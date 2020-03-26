Онлайн-фітнес в умовах карантину: 10 тренерів розповідають про заняття у прямому ефірі

Карантин, у зв’язку з пандемією COVID-19, змусив багатьох відмовитися від звичного життєвого графіку. Зачинилися не тільки навчальні заклади, магазини й кафе, а й спортзали та фітнес-студії. Сьогодні на різноманітних сервісах у відкритому доступі можна знайти чимало відео-тренувань для занять удома. Однак не всі можуть дисциплінувати себе, самостійно влаштовуючи повноцінні спортивні тренування. Тим паче якщо раніше ви відвідували групові заняття. Відтак люди почали звертатися до своїх тренерів із проханням проводити заняття дистанційно у прямому етері. Поступово більшість студій так і зробили.

Ми розпитали в ужгородських фітнес-тренерів про особливості занять онлайн і дуже рекомендуємо всім приєднуватися до спорту, продовжуючи дотримуватися правил карантину та залишаючися у режимі #stayathome.

Оксана Янович, студія фітнесу та здоров’я TONUS, тренерка групових та персональних програм

Тип занять: фітнес, стретчинг, пілатес.

Перевести групові заняття в онлайн виявилося зовсім нескладно. Перше тренування пройшло легко, відчувалася підтримка дівчат по той бік екрану. Звісно, я продумала технічні моменти, перевіряла гучність музики, випробувала кілька варіантів найкращого ракурсу зйомки, аби всім було видно, які вправи показую.

Першу трансляцію проводила із зали. Надалі, в умовах карантину, планую робити це вдома або десь на природі, у якомусь затишному безлюдному куточку. Тривалість стандартна – як одне повноцінне тренування, тобто година. Це дуже зручно, бо коли ти звик до свого тренера, його стилю роботи, темпу, голосу, то можеш продовжувати працювати у звичному комфортному режимі. Навіть є переваги, бо займаєшся вдома, не треба нікуди бігти, поспішати, наприкінці можна спокійно прийняти душ і відразу зайнятися іншими справами. До того ж, кількість місць необмежена як у залі.

Недоліки також є. До прикладу, ти не можеш контролювати тих, хто виконує вправи. Якщо мої дівчата вже їх знають і роблять усе правильно, то до новачків немає змоги підійти, зробити зауваження. Крім того, на мою думку, якщо тебе ніхто не контролює, ти не завжди викладаєшся сповна. Багатьох дівчат дуже надихає саме фактор групи – “коли всі роблять, то і я зможу, навіть якщо втомилася”.

Після першого дистанційного заняття були тільки позитивні відгуки. Дівчата сказали, що цілковито занурилися у тренування і навіть забули, що займалися вдома.

До карантину треба всім поставитися серйозно. Це найперше та найважливіше. А якщо дотримуватися правил гігієни, виконувати всі рекомендації, то вимушена ізоляція стане нагодою побути вдома, поспілкуватися з найріднішими і найближчими. І не забувайте займатися спортом, дбати про імунітет, бо тільки міцний здоровий організм може здолати віруси!

Богдана Кешеля, засновниця студії Кінезіс, тренерка

Тип занять: силовий, функціональний тренінг, пілатес, реабілітаційні тренування для людей з особливостями стану здоров’я.

Вже майже рік веду онлайн-тренування, тому під час карантину для мене нічого особливо не змінилося. Просто перестала працювати наживо з клієнтами і цілком перейшла на дистанційний формат. Останнім часом додалося багато нових людей. А ті, з ким давно працюю, усміхаються, мовляв, зараз усі переходять в онлайн, а ми ще до початку карантину були у мейнстрімі. Для них займатися удома – це нормально.

Особливість моїх тренувань полягає у виключно індивідуальній співпраці. Групових занять я не веду. На етапі знайомства розпитую клієнта про стан здоров’я, на основі цього створюю індивідуальний план і починаю з тестового тренування. Надсилаю людині відео-інструкції із вправами і прошу її про відео-звіт. Після результатів тестувань розумію, у яких групах вправ клієнт почувається комфортно, і де можна давати складніше навантаження наступного рівня. Таким чином ми працюємо по кожній групі м’язів.

