Коронавірус в Угорщині: остання інформація від очевидеці

Колишня ужгородка Інга Деяк, яка зараз мешкає в Будапешті, підготувала спеціально для нас найсвіжішу інформацію про коронавірус в Угорщині. Далі – пряма мова.

Почну з того, що в Угорщині за поширення неправдивих новин, які можуть спричинити паніку, передбачена кримінальна відповідальність.

Стаття 337 Кримінального кодексу (Btk. 337. § Rémhírterjesztés) пише, що будь-яка особа, яка викривляє факти так, що вони призводять до занепокоєння або хвилювання великої групи людей, карається позбавленням волі на строк до трьох років.

У зв’язку з тим, що останніми днями фейків про коронавірус більшає, угорська поліція вже відкрила кілька проваджень, а щойно сьогодні Департамент боротьби з кіберзлочинністю заарештував ютуб блогера за розповсюдження неправдивої новини про те, що з понеділка Будапешт повністю закриють для в’їзду-виїзду.

Тому сьогодні в моєму матеріалі, навіть попри те, що це звичайна авторська колонка, буде дуже багато посилань на джерела.

Отже, що ми маємо сьогодні

Уряд Угорщини, якщо порівняти з іншими країнами, довше «розкачується» і більше покладається на високу свідомість громадян. Як така довіра вплине на подальший перебіг подій і чи вона доцільна, побачимо пізніше, наразі офіційно маємо 32-ох хворих і щойно сайт оперативного штабу koronavirus.gov.hu опублікував повідомлення про те, що й першу смерть: у неділю 15 березня помер 75-річний чоловік, якого з підозрою на коронавірусну інфекцію та пневмонію доставили до Центральної лікарні південного Пешта. Пацієнт помер одразу після транспортування, врятувати його не встигли.

Кордони

Напротивагу сусідам Угорщина наразі впровадила менше обмежень на в’їзд, ніж Словаччина, Україна, Чехія, Румунія, Словенія. Це дуже нервує угорців, у мережі під повідомленнями оперативного штабу розгораються справжні баталії і холівари саме на цю тему. З точки зору населення, уряд мав би просто взяти приклад із сусідніх країн і не відкладати такі рішення на час, коли вже буде пізно.

Тим часом канал угорського уряду пише, що введений прикордонний контроль на угорсько-словенському та угорсько-австрійському кордонах.

В’їзд в Угорщину заборонений для іноземців з Китаю, Кореї, Ірану та Ізраїлю, також повністю закритий кордон в напрямку Італії.

Сьогодні ранком прем’єр-міністр Віктор Орбан зустрічався з президентом Сербії і сказав йому, що Угорщина й надалі забороняє в’їжджати всім, хто прибуває з Італії, навіть сербським громадянам, які прагнуть дістатися Сербії через Угорщину. З цих країн також не дозволяється в’їжджати пасажирським потягам та автобусам. Літакам дозволений тільки переліт без посадок.

Для іноземців, які в’їхали до Угорщини, влада склала транзитний маршрут із визначеними зонами відпочинку та АЗС, щоб проїхати через країну якнайшвидше, — пише kisalfold.hu і подає карту транзитних доріг та зупинок.

Увага! Зупинки поза визначеними місцями для іноземців заборонені.

Карантин

Всі громадяни Угорщини, які прибувають з Італії, Китаю, Південної Кореї, Ірану та Ізраїлю підлягають офіційному медогляду прямо на кордоні й мають відбути двотижневий домашній карантин, навіть якщо у них не виявлено симптомів захворювання.

Всі вони будуть зареєстровані епідеміологічною комісією, а дотримання ними карантинних зобов’язань перевірятиметься поліцією і сусідами. Взагалі, як я вже писала вище, Угорщина дуже покладається на високу свідомість своїх громадян, багато що залишається у форматі простих усних вказівок, на зразок «треба робити це, і не робити те».

Поки що в Будапешті працюють навіть купальні, оскільки рішення закриватися чи ні дирекції мають ухвалювати самостійно на місцях.

Громадяни Угорщини, які не мають офіційної або тимчасової угорської прописки, після медогляду повинні покинути країну, або залишитися у спеціально відведеному під карантин місці.

Іноземці, які не дотримуватимуться карантину, будуть депортовані з Угорщини.

Позавчора з країни через порушення правил вислано двох студентів з Ірану із забороною в’їзду на три роки.

Освіта

З понеділка всі угорські школи й університети не просто на карантині, а переходять на дистанційне навчання, оскільки, як сказав Віктор Орбан у позавчорашньому терміновому вечірньому зверненні, мова йде не про тижні, а про місяці, і хотілося б, щоб діти нормально склали іспити й отримали дипломи, попри коронавірус. Сказав він також, що розробка електронної освітньої інфраструктури в Угорщині вже була розпочата, однак роботи по ній мали завершитися наступного навчального року. І зараз потрібно цю інфраструктуру запускати достроково, тому процес може гальмувати, але все ж краще продовжувати викладання, ніж взагалі цього не робити. Під його відео на сторінці угорського уряду вже йому понаписували порад про те, що в Хорватії шкільні уроки транслюються по телевізору і що угорці теж би так могли, словом побачимо, як це все буде відбуватися.

