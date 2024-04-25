Благодійний фестиваль, екскурсії, лекція, концерт: що цікавого буде в Ужгороді 26-28 квітня

У прийдешні вихідні, за прогнозами синоптиків, в Ужгороді має бути тепло та сонячно. А отже, планувати весняне дозвілля на останні вихідні квітня можна з подвійним задоволенням.

Традиційно зібрали для вас підбірку заходів, що пройдуть у місті в наступні три дні. Обирати є із чого: тут вам і благодійний фестиваль весняного буйноцвіту з легендарними “Гудаками”, і тематичні екскурсії, і театральні вистави. Гляньте самі, зробіть позначки в календарі та проводьте вихідні цікаво та з користю!

26 квітня

Презентація фотоальбому “Ужгород колись і нині”

Захід відбудеться за участі авторів та натхненників видання: Тетяни Літераті, Сергія Денисенка та Бориса Жулканича.

На заході можна буде придбати колекційне видання з автографами авторів.

Час: 15:00.

Локація: “Совине гніздо”.

Відкриття персональної виставки Нати Попової “Хранитель візерунка”

Час: 16:00.

Локація: галерея “Ужгород” (проспект Свободи 7/26).

Тематична екскурсія «Таємниці бастіонної системи укріплень Ужгородського замку»

Час: 16:00.

Локація: Ужгородський замок.

27 квітня

Благодійний фестиваль «Бельтайн – свято весняного буйноцвіту». День перший

Благодійний ярмарок, або ж “Бельтайн”, або Свято весняного буйноцвіту пройде два дні поспіль — 27-28 квітня — на території Ужгородського замку. Збиратимуть гроші на дрони для спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» та 128 ОГШБ. На захід приїде один із бійців спецпідрозділу “Кракен”.

Хедлайнерами цьогорічного “Бельтайну” стануть гурти “Ярра” (виступатиме в суботу) та “Hudaki Village Band“, який виступатиме в неділю. Загалом, різноманіття заходів — лицарські бої, майстеркласи, лекції, стрільба з лука, аукціони та навіть ранкова енергетична йога — усе це переконує, що нудьгувати на заході не буде жодної можливості.

Програма:

10:00 Початок роботи маркету

10:30 Розповідь про Бельтайн, представлення учасників

11:00 Лекція Віталії Мироняк «Викохувати своє: досвід гуцулки»

12:00 Лицарські бої

13:00 Середньовічні танці від колективу «Тартан»

13:30 Лекція-екскурсія професора Володимира Мойжеса «Таємниці археологічних знахідок Ужгородського замку»

14:30 Виступ музичного колективу «Гудацька Тайстра»

15:30 Музичний виступ Василь Полажинець

16:00 Аукціон

16:30 Виступ гурту «ЯРРА» (м. Київ)

Час: 10:00-18:00.

Локація: Ужгородський замок (вул.Капітульна 33).

Вхід за музейним квитком.

Робота «Містечка здоров’я» у межах Всесвітнього тижня імунізації

На місці можна буде:

зробити безкоштовну вакцинацію від дифтерії, правця, COVID-19, дітей та підлітків (за згодою батьків) можна буде вакцинувати від дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту, корі, епідемічного паротиту, краснухи та інших інфекційних хвороб;

отримати безкоштовні медичні послуги: вимірювання показників артеріального тиску, дерматоскопію, тестування інфекційних хвороб швидкими кров’яними тестами, а саме – гепатиту «С», «В», ВІЛ, ІПСШ;

Час: 11:00-15:00.

Локація: площа Театральна.

Лекція та презентація книги Павла Казаріна “Дикий Захід Східної Європи. Як війна змінює Україну та світ”

Павло Казарін — журналіст, публіцист, колумніст, ведучий радіо NV. З початку повномасштабного вторгнення — солдат Збройних сил України.

Разом з ним будемо говорити про реальні виклики для країни на третьому році повномасштабного вторгнення, сприйняття військових та армії, підтримку світової спільноти. Врешті, знімемо окуляри наративу “перемога вже завтра”.

Буде серйозна розмова про виживання та збереження країни у війні з агресором.

Після лекції буде Q&A-сесія, де слухачі зможуть поставити свої питання та підписати книгу в автора.Час: 16.00.

