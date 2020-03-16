Стоматологія в Ужгороді готова безкоштовно передати апарат для вентиляції легень задля порятунку людей

– Ще донедавна нам здавалось це все якимось нереальним серіалом десь далеко, але зараз небезпека дуже близько, на відстані однієї людини. Нами усвідомлена соціальна відповідальність з нашого боку. Ніякі гроші не коштують здоров`я та спокою. Саме тому ми прийняли рішення – від завтра ми переводимо роботу нашої клініки на умови карантину, змушені змістити всі планові прийоми до стабілізації ситуації, я залишаюсь на місці для прийому пацієнтів з гострими станами, а наш робочий телефон працюватиме в нормальному режимі.

Також ми прийняли рішення, при погіршенні ситуації та за умов дефіциту обладнанння, ми передамо в користування наш наркозно-дихальний апарат з функцією вентиляції легень з одноразовими контурами, кисневий концентратор, кардіомонітор, і якщо він допоможе бодай одній людині – я буду знати, що все що ми робили до сьогодні не дарма, – каже засновник клініки “Естет” Михайло Сливка.

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