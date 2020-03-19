Руслан Федько порадив, як вберегти себе під час пандемії коронавірусу (ВІДЕО)

Кожного дня ми розповідаємо нашим читачам, якою є актуальна ситуація, пов’язана з коронавірусом: про те, як виглядає карантин у різних країнах, як вберегти себе, яких правил слід дотримуватися, а також як живуть закарпатці в нивих умовах не тільки в себе вдома, а й за кордоном.

Сьогодні ж ми вирішили запитати у лікарів, чим вони жувуть зараз, як змінився їхніх звичний робочий розпорядок, адже поки ми вдома, вони якраз працюють найінтенсивніше. А також що вони радять своїм пацієнтам в умовах стрімкого розповсюдження коронавірусу.

Першим публікуємо відео відомого на Закарпатті лікаря-акушера Руслана Федька.

– Перше із чим зіткнулися наші італійські колеги – непрогнозовано величезний потік, ні цунамі пацієнтів, який практично вибив ґрунт із під ніг медиків. Не факт і не всі із тих, хто звернулися були інфікованими COVID. Отже, щоб не приводити до колапсу міські/обласні заклади у випадку появи просто катаральних явищ (нежить, біль у горлі, кашель), але без високої температури, надсадного сухого кашлю, пропасниці, проносу, залишайтеся вдома. Сконтактуйте телефоном із сімейним лікарем,отримайте лікування, самоізолюйтеся, в тому числі від родичів. Не панікуйте, не викликайте одразу «швидку», бо можливо в цей час, хтось справді таки потребує отої невідкладної допомоги. У випадку, якщо у вас висока температура, пропасниця, сухий надсадний кашель, пронос – викликайте «швидку», чітко описуйте свій стан і симптоми, бо це допоможе бригаді, що їде за вами краще зорієнтуватися із подальшим маршрутом пацієнта.

Найменший відсоток смертності у Німеччині – 0,2% від загальної кількості захворівших, при однаковій із Францією кількості уражених; відсоток смертності у останній в 10 раз вищий і складає-2%. Секрет у німецькому порядку, дисципліні і пунктуальності.

Станьмо німцями хоч на період лиха!

Про запобіжні заходи написано багато не хочу повторюватися. Так як ніхто,принаймі до сьогодні,на обласному рівні не написав нічого про вагітних і для вагітних,спробуємо заповнити цей вакуум.

За весь період епідемії в Ухані-18 вагітних інфікованих COVID народили 19 дітей (одна двійня), жодна жінка не померла, слава Богу, інфікувалися у контактний спосіб від мам, здається, лише двоє новонароджених, їх вже виписано одужавшими.

Але ми пам’ятаємо про агресивне тестування, яке допомогло швидше виявляти інфікованих і про відсутність тестів у нас.

Тому, в наших умовах, я б все ж таки відніс вагітних до групи високого ризику, разом із людьми похилого віку і т.д., для мінімалізації всіх тих потенційних загроз,які несе COVID, а саме-розвитку важких пневмоній, що можуть загрожувати життю,як матері,так і дитини.

При виникненні тих самих симптомів, що описані вище, ваші дії аналогічні. Ви не маєте звертатися у пологові будинки(!!!), спеціалізований заклад для вас – інфекційна лікарня, де Вас завжди проконсультує наш акушер-гінеколог.

АРХІВАЖЛИВЕ : рухи плода!

Якщо раптом на тлі високої температури і кашлю, Ви, не дай Бог, стали гірше чути Вашу дитину, негайно повідомте Вашого лікаря.

8 із 18 вагітних в Ухані було розроджено шляхом екстреного кесарського розтину,через погіршення стану дитини на тлі важких пневмоній.

Дай Бог нам сили, мудрості, Віри, Надії і Любові! Всім температури -36,6*С! З Богом!

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