На перших заняттях пропоную абсолютно прості вправи, тому відпадає ризик нашкодити. Крім того, акцентую, аби людина не терпіла біль, зупинялася при першому ж дискомфорті. Це дає змогу відразу виявити проблему. Іноді буває, що за тиждень переходимо з клієнтом від першого до четвертого рівня складності, а з деякими тривалий період залишаємося на базовому етапі. Тобто програма дуже персоналізована.

Переваги онлайн-занять у тому, що людина робить вправи у будь-який час доби і не прив’язана до конкретного графіку.

Тренування платні. Вважаю це нормальною практикою, оскільки дозволяє проводити діяльність на підприємницьких засадах. Тим не менше, постійно публікую у вільному доступі окремі загальні тренування, та охоче відповідаю на питання.

Недоліків дистанційних занять не так багато. Хіба те, що людина позбавлена певного ритуалу – їхати в зал і нічим більше не займатися, окрім спорту. Бо вдома ти постійно зіштовхуєшся з вибором – відкласти тренування, чи провести. А це дуже роздисципліновує. Хоча, у мене є надзвичайні приклади: мама з трьома дітьми, жінка після операції сколіозу з титановим стержнем у хребті, люди з ревматоїдним артритом. У них усіх чудові результати, а у важких хворих покращується якість життя.

Що я побажала би людям на карантині? Усіх молодих мам хочу віртуально обняти, поцілувати і сказати, що вони мега класні, адже це велике випробування для нас усіх. Хочу підтримати людей, які мають роботу, але її довелося припинити, підтримати підприємців, які опинилися перед викликом. А ще хочу сказати: рано чи пізно це скінчиться і ми всі вийдемо з цієї ситуації сильнішими, ніж раніше.

Катерина Дзямко, фітнес-тренерка групових та персональних занять у Fit Form studio

Тип занять: аеробіка зі спортивним обладнанням, степ-аеробіка, силовий фітнес, функціональний тренінг.

Ніколи раніше не проводила онлайн-тренувань, але під час карантину, поки всі мої клієнти вдома, доводиться підлаштовуватися під ситуацію. Тож я і мої групи тримаємо себе у формі, і це для нас новий досвід.

Тренування проводжу у своїй студії – з прямою трансляцією у закритому акаунті в інстаграмі. Приєднатися до нас може кожен, попередньо записавшися. Тренування платне, трохи дешевше, ніж коли проводжу в залі (зараз це 60 грн.), але нічим не відрізняється від моїх традиційних занять. Триває годину. Перша частина – аеробна, далі – силові вправи, а наприкінці – на гнучкість.

Заняття досить інтенсивні, різноманітні. Оскільки вдома немає обладнання, ми можемо використовувати все, що під рукою, – пляшки з водою замість гантель, стілець, скакалку, фітнес-резинку. Багато вправ можна робити біля стіни, була би фантазія.

Фітнес-тренування удома тепер стають все популярнішими – в мережі можна знайти безліч уроків та відеороликів на будь-який смак, для будь-якого рівня підготовки та для різних проблемних зон. Здавалося б, одні плюси, адже це дешевше, ніж піти в зал, не треба витрачати час на дорогу, не потрібен спеціальний спортивний інвентар. Проте є і мінуси: відсутність необхідних тренажерів, тренера, який стежить за правильністю виконання вправ. А ще буває складно змусити себе почати щось робити через неробочу атмосферу.

Хочу побажати всім берегти себе зараз, як ніколи. Приділіть час собі, своїм близьким. Вчіться цінувати життя та радіти простим речам, адже щастя складається саме з них. Побільше всім позитивних емоцій, а тренування у цьому тільки допоможе. Будьте здоровими!

Інна Орос, мережа Viper Gym, персональна тренерка та тренерка із функціонального тренінгу

Було абсолютно нескладно переходити в онлайн, адже багато моїх клієнтів давно тренуються зі мною у дистанційному режимі. Тож знаю більшу частину дівчат, які тепер зі мною по той бік екрану. Мої тренування безкоштовні. Трансляція проходить на моїй сторінці в інстаграмі у прямому етері у понеділок, середу і п’ятницю, об 11.00.

Кількість осіб необмежена, заняття триває годину. Усі етери зберігаю у шапці профілю, аби кожен міг потренуватися у зручний для нього час. Напередодні попереджаю у сторіс, який інвентар знадобиться для тренування. Йдеться про пляшки з водою, ремінь, килимок для фітнесу.