Рішення уряду

Уряд створив десять робочих надзвичайних комісій, в тому числі таку, що забезпечить будівництво нового епідеміологічного мобільного контейнерного шпиталю. Також дослідницьку комісію, яка займатиметься винайденням вакцини проти вірусу. Серед інших — комісію, що слідкуватиме за кордонами, кілька фінансових, одна з яких відповідатиме за відновлення економіки, у разі, якщо господарство в країні найближчим часом повністю зупиниться і його доведеться перезапускати.

Не хочу нагнітати ситуацію, але зі слів Орбана так виглядає, що Угорщина готується до тривалої облоги.

Продукти

Кілька днів тому урядові сайти писали, що угорцям не потрібно хвилюватися і вигрібати з полиць усе підряд, для харчової паніки нема підстав, все під контролем. І що протягом десятиліття кількість доступної їжі на душу населення в Угорщині щороку тільки зростала. Вже на 2017 рік цей показник досяг 680,3 кілограма на людину. З них, як бачимо на інфографіці, 71,2 кг м’яса, 165,5 кг молочних продуктів, 200,8 кг овочів і фруктів, 90 кг борошна і рису, 57,1 кг картоплі etc Фото інфографіки

В Угорщині є закон, прийнятий Парламентом ще у 2012 році, «Про захист життєво важливих національних компонентів та об’єктів». До слова, завжди дивуюся з того, як вони думають про такі речі заздалегідь, навіть коли нема жодної надзвичайної ситуації.

За цим законом, під час надзвичайних ситуацій уряд зобов’язаний забезпечити безперебійну діяльність стратегічно важливих для країни підприємств, які виробляють для населення харчові продукти та необхідні послуги. Це означає, що певна кількість найбільших національних компаній і виробництв продовжуватимуть працювати, навіть якщо все господарство в Угорщині зупиниться, в тому числі якщо буде обмежений транспортний рух. Мова йде про справді великі підприємства, які виробляють м’ясо, молоко, зерно, переробляють овочі та фрукти, печуть хліб.

«Компанія, яка генерує щонайменше 40 мільйонів форинтів в чистому обсязі продажів і постачає харчі щонайменше до 75 комерційних установ, вважається національно важливою», — пише у своїй аналітиці origo.hu

Також мають працювати їдальні в лікарнях і такі, які готують понад 10 000 порцій їжі на день. У позавчорашньому зверненні Орбан сказав, що створена комісія, яка вже займається цим питанням.

У столиці продуктової паніки не спостерігається, в усякому разі тут у моєму центральному сьомому районі я її не бачу.

Продуктів достатньо, в «Лідлі» вчора розкупили весь імбир і лимони. Сіль — на місці, а гречки, як і решти каш, угорці не їдять. Чого не можна купити ніде, то це дезинфікуючих засобів.

Але я опитала приятельок, які живуть в інших районах Будапешта та околиць, і всі вони кажуть, що з супермаркетів зникло м’ясо, напівфабрикати й туалетний папір. І це при тому, що ажіотажу нема, людей у крамницях — одиниці.

Настрої

Щодо настроїв серед населення, то людей на вулицях стало на кілька порядків менше, угорці намагаються сидіти вдома, а ті, які змушені працювати з великою кількістю людей, наприклад, касири в крамницях, стали більш нервові і менш ввічливі. Туристів у кварталі розваг поменшало, але не дуже. Кафе «Нью Йорк» так само повне людьми, єдине, що відсутнє, величезні скупчення на сто осіб під дверима.

Скупчень, до слова, ніде не спостерігається, ні під пабами, ні в ресторанах, ні у транспорті.

У мережі з’явилося більше знаків окликів і лайок у коментарях, цікаво, що саме у намаганнях один одного заспокоїти.

Тобто найбільше всіх дратують ті, хто спеціально розганяє хайп. На таку людину всі кидаються гуртом і починаються всякі picsa, kurva та ім’я Бога всує у всяких формах.

Активно обговорювані теми, які викликають найбільший холівар: відкриті кордони та як доглядати за дітьми в період тривалого карантину, бо роботу для більшості батьків поки що ніхто не відміняв.

На завершення ось вам лайфхак від угорського порталу index.hu, який склав детальні маршрути, як на даний момент поки що можна проїхати через Європу. Звертаю вашу увагу на ключий момент – поки що (!) відкриті. Якщо не хочете застрягнути десь між закритими кордонами та інфікованими країнами, сидіть удома.

Ситуація з коронавірусом у Європі тільки почала набирати дуже швидких обертів. Весь світ слідкує за розповсюдженням цієї зарази на міжнародному сайті

Дуже наочно видно, де скільки є хворих. У Італії смертей майже стільки ж, скільки тих, хто виздоровів, у Німеччині за пару днів кількість хворих сягнула 4585, у Австрії — 655.

Це зовсім близько від нас, ми іноді їздимо у Відень на каву, забули? Тому я би радила всім серйозно поставитися до рекомендацій, відкласти всі подорожі і не слухати тих, хто говорить вам інше. Особливо, це стосується Закарпаття, у якому пересікається купа кордонів. В Угорщині ще кілька днів тому мова йшла про 11 хворих, потім різко за одну добу стало 25, вже за ніч ми говоримо про 32 плюс одна смерть.

Тому дотримуйтеся рекомендацій, не жартуйте з темою.

Бережіть себе і своїх рідних, особливо літніх!

Інга Деяк, спеціально для Varosh

Авторка є українсько-угорським перекладачем, авторкою україномовного блогу про Будапешт «Будапешт: канікули для душі»

*** Цей матеріал опубліковано, як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у даній публікації.