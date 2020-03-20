Лікарка Роксолана Сливка пояснила, чому життєвоважливо залишатися вдома на карантині

Головна лікарка стоматологічної клініки «Естет» Роксолана Сливка розповіла нам про те, чому молодим людям не варто бути легковажними під час пандемії коронавірусу. А особливо мамам з маленькими дітьми.

– Ми закрили клініку, аби вберегти нашу команду та пацієнтів. І мені доволі дивно спостерігати, чому в місті ще працюють стоматології, адже наш контакт із пацієнтом відбувається приблизно на відстані 30 сантиметрів, що відповідно є дуже небезпечною дистанцією, – каже Роксолана.

Варто також згадати, що клініка «Естет» в перші дні оголошення карантину в Україні зауважила, що віддасть власний апарат штучної вентиляції легень, якщо у цьому буде потреба. Дивіться відео засновника клініки Михайла Сливки тут.

Дивіться та читайте і відеозвернення: Руслан Федько порадив, як вберегти себе під час пандемії коронавірусу.

Також нещодавно нам написали з різних країн про події та карантин.

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