Відгуки чудесні. Дівчата дякують за можливість тренуватися удома, за чудове самопочуття та легку крепатуру у м’язах.

Побажання на карантині лише одне: залишаймося вдома заради того, аби це все якнайшвидше закінчилося!

Олександра Бежевець, Антоніна та Юліанна Гудзь, засновниці студії Gfamily

Тип занять: функціональний фітнес, стретчинг, TRX, Pole Dance, йога.

Насправді, переходити в онлайн було не так складно, як незвично, адже більшість тренувань ми проводили в студії. Проте це новий досвід, який плануємо розвивати масштабніше .

Усі наші онлайн-трансляції в інстаграмі є безкоштовними і відкритими для усіх. Прямий етер завжди зберігаємо і він є доступним 24 години.

Переважно знімаємо тренування у студії. Заняття триває від 40 хвилин до години. Є і платні послуги, наприклад, персональні заняття онлайн. Також ми готуємося до запуску інших цікавих онлайн-проєктів.

Користь дистанційних тренувань у тому, що люди можуть тримати себе у формі, заряджатися енергією та покращувати імунітет, дотримуючися усіх правил карантину. Ну, і звісно, це допомагає трохи розважити людей. Відгуків та подяк дуже багато – це мотивує нас працювати ще більше і ставати кращими.

Великий плюс у тому, що навіть під час карантину, коли наша студія зачинена, ми можемо на відстані спілкуватися з нашими дівчатами та допомагати їм тримати себе в формі. З недоліків – ми не в змозі давати технічно складні вправи, оскільки не можемо до кінця проконтролювати техніку виконання. Однак ми стараємося максимально детально пояснювати всі нюанси.

Бажаємо усім гарної здорової весни!

Лєна Арбузна, ліцензійована інструкторка з барабанного фітнесу POUND та танцювального фітнесу Zumba, AquaZumba та Zumba Kids

У докарантинні часи політика головних офісів Zumba fitness та POUND fitness категорично забороняла проводити відеозаписи тренувань довше однієї хвилини. Це пояснюється тим, що всі інструктори сплачують щомісячні внески за відео- та аудіоматеріали, які надає офіс. Тому, не зважаючи на те, що від початку своєї роботи інструкторкою Zumba fitness я регулярно проводила класи на всеукраїнських та міжнародних освітніх кемпах і постійно отримувала пропозиції організувати тренування онлайн, робити цього не мала права.

Проте, з початком карантину, головні офіси порадили нам організовувати тренування у мережі, обмеживши певними платформами, які вони рекомендували до використання. Наразі ми обрали сервіс для відеоконференцій Zoom. Тренування проводиться стандартно – 60 хвилин.

Дехто проводить трансляцію із дому, проте у нас із чоловіком троє синів і собака, отже, я вирішила знімати тренування у залі. Потім опрацьовую відео вдома, накладаю окремою доріжкою звук – тоді чути мої коментарі та бадьорі зумба-вигуки, і якість звуку залишається на висоті. Брати участь у такому тренуванні може до 100 осіб водночас.

Тренування платні. Також маю бажання підтримати наших жінок, тому на кожне онлайн-тренування запрошую безкоштовно по три мами з однієї із доброчинних закарпатських спільнот у фейсбуці.

Насправді, тепер починаю думати про те, аби перейти в справжній онлайн-режим – це зберегло би багато часу і зусиль. Проте я розумію, що не можу стовідсотково покладатися на якість зв’язку, не можу розраховувати на безперебійність роботи техніки.

За що ми всі любимо Zumba-тренування? За настрій та взаємообмін енергією. Після занять ми з дівчатами навіть більше наповнені силами та позитивом, ніж на початку, не зважаючи на те, що закінчуємо пізно ввечері. Наразі цей взаємообмін трохи інакший і я ще не встигла зрозуміти, чи є він гіршим або слабшим.

Коли записую відео, все одно отримую колосальне задоволення. Одержую неймовірний заряд, коли потім перечитую відгуки. Це таке собі справжнє, фізичне підтвердження того, що люди після тренування задоволені. До того ж, тепер на моїх класах можуть бути друзі із інших міст та навіть країн – Ізраїлю, Іспанії. «Нарешті мені не треба жити в Ужгороді, щоб бути на твоїх тренуваннях», – ці слова дуже гріють!

