Пил з Африки майже не зачепив територію Закарпаття

Пил з Північної Африки, який фіксували в Греції, дістався України, повідомили в “Укргідрометцентрі”. Частки пилу спостерігаються над південною та східною частиною країни, практично не зачепивши Закарпаття, — пояснив Varosh Руслан Озимко, начальник відділу метеорологічних прогнозів Закарпатського гідрометцентру.

— Усе пов’язано з циркуляцією атмосфери, — пояснив він. — Наразі повітря рухається з боку Середземного моря на територію України, в тому числі і південну і центральну області країни. Західні області і Закарпаття цей циклон майже не зачепив. Є буквально кілька концентрацій у повітрі і все.

Зі слів синоптика, це призводить до того, що змінюється запиленість атмосфери і через це змінюється колір неба. Він може бути сірим, рожевим, бурувато-сірим, але синім він, як правило, не буває, тому до цього треба бути готовим і не лякатися, каже Руслан Озимко, адже жодної небезпеки він не несе.

В цей період року в Північній Африці часто спостерігаються пилові бурі, розповів Руслан Озимко, і пил і пісок піднімаються доволі високо в атмосферу, конденсується у хмарах і по повітряних течіях може переміщуватися на значні відстані. Це вже друга хвиля пилу з Африки.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне, РБК-Україна

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