В ужгородській третій школі запрацює простір з радіо та фотостудією

У понеділок, 2 березня, в ужгородській третій школі відкриють учнівський креативний медіацентр. Тут є техніка для онлайн-радіо і фотосесій, а також інші творчі можливості.

Про це Varosh розповів Микола Яцков, керівник проєкту “Разом сильніші!”, у рамках якого запускають простір.

Це буде своєрідна мультимедійна лабораторія, де школярі зможуть записувати радіопрограми, проводити фотосесії, знімати відео, та втілювати всілякі інші ідеї.

Доступ буде для всіх дітей міста, графік роботи оголосять у понеділок, а школярі матимуть свободу дій.

Попередньо відбулися партнерські заходи. Тетяна Хорошилова, співзасновниця ГО “Закарпаття-Донбас”, організовувала тренінги щодо гуртування команди, а засновник інтернет-радіо Єден Олексій Уманський навчив дітей працювати з технікою.

АСМР від Радіошколи АСМР від "Радіошколи" #асмр #радіошкола Gepostet von Єден радіо am Dienstag, 19. November 2019

До речі, у медіацентрі буде аналогічне обладнання, як у студії Єден.

#радіошкола В школі номер 3 в Ужгороді проходить #радіошкола. Учні вчаться записати себе, працювати в різних жанрах радіожурналістики і вже вміють виходити в інтернет з прямими трансляціями. Gepostet von Єден радіо am Mittwoch, 16. Oktober 2019

«Ми створили простір для дітей, навчили створювати продукт, а далі вже – їхні ідеї, ініціативи, творчість», — каже Микола Яцков.

Відкриває медіацентр — Карпатська агенція прав людини “Вестед” у рамках проєкту “Разом сильніші!” і за підтримки Словацького агентства з міжнародного розвитку та співробітництва.

За словами Миколи, загальна сума гранту — 5 тис євро.

Третя школа також співфінансує цей проєкт: за свій кошт зробила ремонт і дизайн приміщення.

Кілька наших історій до теми:

Varosh

Головне фото: Марина Малютіна

Відео: від радіо Єден