Локація: “Совине гніздо” (вул. Ференца Ракоці, 2).

Обов’язкова реєстрація: https://forms.gle/ayng1MzUxp3nsmkz8.

Оглядова екскурсія “Ужгород: відкриваємо таємниці старовинного міста”

Під час екскурсії можна буде відчути дух минулого, доторкнутися до історії та відкрити найцікавіші сторінки життя міста. Гіди розповідатимуть про архітектурні шедеври, легенди та таємниці, які приховуються за старовинними стінами. Приєднуйтесь до нас і відкрийте Ужгород з нового, захоплюючого боку.

Вартість: 150 грн.

Час: 18:00.

Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60.

Вистава “Same time, next year” Закарпатського обласного музично-драматичного театру

П’єса «Same time, next year» («Наступного року в цей же час») американського драматурга та сценариста Бернарда Слейда, володаря премії «Оскар», є класикою сучасної драматургії. В Україні ця відома драма майже не йшла на сцені, а в театрі на Бродвеї її зіграли півтори тисячі разів.

Режисер Михайло Фіщенко вважає, що неймовірна історія двох закоханих буде зрозуміла кожному в залі. Адже предметом дослідження автора є родинні стосунки.

Постановочна група вистави:

Режисер-постановник – заслужений артист України М. Фіщенко

Сценографія – В. Степчук, заслужений артист України М. Фіщенко

Костюми – В. Степчук

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

28 квітня

Благодійний фестиваль «Бельтайн – свято весняного буйноцвіту». День другий

Програма:

10:00 Ранкова енергетична йога з Іолантою Станчак

11:00 Лекція-майстерклас Вікторії Кумгир «Великодні ігри Закарпаття і співання веснянок»

12:30 Лицарські бої

14:00 Представлення виробників

14:30 Танці фейрі з колективом «Тартан»

15:00 Музичний виступ “Nagydobronyi Zöld Ág Énekkar” (с. Велика Добронь)

15:30 Аукціон

16:00 Виступ колективу «Hudaki Village Band” (с. Нижнє Селище)

Час: 10:00-18:00.

Локація: Ужгородський замок (вул.Капітульна 33)

Вхід за музейним квитком.

Майстер-клас із ліплення з глини

Майстер-клас проведе майстриня Людмила Губаль.

Вартість: 200 грн (послуги майстрині) + вхідний квиток до музею.

Час: 11:00-15:00.

Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту.

Дитяча казка Закарпатського обласного муздрамтеатру “Цвіт папороті”

Легенда про чарівну квітку, що розквітає раз на рік і надає людині магічних властивостей відома у фольклорі багатьох слов’янських народів. Закарпатський краєзнавець та фольклорист Юрій Чорі написав власну версію про чудодійний цвіт папороті, а народний артист України Анатолій Філіппов втілив її на сцені.

Постановочна група:

Режисер-постановник – народний артист України А. Філіппов

Сценографія та костюми – заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Концерт KRUТ “Весняна акустика” в рамках туру містами Заходу України

Марина Круть — українська бандуристка і співачка, пісні якої знають по всій Україні. Фіналістка нацвідбору, амбасадорка бандури в Україні та світі.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатська обласна філармонія.

Вистава Закарпатського обласного муздрамтеатру «Крок від любові»

Вистава за п’єсою Михайла Старицького “Циганка Аза”, трагедія

Непроминальна українська класика про шалене кохання, в якому пристрасті б’ються через край, оздоблена яскравими костюмами, жагучими піснями і танцями та національним колоритом українців та ромів. Любовний конфлікт не тільки різних характерів, але й ментальних світів може вирішитися лише, коли хтось поступиться. Але всі стоятимуть до кінця…

Режисер-постановник – заслужений артист України В. Шершун

Художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Вистава Маріупольського драмтеатру «Маріупольська драма»

Оповідь відбувається у форматі сторітелінгу: звучать особисті свідчення акторів, що знаходилися в епіцентрі трагічних подій, спричинених російськими військовими злочинцями. Варто почути, байдужих не буде.

Текст — Олександр Гаврош за розповідями акторів.

Режисер-постановник, музичне оформлення — заслужений артист України Євген Тищук.

Сценограф — заслужена діячка мистецтв України Емма Зайцева.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Катерини Поліщук

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