавички і дезінфектори для рук. Всі люди – в масках.

Ніхто не дає прогнозів, має минути ще два тижні, аби реально побачити результат. Місто, яке було першим закрито на карантин на два тижні, вже показує позитивні результати, жодних нових випадків за останні три доби. Це єдиний дієвий спосіб на сьогодні.

Нині в Італії – 17 750 хворих, 7 860 з них – під домашнім карантином, померла 1441 особа, вилікувалися – 1966 людей. Всього зроблено 109 170 тестів, з них 74 000 – у Ломбардії і Венето.

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Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото — з архіву Іванни Товт