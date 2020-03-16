Ужгородські кафе пропонують доставку і бонуси в карантин

В Ужгороді поменшало відвідувачів у кафе й ресторанах, деякі заклади у місті й загалом області вже зачинилися на карантин. Однак їжу можна замовити додому чи в офіс, якщо роботодавець не запропонував вам віддалену працю. Відтак і обід/вечеря на столі, і водночас підтримаєте свій улюблений заклад. Запитуємо в ужгородських рестораторів, як вони ставляться до концепції доставки, які мають пропозиції лояльності, бонуси та знижки.

Ресторан Country Club пропонує будь-які обсяги доставки, приватні замовлення відправляє на таксі Rapid, а для корпоративних запитів має бус. Доставка у будь-яку точку Ужгорода вартує 80 гривень, а якщо замовлення від 700 гривень, то доставка безкоштовна.

“До приємних бонусів можна віднести вартість страв на мангалі. Наприклад, у меню ресторану ціни вказані за 100 г підготовленого до смаження продукту, тобто йдеться про сиру вагу. Страви ж на доставку пропонуємо за аналогічною вартістю, але вже за 100 г приготованої страви”, — розповідає старша адміністраторка Country Club Віра Король.

Бонус і в тому, що для доставки є позиції, яких нема у класичному меню закладу, тобто їх можна скуштувати тільки в офісі чи вдома. Йдеться ось про бургер чи нагетси. Ресторан подбав про бокси для супів і загалом гарячих страв. Також Кантрі передає замариновані м’ясні стейки, рибу у вакуумі для приготування удома.

Заклад працює з 12.00 до півночі, останнє замовлення приймає о 23.00. Якщо замовлення попереднє, наприклад, у переддень, то ресторан може відкритися раніше, аби видати страви.

Ресторан Кілікія уже кілька років має налагоджений сервіс доставки, адже є попит на їжу з собою. Привезти можуть майже всі страви з меню, з яким можна ознайомитися на сайті закладу, у розділі “Доставка їжі”. На веб-сторінці можна і замовити, опісля вам зателефонує адміністратор для уточнення деталей. Можна і безпосередньо дзвонити до ресторану.

Сервіс доставки працює з 10.00 до 21.00, страви привозять у середньому за годину після замовлення, ціна у будь-яку точку Ужгорода — 50 гривень.

«Наразі бачимо необхідність не лише у доставці страв з ресторану, а й у впровадженні певної системи лояльності. Ми це робимо, у першу чергу, аби ужгородці не відчували дискомфорту у зв’язку з певними обмеженнями. Таким чином, від сьогодні ми запускаємо кілька ініціатив. Перша — 20 % знижки на замовлення страв з меню на доставку від 400 гривень. Друга ініціатива — розробка меню на тиждень та доставка бізнес-ланчів в офіси. Замовлення приймаються від п’яти порцій. Крім того, ми відкриті до діалогу з гостями, готові дослухатися до всіх побажань і оперативно реагувати на них», — ділиться PR-менеджерка закладу Людмила Федоришина.

15 березня “Кухня. Гастрономічний бутик” впровадила доставку. Ціна доставки у межах міста – 80 гривень на замовлення до 1000 гривень, якщо понад, то безкоштовно.

«Обмежити контакти, ретельно мити руки, провітрювати помешкання. Але переходити на бутербродний корм не згодні нізащо», – жартує Кухня в інстаграмі.

У місті працює також DED — це винятково доставка їжі. Готують піцу, бургери, пасту, салати та напої. Навіть торт “Ужгород” можуть привезти серед ночі. Доставка є безкоштовною. Замовлення приймають з 11.00 до 22.30, й діють доволі швидко. У той час, коли не всі кафе охоче приймають вечірню доставку, DED готовий організувати пізню вечерю. Замовлення можна зробити на сайті закладу.

Ужгородка Тетяна виготовляє “Суші від Танюші”. Вона готує різні мікси і сети ролів та суші. Двічі на день, в обід та вечір, доставка безкоштовна по всьому Ужгороду. Якщо самовивіз, то також — 5% знижка за замовленя. Таня працює самостійно, тому бронювати краще робити завчасно у вайбері.

Nitai Family готує тайські страви — локшину, рис. Замовленння приймають з 11.00 до 19.30, телефонувати чи писати у соцмережах варто за годину до бажаного отримання страв додому. Тож доставляють протягом години, ціна доставки у будь-який куточок міста — 25 гривень. На запитання, чи планують розширювати доставку, засновники відповідають, що ні, адже йдеться про те, що незабаром усі заклади можуть зачинитися.

Також цілком у режим доставки перейшли ужгородський Betyár Grill , кафе IZI. Restobar, Oliver, Рубін, Chili Pizza (перелік оновлюємо). Закрилася кав’ярня Горіціана на крузі, яка розглядає ідею доставки кави.

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Евеліна Гурницька, Varosh