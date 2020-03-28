Карантин на кухні: 7 гастро-розповідей

Як карантин змінює домашню кулінарію? Розпитуємо у місцевих про їхній теперішній раціон і кухонну рутину. Усім героям цього матеріалу ставимо однакові питання – про час перебування на кухні і меню у період карантину, про нові гастрономічні експерименти, про доставку харчів і страв, а також просимо рецепти. Ми запросили поділитися своїм досвідом представників різних професійних сфер.

Цікаво, що карантин таки штовхає на кухню, надихає творити, і навіть дещо змінює сімейні, домашні цінності. Далі – сім розповідей – щирих, затишних, з гумором.

Катя Брижань, засновниця і керівниця SMM-агенції “ilab”

Цей карантин максимально позитивно вплинув на мої кулінарні здібності. Адже коли вдома з’являється стільки часу, починаєш згадувати всі свої вміння, “скіли”, лайфхаки, мамині поради, відтак берешся за приготування їжі. До речі, ми тепер не тільки на карантині, а й у самоізоляції, оскільки нещодавно повернулися з Іспанії.

Протягом цього періоду ми замовляли доставку всього двічі. Поясню, чому. У звичному житті я не дуже часто готую, переважно – тільки сніданки. Обідаємо зазвичай у місті, вечеряємо або в кафе, або замовляємо доставку. І ось тепер ця особлива нагода, коли маю змогу готувати вдома. Тобто тепер усі наші три прийоми їжі на день – це справа моїх рук. За цей час навчилася робити тісто для піци і випікати її. Я прокачала свій скіл у приготуванні панкейків. Уже двічі експериментувала з двома варіаціями плову – з рисом та булгуром, і це було дуже круто.

Що ще мені сподобалося у цій ситуації. Карантин дуже позитивно впливає на розуміння стану продуктів у холодильнику, ти починаєш планувати меню, міркуєш, куди використати дві половинки перцю (усміхається, – ред.). І це класно, бо коли ти постійно у русі, багато працюєш і не звертаєш увагу на кухню, то часто купуєш продукти й потім їх викидаєш, бо вони не всі використовуються.

Як на мене, такий період примусового перебування удома повертає жінок до їх “базових налаштувань”, скажімо. Бачу позитивну тенденцію серед подруг і знайомих, які проводять більше часу з дітьми, спільно готують піцу, ліплять пельмені. Це чудовий час, коли ти можеш трішечки перестати бути супер-крутою бізнес вумен, а присвятити час сім’ї.

Рецепт солоних сирників.

2 пачки м’якого сиру “Молокія 5%”,

1 яйце,

1 ст. л. рисового борошна,

порей, петрушка, кріп, сухий базилік, перець, сіль.

Формую сирник, обвалюю у борошні, смажу на антипригарній пательні з мінімальною кількістю олії авокадо. Усім смачного!

Карантин багатьох людей розкрив з іншого боку. Ось я не дуже люблю готувати, але спробувала один раз, потім вдруге, один новий рецепт, другий… І знаєте, воно затягнуло. Почула від чоловіка, а можна ще? (усміхається, – ред.). Тож тепер дуже важко від цього відмовитися. Мені важливо, аби страви були максимально швидкого приготування, адже син не дозволить мені простояти біля плити пів дня. І я знайшла кілька таких рецептів. Ось, до прикладу, сьогодні вперше готувала солоні сирники, і вони вийшли ну ду-у-уже смачні.

Також дізналася, що заклади організовують доставку їжі та продуктів, і дуже цьому зраділа, адже подумала, що замовлятимемо готові страви. Але все, що замовляємо, це лише продукти строго за списком. Готую тільки вдома і щодня і мені дуже подобається балувати своїх хлопців, тим паче вони завжди просять добавку.

Рецепт струдля.

Бездріжджове листкове тісто,

4 яблука,

1 ст. л. панірувальних сухарів,

горішки, родзинки,

1 ст. л. цукру.

