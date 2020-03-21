Як правильно харчуватися під час карантину: поради від фітнес-тренера Миколи Фомішкіна

Карантин дає чудову можливість відкрити свої кулінарні здібності.

Про те, які продукти закупити, щоб вийти із карантину струнким та як почати поєднувати різні смаки сьогодні нам розповів Микола Фомішкін.

Раптом всередині тебе ховається піцайола світового рівня або український Гордон Рамзі? Раптом після карантину ти зможеш почати геть нове життя? Навіть якщо ні, врешті в усіх нас з’явився час познайомитися із новими поєднаннями смаків та переосмислити своє харчування в сторону корисної їжі.

Насамперед трохи теорії. Усього нараховують 5 основних смаків: кислий (цитрусові, журавлина); солодкий (фініки, інжир, банан, цукор, мед, шоколад); гіркий (грейпфрут, оливки, рукола); солоний (сіль); умамі, або смак білка (м’ясо, риба, морепродукти, горіхи, сири).

Згідно різних думок, виділяють і допоміжні смаки: пекучий, жирний, терпкий, охолоджуючий (ментол). Вчені іще сперечаються, чи включати у перелік кальцій.

Але існують і неїстівні смаки: мильний, металевий. Вони сигналізують: щось у здоров’ї чи у приготуванні пішло не так.

Якщо підійти до питання поєднання різних смаків математично, то більшість досліджень вказують, що смачним є баланс основних п’яти смаків, коли задіюються максимум рецепторів. Саме тому широкої популярності у світі набуває Східна кухня, ядром якої можна вважати японську та китайську.

Але пам’ятай, ніхто ніколи не знає, як тобі смачніше, окрім тебе самого.

А як вам список таких смакових сполук? Запевняємо, ці страви будуть корисні для вашої фігури.

Суп із сочевиці з кінзою, перцем чилі й лимонним соком

Бурий рис з м’ятою й журавлиною

Куряче філе з вишнею під винним соусом

Ну а якщо вам не до готування, то пропоную власний список продуктів, які повинні бути вдома:

ягоди. Мої улюблені – чорна смородина, малина і вишня. Ними можна урізноманітнити сніданок, а з вишні й смородини виходять цікаві соуси до м’яса;

м’ясо. У мене це індичка;

тунець і сардини – джерела білка. Щоправда, в консервованій продукції зберігається лише частина корисних властивостей свіжої риби: макро- і мікроелементи (фосфор, магній, кальцій, калій і т.д), частково вітаміни (наприклад, групи В). На жаль, при термічній обробці більшість вітамінів руйнуються.

бобові. Не забувайте про квасолю, горох, сочевицю, нут. Ці продукти довго зберігаються і добре насичують ваш організм.

горіхи – ваше джерело жирів. Додайте до цього пару баночок оливок, не пожалкуєте.

макарони твердих сортів, гречка, рис, кіноа – ваші вуглеводні друзі.

Ну і звичайно ж десерт. Але одразу домовимося: без магазинних солодощів. Тут найперше важливо зрозуміти забороняти собі чи ні. Вирішувати кожному, але я обираю приємніший варіант – замінити. Психологічно це легше.

Запам’ятайте – дієти не працюють! Працює довгострокова зміна ваших харчових звичок.

Сухофрукти – чудова альтернатива магазинним солодощам, чорний гіркий шоколад – молочному, ягоди з медом – джемам із цукром. Привчайте себе до їжі, зрозумілої і вашому організмові, і мозку.

І дуже прошу, не варто поєднувати прийом їжі із переглядом навіть найкорисніших лекцій або перегортанням стрічки соціальних мереж. Науково доведено: відволікаючись від процесу їжі, людина переїдає мінімум 20% зайвого.

Не засиджуйтеся на кухні. Поїли, встали, пішли геть. Не провокуйте себе на додаткові пів порції.

І закінчу запрошенням на наш онлайн-майстерклас від проекту ОХУДЕННАЯ ЕДА.

У понеділок о 13:00 в ефері наших інстаграм-сторінок ми разом з Оленою Кудрявцевою приготуємо страви, які я згадав вище: суп із сочевиці з кінзою, перцем чилі й лимонним соком, бурий рис з м’ятою й журавлиною, куряче філе з вишнею під винним соусом. Також ми обіцяємо попередити своїх читачів про усі необхідні для того продукти та обладнання, яке будемо використовувати, щоб усі охочі могли готувати синхронно з нами.

Підписуйтеся на наші сторінки в Інстаграм maslom_wgory та nickfomishkin і споживайте корисну їжу.

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Фото: Карл Смутко