Встигніть на карантині отримати шанс на навчання і грант від “Акселератору важливих ідей” у Закарпатті

Під час карантину є безліч корисних ідей для ефективного проведення часу. До 30 березня можете взяти участь у “Акселераторі важливих ідей”, відтак виграти круте навчання, професійні консультації і навіть 25 тисяч гривень на ваш власний проєкт. Розповідаємо, як це зробити.

Що таке Акселератор важливих ідей? Це три дводенні тренінги з проєктного менеджменту та фандрейзингу, які максимально наблизять вас до реалізації власної ідеї. Ви подаєте ідею проєкту, відтак маєте шанс пройти навчання і навіть одержати 25 тисяч гривень на свій проєкт. Загалом відберуть двадцять учасників, а п’ятеро з них отримають грант.

Хто може взяти участь? Мешканці Закарпаття, яким від 18 років. Громадські активісти, котрим потрібні знання, однодумці та гроші на свій проєкт. Активні люди, які прагнуть змінити життя своєї громади.

Що ви отримаєте, якщо візьмете участь у Акселераторі важливих ідей?

Три дводенні тренінги з проєктного менеджменту та фандрейзингу, на яких зрозумієте, з чого складається будь-який проєкт, як його планувати та реалізовувати, де шукати партнерів та фінансування тощо.

Пропрацюєте свій проєкт із професійним консультантом, та оформите детальну заявку на його підтримку.

Можливо, саме ваш проєкт увійде до п’ятірки кращих, відтак отримаєте грант — 25 тисяч гривень. Кількість переможців може бути змінена залежно від змісту та бюджетів поданих заявок. Переможці повинні реалізувати свої проєкти до 10 червня 2020 року.

Тренери:

Руслан Краплич , співзасновник і тренер в Академії фандрейзингу Руслана Краплича, експерт з фандрейзингу, а також розвитку неприбуткових організацій, корпоративної, соціальної відповідальності, благодійництва та розвитку громадянської активності.

, співзасновник і тренер в Академії фандрейзингу Руслана Краплича, експерт з фандрейзингу, а також розвитку неприбуткових організацій, корпоративної, соціальної відповідальності, благодійництва та розвитку громадянської активності. Олена Правило, експертка Українського культурного фонду, голова Асоціації активних громадян (Active Citizens Association) та Конгресу активістів культури.

Умови участі. Заявку необхідно подати до 30 березня 2020 р. Заявка тут. Тренінги відбуватимуться в Ужгороді, у Smart Point. Учасникам з інших міст забезпечують проживання, оплачують проїзд в обидва боки. Під час занять передбачені кава-брейки та обіди. Участь у всіх тренінгах обов’язкова і безкоштовна. П’ятеро переможців серед двадцяти учасників повинні реалізувати свої проєкти до 10 червня 2020 року (дата може змінитися). Кількість переможців може бути змінена залежно від змісту та бюджетів поданих заявок.

Акселератор важливих ідей організовує ГО «Смарт Пойнт», за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Varosh