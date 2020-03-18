Тристоронню перевірку проходитимуть закарпатці, які нещодавно повернулися з-за кордону

Дільничі лікарі, сільські голови і дільничі поліцейські спостерігатимуть за закарпатцями, які повертаються з-за кордону.

«На кордоні проводять температурний скринінг цих людей. Тобто ситуацію ми врегулювали», — зазначив під час брифінгу Олексій Гетманенко, в.о. голови Закарпатської ОДА.

Водночас йдеться про те, що люди можуть маніпулювати температурою.

«Всі люди, які заїжджають на територію області, проходять температурний скринінг. Але будемо відверті. Вони напевно вживають якісь пігулки, щоб знизити. Так і є насправді. Але повідомлень про випадки фіксації температури вище “38” до нас не надходило. Це на кордоні», — додав Гетманенко.

Проте хитрування це небезпечна тактика.

«Якщо, як сказав Олексій Олександрович, люди пробують хитрити, то це їх дуже погана тактика. Якщо вони заїжджають на кордон, збиваючи собі температуру. Наші громадяни мають думати про те, що вони їдуть до своєї родини, до своїх похилого віку батьків, малолітніх дітей, дружини, сусідів. Свідомість населення – це головне, що відіграє головну роль у профілактиці», — підкреслила директорка департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

На брифінгу акцентували: якщо ви повернулися з-за кордону, то вам слід перебувати у двотижневій самоізоляції. Влада підготувала пам’ятку, у якій йдеться про заходи безпеки щодо рідних і себе, домашній карантин. З іншого боку, влада контролюватиме людей, які повертаються з-за кордону.

«В ОДА вже є штаб, що працює цілодобово, де є представники всіх структур. У цей штаб буде зводитися уся ця інформація, і буде зроблений реєстр тих людей, які заїжджають на територію України. Ті, які по Закарпаттю: ми будемо чітко розуміти, куди людина приїхала і звідки. Відбувається тристороння перевірка даної особи. З одного боку – це дільничний лікар, потім – сільський голова, якому надають інформацію, і дільничний працівник поліції. Вони будуть дивитися, чи знаходиться людина на самоізоляції, як у неї зі станом здоров’я», — пояснив Гетманенко.

Також, як говорив в.о. голови ОДА, вся інформація про людей, які роз’їжджатимуть Україною, буде надаватися МВС та Міністерству охорони здоров’я.

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Varosh

Фото: nbcnews