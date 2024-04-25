12,4 млн грн на безпілотники для військових виділила Мукачівська міська рада

Відповідне рішення ухвалили під час засідання сесії Мукачівської міської ради.

Сьогодні на черговій сесії міськради мукачівські депутати проголосували за рішення про спрямування 12,4 млн грн на придбання безпілотників lkz 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 3 окремої штурмової бригади («Азов»), повідомив голова Мукачівської міськради Андрій Балога.

Як пояснили Varosh у Мукачівській міській раді, кошти спрямовують безпосередньо бригадам, які відтак через тендер проводять закупівлі.

Станом на зараз у Мукачеві діє 2 програми підтримки військових частин А4638 та А1556 на 2024. Внесені нині на засіданні зміни до цих програм й передбачають виділення коштів на дрони.

З першого дня широкомасштабної війни Мукачево спрямувало для захисників 1 млрд 262 млн гривень.

Як повідомляв Varosh, у березні депутат Ужгородської міської ради Олександр Волосянський звинуватив Ужгородську міськраду в тому, що міські депутати відмовились купувати дрони для закарпатських військових в ЗСУ.

Натомість у міській раді відповіли, що за два місяці 2024 року виділили 2 38 631, 640 тисячі гривень, із них на дрони та БПЛА — 23 631, 640 гривень.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Мукачівської міської ради

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