З іншого боку, не так зручно тренуватися удома, коли в кімнату прибігають всі члени сім’ї. Проте, зі слів моїх клієнток, тепер вони можуть займатися удома, просто відклавши на годинку свої справи, а потім побігти в душ і знов бути в сім’ї. Вони можуть тренуватися всією родиною, разом із дітьми чи батьками. Це нова і дуже приємна сімейна взаємодія.

Із ситуації, що склалася, усім нам бажаю отримати максимум позитиву – навчитися прислухатися до себе, до власних бажань і потреб, зупинитися, жити тут і зараз. Дозволити собі робити те, що приносить сили, щастя, що підживлює власний ресурс. Перестати думати про те, що хтось думає про нас, і розібратися, що ми думаємо про себе, що саме нам варто робити далі. Думаю, відповіді на такі запитання кожен знайде самотужки.

Богдан Кожухарик, студія персонального тренінгу BodyZone, мережа Viper Gym, тренер персональних і групових занять

Тип занять: йога, TRX, функціональний тренінг.

Для мене онлайн не в новинку, протягом останніх п’яти років часто працював у персональному форматі з клієнтами з різних країн. Платний онлайн-курс проводжу у закритому акаунті в інстаграмі, кількість людей необмежена.У моєму курсі є одна особливість, яка виділяє мене з-поміж інших інструкторів: окрім прямих етерів я щодня публікую відзнятий матеріал, аби потім учасники мали змогу ще раз пропрацювати все індивідуально, зробити нотатки, розібрати глибше.

У онлайн-занять нема недоліків, лише одні переваги: персональний тренер у вас вдома, прямий етер залишається протягом доби, підтримка інструктора 24/7. Отримую позитивні відгуки з різних міст, учасники кажуть про високий професіоналізм і якісну подачу матеріалів.

Побажання усім: зміцнюйте імунітет, давайте собі час побути наодинці (без смартфонів), пам’ятайте про живе спілкування, завжди вивчайте щось нове!

Анастасія Черкіс, тренерка студій Калейдоскоп, BodyZone

Тип занять: фітнес для вагітних, післяпологове відновлення, пілатес, стретчинг, міофасціальний реліз, корекція постави.

Скажу відверто: з деякими клієнтами складно працювати онлайн , оскільки, як би там не було, потрібно контролювати правильність виконання певних вправ. Особливо, якщо це стосується корекції постави та проблем із хребтом – ці тренування дистанційно все ще під питанням для мене.

Із частиною клієнтів ми обрали такий варіант: я знімаю відео з поясненнями, нові вправи розбираю детальніше, надсилаю матеріал на вайбер чи телеграм, і вони виконують у зручний для себе час, знімають себе й відправляють мені відео. Відтак я розбираю помилки, якщо є, і коментую у відповідь. Врешті-решт, за кільки разів ми відпрацьовуємо правильність виконання вправ.

Є кілька груп, з якими двічі на тиждень проводжу тренування у реальному часі на платформі Zoom. Наразі цей формат найзручніший. Максимальна кількість осіб у чаті – чотири. Я щодня знімаю по чотири вправи для мам, та щоранку надсилаю їм у чаті. Це абсолютно безкоштовно, адже це моя власна ініціатива. Що стосується тренувань з іншими клієнтами, то ці заняття платні, проте коштують удвічі менше, ніж було до карантину.

У цих тренуваннях є плюси, оскільки тобі не потрібно нікуди йти й витрачати час на дорогу. Проте інколи, під час трансляції, мені складно побачити деякі моменти у виконанні вправ клієнтами. Також, до прикладу, не у всіх є рол для міофасціального релізу. Є свої нюанси, доводиться вигадувати, чим замінити обладнання. Але водночас це все спонукає до розвитку мозку. Творчій підхід – наше все!

Відгуки – позитивні. Усі дуже вдячні, що ми зберігаємо хоча би цю частину нашого звичного життя. Сподіваюся, все якнайшвидше налагодиться і ми повернемося до тренувань у залі.

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Лариса Липкань, Varosh

Фото надані тренерами