Тісто добре розкатати, нарізати фрукти, додати цукор, сухарі, горішки й родзинки (за смаком), все змішати. Начинку викласти на тісто, добре зчепити краї, випікати (180/140 градусів – 40-50 хв.). Головне, аби середина добре пропеклася.

Рецепт солоних сирників.

500 г м’якого сиру середньої жирності,

2 яйця,

2 ст. л. манки,

2 ст. л. борошна,

1 ч. л. солі, кріп, петрушка.

Все змішати й залишити на 15-20 хвилин, аби манка ввібрала вологу. Секрет і в тому, що яйця збиваю в окремій мисці й потім додаю їх до сиру, тому сирники виходять пишнішими.

Тамара Готра, керівниця закладів “Apriori” й “УнгварЪскій”

Я однозначно почала більше часу проводити на кухні, у мене враження, що я там 24/7. Ніколи не подумала би, що троє дітей можуть стільки їсти! (усміхається, – ред.). Я прокидаюся, біжу готувати сніданок, щойно всі поїли – вже час готувати обід. Потім – вечерю. І поміж тим чую перманентні дитячі запитання: «Мам, а що у нас є смачненького?». Невдовзі, відчуваю, штрафуватиму за таке відтисканнями (усміхається, – ред.).

Під час карантину я почала готувати нові страви, адже тепер купа часу, можна дозволити собі творчість. Роблю якісь складні маринади, солодке, експериментую зі звичними продуктами у новому баченні, виходжу із зони кулінарного комфорту – куховарю за новими для себе рецептами.

Зізнаюся, що на кухні мені прекрасно і жахливо! Мені це і подобається, і дратує водночас. Я купу років не мала часу на те, аби бути справжньою домогосподаркою, а тепер є унікальна нагода. І хочу сказати, що не зрозуміло, де втомлююся більше: на роботі чи вдома. Ці хатні справи – титанічна і невдячна праця. Захоплююся жінками, які роками роблять все по дому власноруч. Респект! З нетерпінням чекаю на закінчення карантину, адже мені важко всидіти на одному місці.

Якщо говорити про доставку, то ні, не замовляю. Не хочу. Хочу готувати сама.

Рецепт простого, смачного і корисного сніданку. Авокадо-тости з лососем на супер-здоровому хлібі власного виробництва.

Хліб:

500 г зеленої гречки,

1,5-2 літри води для замочування гречки,

250 мл води для хліба,

сіль,

оливкова олія,

родзинки,

насіння (соняшник, гарбуз, кунжут).

Ввечері зелену гречку промити і залити водою, залишити на ніч. Зранку воду злити, гречку промити. Взбити гречку з 250 мл чистої води у блендері до однорідної маси, посолити. Перелити цю масу у глибоку миску, викласти родзинки, які пришвидшать процес “бродіння”. Далі накрити рушником, поставити у тепле місце плюс/мінус на 12 годин. Контролюйте процес, адже тісто може підійти і раніше. Коли буде готове – з’являться бульбашки і воно підніметься. Далі змащуємо форму для випікання хліба оливковою олією. Ставимо тісто у форму, присипаємо насінням за смаком, відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на півтори години. Готовність перевіряйте зубочисткою.

Рецепт авокадо-тостів.

Якщо гречаний хліб свіжий, то нічого з ним не робимо. Якщо ж несвіжий, то можемо підсмажити його на пательні і натерти часником – буде дуже смачно.

Розминаємо авокадо виделкою, додаємо подрібнену цибулю, трішки лимонного соку. Можна використати дрібно порізані томати, паприку, кедрові горішки. Солимо, перчимо за смаком.

Викладаємо авокадо-масу на хлібчик. Також зверху можна додати слабосолоний лосось і смажене яйце. Якщо є час, то зробіть яйце-пашот. Якщо ні, то просто смажене, це теж дуже смачно.

Мій найулюбленіший сніданок готовий. Приємного апетиту!

