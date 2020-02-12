Журналісти відзнімуть 24 відеоролики про шість районів Закарпаття

У Закарпатті запустили влог “Б’ютифул Карпати” – про гори та їхніх жителів, локальний бізнес і крафтові продукти, про соціальні ініціативи і творчість, цікаві традиції й самобутню культуру області.

Автори проєкту – журналісти Ярослав Світлик та Юрій Лівак. Вони спільно надихнулися ідеєю, створили ГО “Б’ютифул Карпати” і однойменний канал на YouTube. У команді також – оператор і режисер Юрій Чудлай, керівник “Турінформ Закарпаття” Олександр Коваль, який допомагає популяризувати канал у соцмережах, а також бухгалтер Тетяна Гуранич.

Стартували з допомогою Агентства США з міжнародного розвитку. Американці допомогли придбати камеру і квадрокоптер та забезпечили фінансування на пів року. Шість місяців – це перша фаза проєкту, відтак заплановані 24 відеоблоги на різноманітну тематику у шести районах Закарпаття – від Рахівського до Перечинського.

Наразі на каналі опубліковані два відео – про Реабілітаційний центр бурого ведмедя на Міжгірщині, та про Гуцульську бриндзю – перший український продукт із географічним зазначенням.

Цього тижня вийде історія про культову Колочаву та її туризм, який допомагає розвивати село. Також уже відзнятий матеріал для п’яти наступних роликів.

«Тепер монтуємо влог про меблеву фабрику у Великому Бичкові, яка робить меблі для IKEA. Далі розповімо про дуже цікавий готель для вегетаріанців у Подобовці, і про сім’ю, яка реалізувала цю креативну ідею, знайшла свою нішу на щільному конкурентному ринку, – розповідає Ярослав у коментарі Varosh . – Наступна серія покаже про відновлення промислового розведення форелі у гірських районах. Ще випустимо відео про відродження традицій ліжникарства та виробництва гунь з овечої вовни. І маємо ще багато інших цікавих тем».

У хлопців повсякчас питають, мовляв, чим їхній продукт різниться від схожих проєктів. Ярослав з Юрієм твердять, що Б’ютифул Карпати – це не тільки про туризм, адже розповідає і про бізнес у горах, про збереження культурного спадку і відновлення традиційних промислів і ремесел.

Торкнуться і соціально-економічної тематики, як-от питання гірської інфраструктури і пошуки вирішення проблеми ізольованості, недоступності гірських територій.

«Важливо, що ми тримаємо у фокусі тему заробітчанства, бо це надважливе питання для регіону. А ще намагаємося розповісти про людей, які своїм прикладом мотивують інших залишатися удома й облаштовувати своє життя у рідному селі чи місті», – додає Ярослав.

Скільки триватиме проєкт? Автори вірять, що він житиме якомога довше, адже вдосталь цікавих історій для сюжетів. Влог набуває популярності, це очевидно за активністю у Facebook. Люди відгукуються, виявляють локальний патріотизм, пишаються героями відеоісторій, а це дуже круто.

Varosh

Фото надані авторами проєкту