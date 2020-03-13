Як вберегти себе та інших від коронавірусу, якщо ви повернулися з іншої країни: рекомендації від лікарів

Якщо ви повертаєтеся з відпустки чи відрядження за кордоном, то неодмінно подбайте, як краще вберегти себе та інших від коронавірусу. Ейфорія мандрів могла затьмарити серйозність ситуації і факт оголошення карантину. Ділимося порадами від нашої редакції.

Нагадаємо, в Україні до 3 квітня карантин, тому краще максимально залишатися удома. Зачиніться в оселі на “самокарантин”, регулярно робіть вологе прибирання, провітрюйте приміщення, часто і ретельно мийте руки.

Якщо після поїздок ви й надалі хочете провадити таке ж життя, як і до карантину, то слід наразі обмежити активності. Подумайте про свою безпеку і найголовніше – про своїх рідних.

Якщо відчуваєте нездужання, то не варто одразу їхати в лікарню, попередньо проконсультуйтеся з сімейним лікарем.

Якщо ви у групі ризику (йдеться про старше покоління, а також людей з хронічними захворюваннями — наприклад, серця, легенів), то тим паче радьтеся з сімейним лікарем. Якщо серед ваших рідних, друзів, сусідів є представники найбільш чутливих до коронавірусу, також попередьте їх про карантин, максимальну ізольованість та гігієну.

Мийте руки. Так, тепер це вкрай важливо! Мийте руки частіше і не менше 20 секунд, ось так, як радить Уляна Супрун.

Супрун рекомендує також наповнити свою домашню аптечку ліками від жару та медикаментами від хронічних недуг.

Наразі у вас завжди мають бути кількаденні запаси питної води та їжі — особливо, якщо у родині є діти і люди похилого віку.

Навіть якщо почуваєтеся чудово, все одно будьте обачними, адже людина може бути зовні здоровою і водночас переносити вірус.

Дбайте про інформаційну гігієну, стежте за офіційними джерелами, не панікуйте.

Намагайтеся вирішувати свої питання онлайн, не ходіть у велелюдні місця. Дізнайтеся, як працюють заклади в Ужгороді та загалом у Закарпатті під час карантину.

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Varosh

Головне фото: Кейт Манл. Вона нещодавно подорожувала Південною Кореєю, повертаючися із М’янми. У неї почалися лихоманка з кашлем, тому вона залишається на карантині вдома у Сієтлі. Ендрю Бартон, The New York Times.