Микола Яцков, регіональний координатор Всеукраїнської ініціативи “Активна громада” в Ужгороді

В умовах карантину кухня не стала моїм головним життєвим простором, у приготуванні їжі особливо нічого не змінилося. Щоправда, з мого раціону зникло те, що зазвичай купував у фермерів на зеленому ринку. Загалом раніше я надавав перевагу зеленому ринку на противагу супермаркетам, для мене це своєрідний протекціонізм місцевого виробника, на базарі завжди все свіже й асортимент тішить. От скажіть, в якому маркеті можна придбати закарпатську гурку?

Щодо меню на карантині, то досить успішно пішли каші, кус-кус та булгур. За інших умов навряд чи взяв би їх з полиць магазину. Але думка про те, що доведеться кілька тижнів гризти одну гречку та вівсянку, спонукала до експериментів.

Якщо говорити про замовлення готових страв, то не користуюся послугами доставки їжі. Все ж таки варто дочекатися завершення карантину. Візит до наших малих ресторанчиків буде ознакою, що все нормалізувалося. Тому до такого походу треба готуватися як до різдвяних мандаринок (усміхається, – ред.).

Рецепт ташкентського плову.

Нещодавно придбав кілька баночок консервованого ташкентського плову без м’яса, з курагою, родзинками та чорносливом. Скажу, що на смак дуже круто, нічого подібного раніше не куштував. У нас плов готують зовсім не так, тому це варто хоча би спробувати, та й приготування не надто обтяжливе. Достатньо закип’ятити в каструлі воду, покласти до неї банку з пловом. Потримати 15 хвилин у киплячій воді. Злити воду і розкрити банку. Все, готово! Смачного!

Ярослав Світлик, провідний спеціаліст Центру інновацій та розвитку УжНУ, журналіст, співавтор влогу “Б’ютифул Карпати”

Я навчився готувати ще в студентські роки, але зазвичай кулінарив у вихідні. Карантин і відпустка по догляду за місячною дитиною та її мамою розв’язали мені руки, і тепер готую щодня. Ба більше – стараюся дружині готувати щось дієтичне – сирники, йогурт, каші, суп з фрикадельками, овочеві супи-пюре, запечену індичку, курку чи рибу. А собі – щось ситніше, гостріше, м’ясніше.

Доставку їжі під час карантину не замовляв. І поки в холодильнику та магазинах вистачає продуктів – не буду. Навпаки: в коментарях під постами у фейсбуці мені цілком серйозно радять подумати над тим, аби приймати онлайн-замовлення і взятися за доставку. Людям, схоже, подобається те, що я творю-витворяю (усміхається, – ред.).

Якщо підсумувати, то під час карантину проводжу на кухні значно більше часу і суттєво частіше експериментую. Пробую готувати нові страви, навіть уперше в житті спік пиріг – сливовий, за знаменитим рецептом з газети “The New York Times”. Кілька людей потім попросили рецепт, спекли його і теж задоволені. Він дуже смачний, а ще просто і швидко готується. У моєї дружини, щоправда, удається смачнішим, але я ще тренуватимуся (усміхається, – ред.).

І останнє: як на мене, на карантині готувати дуже корисно – не тільки для шлунку, а й для душевного здоров’я. Бо так менше уваги приділяєш тривожним новинам про чужих людей, а більше піклуєшся про рідних.

Рецепт курячих крилець у часниково-медовому маринаді.

0,5 кг крилець,

15-20 г меду,

50 г олії (краще оливкової),

2-3 зубчики часнику,

сіль, спеції – карі, розмарин, паприка, перець, чебрець, прованські трави.

Крильця добре промити і просушити. Приготувати маринад, змішавши олію з медом, сіллю і прянощами. Замаринувати крильця хоча би на дві години.

