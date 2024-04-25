“Їжа Закарпаття”: вийшов новий випуск фуд-тревел-шоу Міши Кацуріна та Антона Птушкіна

Ресторатор Міша Кацурін та тревел-блогер Антон Птушкін випустили новий випуск авторського гастро-шоу, присвяченого кухні та стравам Закарпаття.

Свою гастрономічну подорож Закарпаттям автори та ведучі шоу розпочали з вегетаріанського закладу ведичної кухні у селі Подобовець. Опісля – піднялися на гору Гемба, де випили чай у чайовні «Сурія» та спробували каву з прянощами у кав’ярні посеред лісу «у Валєрчика».

Відтак Міша Кацурін та Антон Птушкін завітали у «Колибу» у Міжгір’ї, де продегустували човлент.

Мандруючи Берегівщиною, заїхали у Шато Чизай на равлики з місцевим вином та власне у Берегово, де спробували лоці у «Золотій паві».

У «Клячанівській корчмі» на Мукачівщині – дегустували страву з рубців, у Мукачеві – їли зузо перкельт у Goodwill-і та копчену рульку у «Порядному газді».

В Ужгороді у легендарному кафе-замку «Під замком» для ведучих шоу приготували сирні гомбовці, у «Шпайзі» в Невицькому – сегединський гуляш із кнедлями, а у «Підкові» у Перечині – крумплі на шпаргеті та рокот-крумплі.

Завершили Міша Кацурін та Антон Птушкін випуск приготуванням бограча на відкритому вогні у казані в лісі, назвавши при цьому бограч «закарпатським том ямом».

Спільне фуд-тревел-шоу ресторатор Міша Кацурін та тревел-блогер Антон Птушкін запустили у 2021 році. У такий спосіб автори проєкту прагнули показувати світ, людей та культуру через їжу.

У перший рік повномасштабного вторгнення Міша Кацурін та Антон Птушкін почали знімати випуски про їжу різних регіонів України, аби розповідати глядачам про кухню й історію українських міст. Раніше у межах проєкту вже вийшли випуски, зокрема, про їжу Полтавщини, Бессарабії, Галичини, Києва, Одеси, Харкова.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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