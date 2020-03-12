13 ідей як пережити карантин корисно та безпечно у Закарпатті

У час карантину є сенс більше залишатися удома, проте в цьому є свої переваги, адже зможете зайнятися справами, на які раніше бракувало часу. Ми зібрали ідеї, як змістовно провести карантин у себе в домівці.

1.

Приділіть більше уваги рідним, більше спілкуйтеся з дітьми та батьками, влаштовуйте домашній кінотеатр, грайте в настільні ігри.

2.

Готуйте нові страви, звісно, якщо любите. Але ми вас заохотимо: прямуйте на кухню з новими варіаціями меню, відкиньте буденний шаблон, вімкніть музику гучніше чи легке фонове кіно, приготуйте щось абсолютно нове, трансформуйте рутину в креатив, потіште близьких і неодмінно опублікуйте апетитне фото з рецептом в інстаграмі. До речі, спробуйте куховарити спільно з половинкою, дітьми, друзями – це неймовірний досвід зі смачним результатом. Для натхнення ділимося історією подружжя Кудрявцевих, які перевтілюють кухню у творчий простір.

3.

Займіться інтер’єром. У щоденній біганині повсякчас бракує уваги нашому дому. І йдеться не тільки про чистоту, а й певну новизну. Ремонт за три тижні, може, і не зробите, але є сенс зайнятися декором. Уже як візьметеся, то не відірветеся. Кілька декоративних штрихів, акцентів — і квартира сяє по-новому! А ми запропонуємо прочитати про локальних майстрів, які виготовляють унікальний декор.

4.

Впорядкуйте шафу, косметичну полицю, кухонний креденц і робочий простір. Коли, як не в ці три тижні? Вмикайте улюблену музику і гайда до шафи, адже це теж певна медитація. Відтак сформуєте нові луки весни, відкладете непотрібний одяг і вирішите, що з ним робити, а також сплануєте шопінг для цього сезону. Аналогічно дайте раду з косметикою, систематизуйте всі баночки, старе – у смітник.

Зазирніть на кухню, а особливо у шафку з прянощами, там теж можна оформити все веселіше, красиво підписати, обрати гарні баночки.

Ну, і робочий простір. Маєте привід креативно його стилізувати і раціонально оснастити, аби робоче місце сприяло натхненню і продуктивності. Приберіть усе зайве, тоді і думки будуть свіжішими, залишіть найнеобхідніше, додайте приємних лаконічних, але нехаотичних деталей.

Лампа, яка створюватиме правильне світло, свічник, що додасть хюґе-сяйва, класна й тільки ваша ручка, блокнот, стікери, улюблене персональне горнятко, символічні світлини, та все, що завгодно, аби вам працювалося продуктивно й комфортно.

5.

Новий погляд на естетику кавування та чаювання. Так-так, у хаосі обов’язків ми забуваємо трішки спинятися, навіть кава і чай — на льоту. Кавуйте і чаюйте з задоволенням: медитативно, з витонченим посудом, оберіть каву Specialty або істинний китайський чай, випробуйте нові способи приготування — тривалі, але неймовірно естетичні, настроєві і зі смачним результатом.

Експериментуйте з френч-пресом, аеропресом чи воронкою для кави. Або ж влаштуйте домашню чайну церемонію, і друзів запросіть.

6.

Додайте екологічності. Почніть сортувати сміття, впорядкуйте свої папери, відтак підготуйте макулатуру для здавання у пункт прийому, обмежте пластик — замініть його, наприклад, на бамбукові вироби, крафтові пакети, замовте собі термокухлик, аби мінімімально купувати напої у разових склянках. І ось прочитайте про екологічні ініціативи, події та бренди у Закарпатті.

7.

Серіали. Тепер і для них є більше часу, до перегляду ще й можна ґрунтовно підготуватися: покроїти різні види сирів, викласти їх на стильну дощечку, додати келих чогось улюбленого, запалити гарну свічку, створити затишок з ковдрою, адже ще прохолодно… Атмосфера! Порадимо кілька серіалів, від яких не відірватися:

Чому жінки вбивають?

Ранкове шоу,

Вбиваючи Єву,

Прислуга,

Кличте акушерку,

Яблуневий двір,

Крах.

8.

Зазирніть у блокнот, завершіть давні справи, заплануйте нові. Вільний час — це змога наздогнати всі “хвости”. Перевірте записи, можливо, ви щось забули зробити, а тепер є хвилька, аби закрити ці питання.

Повірте, серед нотаток неодмінно знайдете нові ідеї для себе, а ще відчуєте певне “очищення” від давніх справ. Допоки будете викреслювати старі плани, напишіть нові і гайда чимдуж їх втілювати.

9.

Іноземні мови. Чудовий період, аби читати іноземні медіа й книги мовою оригіналу, дивитися відео англійською, іспанською чи польською, листуватися з друзями з інших країн, зрештою, записатися на онлайн-курси.

10.

Нові знання. І хоч події в Ужгороді не є багатолюдними, та все ж удома надійніше, тим паче в інтернеті – безліч онлайн-курсів, вебінарів, платних і безкоштовних. Перевірте свої записи у телефоні, блокноті, в електронній скриньці, може, там у вас уже давно занотовані ідеї про повчитися/послухати/подивитися/почитати/з’ясувати.

11.

Ходіть пішки. Тепер просто нема вибору! Прокидайтеся раніше, оминайте переповнені автобуси, йдіть на роботу чи у справах пішки. 10 тисяч кроків на день — необхідні завжди, навіть у карантин. Коли гуляєте, свідомість немов дякує за кисень, відтак дарує гарний настрій і безліч нових ідей.

Свіже повітря корисне для фізичного самопочуття і роботи мозку. Не забувайте про прогулянки у не надто велелюдних локаціях: запрошуйте рідних, беріть термокухлик з чаєм, плануйте маршрут закапелками свого міста.

12.

Зробіть собі подарунок. Або ж заплануйте, що ви хотіли би. Подорож, нові професійні курси чи домашнє хобі або гурток для душі? Може, фотосесія? Або ж обновки для оселі? Чи солоденьке? Ми зібрали для вас понад 30 ідей локальних подарунків для себе.

13.

Що почитати. Мабуть, ваші полиці або ж електронний рідер переповнені книгами, які давно хотіли прочитати. Аби ж запропонуємо наші історії, які вас надихнуть до змін у своєму житті.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Карл Смутко