Розігріти духовку до 180-190 градусів, викласти крильця у форму для запікання (я додав до них ще три порізані картоплини) і відправити в духовку на 30-40 хвилин (залежно від того, наскільки хрустку скоринку любите). Хвилин за 15-20 можна перевернути крильця, аби не підгорали кінчики. І вуаля! Крильця найкраще смакують удома, бо можна не соромлячися їсти руками і обгризати кісточки. Як я оце. Смачного!

Моя крамниця прянощів продовжує працювати і в період карантину, тож особливо не буваю удома, і карантин абсолютно не змінив мій звичний ритм життя. Хіба що тепер частіше готує моя мама і передає нам. З улюбленого – все традиційне – борщ, пельмені, вареники. Раніше раз на тиждень замість походу у кафе чи піцерію ми замовляли доставку їжі. Тепер також обираємо локальний заклад, аби таким чином підтримати малий бізнес сфери послуг. Наші фаворити – піца і роли.

Рецепти з кус-кус.

Найпростіше і найшвидше, що можна приготувати у карантин – крупу кус-кус. Я завжди обираю мілкий, з ним можна зробити безліч варіацій. Ось страви для сніданку і вечері.

Сніданок.

На вершковому маслі тушкуємо сухофрукти на свій смак (чорнослив, курагу, родзинки). Додаємо цукор, мед або інший підсолоджувач. Окремо запарюємо кус-кус: заливаємо окропом у пропорції однієї частини крупи, двох частин води. Настоюємо крупу п’ять хвилин, заправляємо протушкованою сумішшю. Можна ще додати ягоди, горіхи.

Вечеря.

Запарюємо кус-кус за тією ж схемою, одразу додаємо сіль та прянощі за смаком. Мені подобається суміш спецій – сушений часник, цибуля, червона та зелена крупна паприка, морква. Це буде готовий гарнір, який можна споживати з рибою, м’ясом або овочевим салатом. Смачного!

Власне, для мене кухня за час карантину особливо не змінилася. Все одно я на фрілансі, то постійно вдома за комп’ютером, а на кухні як готував, так і готую. Борщі, гуляші, овочеві супчики – наші то люблять. Скільки часу перебуваю на кухні? Та так само (усміхається, – ред.).

Нові страви – це в нас і раніше було регулярно. Варто щось вичитати апетитного, або побачити на ютубі, то вже й готуємо з тих продуктів, що доступні. М’ясо по-бургундськи – так, буде м’ясо по-бургундськи. Був період, коли ми щодня готували нову страву і без повторів – мене вистачило десь на три місяці. Тепер нема часу на щось унікальне, бо багато роботи, але ось у неділю плануємо зварити архиерейську уху з півня.

Щодо доставки, то не замовляємо. Раніше іноді піцу замовляли, але поступово помітили, що наша домашня – краща. Вже хоча би тому, що точно знаєш, що і скільки ти туди поклав такого, як тобі подобається. А спекти піцу – невелика наука і пів години часу.

Рецепт вишуканого десерту з яблук.

Яблука – згідно кількості порцій,

Горіхи/родзинки/сушені ягоди/різні сухофрукти за смаком,

Мед – по ложці для кожного яблука,

Цукор, кориця,

Кілька крапель рому для кожного яблука.

Яблука мають бути крупними, достатньо глибокими, правильної форми, аби не валилися убік. Зрізаємо “кришечку”, робимо у ній отвір, аби згодом виринав аромат, акуратно виймаємо серединку, важливо зробити у яблуці якнайбільше простору, але не проштрикнути шкірку. Наповнюємо на три чверті горіхами, сухофруктами, додаємо цукор, корицю, ром. Закриваємо кришечками, ставимо яблука у формочки, у яких мафіни печуть, аби не пригоріло і сироп не витік. Відправляємо у духовку на 10 хвилин при 180 градусах, а якщо яблуко товстостінне, то запікаємо трішки довше. Далі подаємо десерт на гарні тарілочки, поливаємо сиропом, який утворився, посипаємо цукровою пудрою. Приємного апетиту!

Ще кілька історій, які надихнуть під час карантину:

Евеліна Гурницька, Varosh