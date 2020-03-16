Ужгород і Мукачево закривають усі заклади , крім продуктових магазинів, аптек і заправок

Як ми написали раніше, деякі закарпатські заклади закрилися на карантин.

На сайті Ужгородської міськради сказано, що в Ужгороді із 17 березня закривають всі об’єкти, за винятком продуктових магазинів, аптек та АЗС. У Мукачеві, до речі, закривають і храми.

Ужгород

У міськраді сьогодні, 16 березня, під головуванням міського голови Богдана Андріїва відбулося позапланове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На порядку денному було питання про тимчасове зупинення з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, роботи об’єктів загального користування, розташованих в Ужгороді.

17 березня 2020 року, в Ужгороді тимчасово припиняють працювати:

– кінотеатри,

– театри,

– музеї,

– галереї,

– бібліотеки та інші культурні і розважальні заклади,

– дитячі розважальні центри та клуби,

– майданчики, у тому числі спортивні,

– фітнес-клуби,

– тренажерні зали,

– басейни,

– парки,

– атракціони,

– усіх непродовольчі магазини,

– торговельно-розважальні центри,

– об’єкти дрібнороздрібної торгівлі,

– ринки (крім продуктових),

– ресторани,

– заклади громадського харчування,

– хостели,

– у готелях – бари, клуби, кафе, дискотеки, паби;

Робота закладів призупинена наразі до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів. Керівників закладів, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб’єктів підприємницької діяльності попередять про персональну відповідальність за невиконання розпорядження згідно з чинним законодавством України.

Виняток – продуктові магазини, аптеки, АЗС, керівництво таких закладів має забезпечити попередження скупчення відвідувачів.

Мукачево

Сьогодні, 16 березня, ТЕБ і НС ухвалили рішення на території Мукачівської міської ОТГ з вівторка, 17 березня, припинити роботу усіх закладів громадського харчування, кафе, ресторанів, торгових центрів, речових ринків, нічних клубів, спортзалів, салонів краси, бібліотек, дитячих майданчиків та храмів усіх конфесій.

Будуть працювати лише аптеки, продуктові магазини, продуктові ринки (з особливим режимом роботи) та АЗС.

З вівторка ЦНАП переходить на дистанційний режим роботи. Від завтра Центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради буде переведений в особливий режим роботи – установа надаватиме послуги дистанційно. Прийом громадян не буде проводитися.

Прийом документів для отримання адмінпослуг проводитиметься в облаштованому вікні (буде встановлена скринька для документів).

З вівторка медичні заклади міста працюватимуть в умовах каратину:

Поліклінічне відділення та амбулаторії сімейної медицини міста припиняють прийом пацієнтів. Обслуговування містян здійснюватиметься в телефонному режимі. За потреби лікарі виїжджатимуть до пацієнтів.

Заборонений вхід та проїзд на територію Мукачівської районної лікарні. Відвідування пацієнтів заборонено.

Планова госпіталізація призупинена ( тільки ургентних хворих).

Пацієнтам, які знаходяться на лікуванні, заборонено відлучатися за межі віділення лікарні.

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