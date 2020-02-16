10 закарпатських екосторінок у Facebook, на які варто підписатися

Ми зібрали популярні сторінки екоініціатив та екобрендів у закарпатському сегменті Facebook. Тут знайдете цікаве на екотематику – про сортування сміття, екологічні декор, посуд і торбинки, про корисну їжу та напої, а ще прочитаєте безліч еколайфхаків і дізнаєтеся про креативні екоподії в Ужгороді та Закарпатті загалом.

Chayka Eco-friendly shop

Це радше онлайн-крамниця, проте настроєва і з корисним екоконтентом. Авторка бренду Оксана Чайка активно публікує пости в Інстаграмі, але і сторінка на Facebook – інформативна й естетична.

Тут натхнення замінити разові пакети на бавовняні, синтетичні губки — на органічні, паперові серветки — на воскові, пластмасові ватні палички й зубну щітку — на бамбукові. Словом, дівчина спонукає маленькими кроками оберігати природу й розвивати власну екологію свідомості.

«Це ж всього одна соломинка, — сказали сотні тисяч мільйонів людей.

Не будь як всі.

Відмовся від пластикової соломинки взагалі, або ж користуй альтернативну».

Zero. Екотовари для дому

Zero – екокрамниця, яку заснувала Мар’яна Сурма. На сторінці переважно йдеться про натуральну косметику та нешкідливу побутову хімію, екологічні предмети інтер’єру й посуд, але водночас розповідається і про життя магазину, колаборації з іншими учасниками екоруху, Zero надихає негайно змінювати звички на користь планети.

Контент стилізований до теми еко — теплі світлини, лаконічний текст, інспірація!

У Фейсбуці написано про знижки та акції магазину, тож напередодні візиту неодмінно почитайте.

«Орієнтація на весну і ні кроку назад. Авоська — це не лише тренд, це екологічно, зручно і стильно. І це безумовно твоя екосумка для покупок. Лише обери колір і довжину ручки».

Eco food

А ось тут суцільна смакота! Ужгородці Олег та Анна Блажівські починали з домашніх екосолодощів для себе і близьких, поступово — дедалі більше замовлень і участь у ярмарках, а нині в місті працює крамничка Eco food, життя якої висвітлюється у Facebook.

Сторінка розповідає про безліч корисних натуральних ласощів ручної роботи: шоколад, цукерки, десерти, пастилу, випічку. А ще тут прянощі, крупи, олії, продукти какао, також натуральне мило й іграшки, які не шкодять середовищу.

І ось щодня цей асортимент спокушає з Фейсбуку апетитними фото й інформативними текстами. Eco food ділиться ідеями, рецептами приготування легких страв з натуральних продуктів, відтак надихає харчуватися більш усвідомлено й здорово.

«Дбаємо про здорове майбутнє, виробляючи тільки корисні продукти».

Ameli Cosmetic

Направду настроєва і затишна сторінка про природну косметику, яку виготовляє ужгородка Марина Бабич. Тож тут про квіти, натуральні олії, фрукти, зелень, чисту воду, легкість і любов до своєї справи.

Ameli мовить не тільки про креми у милих пуделках і “мило-тортики”, а й розповідає про правильний догляд за собою, роль екологічності й природності для здоров’я шкіри, ділиться статтями на екологічну тематику. Акаунт напрочуд жіночний, естетичний, але водночас спонукає більше мислити про довкілля, захищати його.

«Привідкрию завісу. Мене завжди цікавило виготовлення квіткової води. У процесі вирощення трав, збору і виробленні є певна магія. Магія квітів, яка відчутна на кожному етапі. І я надзвичайно рада, що можу поділитися з Тобою цією магією».

Povna banka

Ця сторіночка — немов креденц з різноманітним варенням. Авторка бренду Олена Жук вкладає у свої баночки любов, авторські варіації рецептів та екологічність.

Вона пише про енергію гір, трав, ягід, квітів, та культивує натуральний локальний продукт. Жінка надихає до лагідності з природою, до вміння її слухати, чути й берегти.

“Перед вами баночка з ексклюзивним вмістом. У ній щось дуже рідкісне та дуже особливе — маленькі ягідки кольору індиго, що в невеликій кількості зросли у високогір’ї Карпат, пили джерельну воду та шепталися з гірським вітром — дикоросла лохина”.

