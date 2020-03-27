Наша Файта запустила щоденну онлайн-школу на період карантину

Організація свят Наша Файта на період карантину створила онлайн-школу “Файта school” (#FAJTA_SHOOL). Формат – щоденний вечірній прямий ефір-лекція з цікавими спікерами з різних професійних сфер.

Один із ініціаторів проєкту – співзасновник Нашої Файти Михайло Карпенко. Він розповів Varosh, що #FAJTA_SHOOL створена саме тепер, у час карантину, онлайн-школа – це безкоштовні трансляції, спілкування з цікавими закарпатцями, які діляться досвідом, порадами і планами на майбутнє. Це направду живе спілкування.

Програми будуть щодня, о 19.00, у прямому ефірі у фейсбуці та інстаграмі Нашої Файти. Локація – студія Файти. Все безкоштовно. Наразі проєкт планується до кінця карантину, але якщо буде інтерес, то можна продовжити. У певні дні навіть буде одразу по кілька лекцій.

До речі, під час включення можна ставити запитання спікерам.

Уже є графік виступів. 27 березня — перший етер за участі ведучого й мандрівника Тудора Кілару, який розкаже про подорожі Японією, Ісландією та США.

28 березня спікером #FAJTA_SHOOL буде тренер Павло Нінц, 29 березня — соло-альпініст Михайло Дорогович, 30 березня — блогерка Крістіна Третяк, 31 березня — журналіст Віталій Глагола, 1 квітня — вайнер Тарас Гринчак та історик Владислав Товтин, 2 квітня — ведучий Павло Мандзич і вокалістка Марта Липчей, 3 квітня — засновник радіо Єден й кінознавець Олексій Уманський та SMM-менеджерка Марина Гутлебет, 4 квітня — ювелір Юрій Кочут. Анонс наступних програм – уже незабаром!

Також Наша Файта закликає пропонувати гостей для майбутніх випусків. Школа відбуватиметься на сторінках Нашої Файти у фейсбуці та інстаграмі. Анонси етерів публікуватимуться у соцмережах. Заходьте щодня, о 19.00. І не запізнюйтеся на уроки!

Як ще розважитися на карантині:

Varosh