ГО “Зелений Варош”

На сторінці написано: «Ми – Громадська організація “Зелений Варош” – дуже любимо нашу планету і хочемо вберегти її для нащадків. Варош – так називають на Закарпатті “місто”, а ми хочемо зробити його максимально чистим, екологічно свідомим та привабливим…».

Сторінка розповідає про креативні екозаходи від ГО – лекції та воркшопи для дорослих і дітей. А ще пише про екологічні ініціативи у світі й Закарпатті, ділиться еколайфхаками, надихає до сортування сміття і здавання батарейок для утилізації, пропагує “нуль відходів” під хештегом #zerowaste_Ужгород, та спонукає починати з себе і врешті припинити забруднювати середовище.

«Ви коли-небудь звертали увагу на те, яка велика кількість пластикових трубочок у нас під ногами? Мало того, що їх приносять у напої за замовчуванням (влітку до лимонаду, а взимку до кави), то вони ще забруднюють вулиці, ліси, річки. В усьому світі відмовляються від пластику, зокрема трубочок, а ми ще досі на хвилі незрозумілої моди смоктання. Може, варто вже змінити цю звичку? Якщо настільки тяжко відмовитися — обирайте альтернативу: металеві, паперові чи органічні трубочки».

Станція заготівлі вторсировини “Проектна, 3”

Станція збирає та заготовляє вторсировину у Закарпатті, а ще веде творчу сторінку у Фейсбуці про правильне сортування макулатури, скла, пластику. Тут небанальні розповіді про офлайнове життя, щоденну рутину, а ще “Проектна, 3” ділиться екоподіями, у яких бере участь, розігрує екоподарунки, показує історії ужгородців, які намагаються вести екологічний стиль життя.

Станція надихає свідомо ставитися до поводження з відходами та сортування сміття.

Повсякчас тут з’являються фото локального сміття, які немов волають, схаменіться і замисліться про чистоту довкілля.

«Давайте глянемо на цифри минулого року – що ми прийняли і відправили на переробку. Макулатура ~ 1260 тонн; склобій (кольоровий і прозорий) ~ 500 тонн; пластик ~ 200 тонн».

ГО “Екосфера”

Тут усе лаконічно, але переконливо й по суті. Громадська організація повсякчас ділиться новинами з українських та закордонних ЗМІ про ситуацію у горах та лісах, аналізує екологічні рішення, ініціативи, ділиться анонсами екоконкурсів та ідеями стартапів, надихає Україну європейським досвідом, світовими практиками захисту середовища.

ГО розповідає про власні плани, проєкти і дослідження, відтак стає майданчиком з важливими інформаційними приводами для медіа.

«Європа потребує більше природних лісів. Природні ліси належать до наших найважливіших союзників у боротьбі зі змінами клімату. Вони є накопичувачами вуглецю та буферами при екстремальних температурах та зливах… На жаль, в Україні мало розуміють цінність природних лісів та пралісів. Хоча, саме в Карпатах таких лісів збережено найбільше. Поцінуємо, як завжди, коли втратимо…».

За цими сторінками — неймовірно цікаві люди. Тому порадимо ще кілька персональних акаунтів з екоакцентом, на які варто підписатися.

Тетяна Жовківська-Лемак, засновниця першої в Україні “Зеленої крамниці” без пластику

Вона проводить воркшопи з приготування корисних страв, виступає спікером на екозаходах, активна учасниця руху #zerowaste.

Жінка ділиться радісними епізодами з екожиття, як-от історією про монстеру і алое — неймовірну колекцію квітів у себе вдома.

І в догляді за домашніми джунглями вона зважає на екологічність: «Я компостую домашні харчові відходи з ЕМ-бокашами. Через 2 тижні маю суперове безкоштовне добриво для квітів! Я не купую добриво в супермаркеті».

Еліна Ціва, студентка

Еліні 18, вона з Мукачева, вивчає екологію та економіку в Австрії і є активною екоактивісткою. На її сторінці у Фейсбуці — про екопікніки, екоідеї та екоспільноту. В акаунті багато постів її мами Олени Ціви, яка оповідає про екорух доньки. Це саме той випадок, коли дитина надихає маму щодня змінювати екозвички, себе, світ. А ще ми записали з Еліною неймовірно цікаве й натхненне інтерв’ю.

P.S. Незабаром опублікуємо нові підбірки сторінок, залишаймося на зв’язку і хай буде #zerowaste

Евеліна Гурницька, Varosh

Знімки з Facebook