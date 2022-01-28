Як раннє прокидання змінює життя: розповідають Ірина Тодорова, Тетяна Жовківська та Юлія Гудзь

У цій статті пишемо про трьох ужгородських дівчат та їхні ранні ранки. Чому вони прокидаються вдосвіта, яка мета, як вони до цього прийшли і як це вплинуло на їхнє життя. Усім ставимо однакові запитання.

Важлива ремарка: в Ірини, Тетяни і Юлії – відносно вільний графік, адже вони працюють на себе. Проте власна справа вимагає чималої самодисципліни, бо ж коли розвиваєш свій бренд, то працюєш безупинно. І якраз під час діяльності нон-стоп важливо знайти той час для себе.

Як це вдалося нашим героїням – погляньте в нашій статті.

До речі, ось до теми чотири наші публікації, які ви могли пропустити.

Ірина Тодорова, фітнес-тренерка, мама двох дітей, веде інстаблог про активний спосіб життя

— Ірино, поділіться своєю передісторією раннього ранку. Коли ви почали прокидатися раніше і що цьому передувало, як ви до цього прийшли?

— Я завжди рано прокидалася, о шостій або о сьомій, а о п’ятій ранку почала вставати десь п’ять років тому. Цьому посприяла книга Робіна Шарма “Клуб п’ятої ранку”. Всі його книги базуються на формулі “20-20-20”: коли перші 20 хвилин після пробудження приділяєш фізичному навантаженню, наступні 20 – своєму щоденнику, самопізнанню, і ще 20 хвилин спрямовуєш на те, на що в тебе зазвичай бракує часу. Тоді в мене не вистачало часу для книг.

Отже, перші 20 хвилин я робила сурію (Сурія-намаскара – комплекс вправ йоги, або “Привітання Сонцю”), 20 хвилин писала в щоденник і 20 хвилин читала книгу.

— Як тепер виглядає ваш ранок?

— Тепер це трохи по-іншому. Будильник дзвенить о 5:10, п’ю воду, далі пишу в щоденник і їду на тренування. В мене є ранкова група, в якій люди займаються зі мною офлайн і онлайн. З понеділка по п’ятницю, о 6:00, – у нас своя “магія ранку” у форматі тренувань.

Тобто – формулу Шарма я трансформувала в свою формулу, яка наразі мені комфортна і гармонійна.

— О котрій вкладаєтеся спати?

О 21:00, 21:30 я вже сплю. Це вже настільки “віддресировано”, що я просто “вимикаюся”.

— Як раннє прокидання впливає на ваш настрій і продуктивність?

— Знаєте, я завжди кажу, що поки всі сплять, я вже чимось займаюся, я творю. Хтось прокидається о восьмій ранку, а я вже встигла провести два тренування, сходити в перукарню, приготувати сніданок, поїсти. Ну, я балдію від такого графіку. Я встигаю виконати всі свої справи, в мене справді довгий день, я сповнена енергією, адже все таки ранкове тренування дає потужний заряд енергії, підвищує серотонін, настрій. Це класно.

— А чи не стало це рутинною звичкою, коли поступово перестаєш відчувати ефективність та радість від неї?

— Був у мене такий період, коли я припиняла це робити. Але, мабуть, на кожному етапі життя є поняття “зараз так добре”. Колись я сказала, що одне тренування на день завжди буде в моєму житті. Тобто – я не знаю, як далі складеться моя діяльність, чи буду я все життя тренером. Але це одне раннє тренування, коли я займаюся, а зі мною – ще багато людей, думаю, залишиться зі мною назавжди. Принаймні, на цьому етапі я думаю, що так буде.

— Можете назвати в кількох пунктах, як ранкове прокидання глобально вплинуло на ваше життя?

— Мабуть, я відчуваю певну унікальність, бо роблю те, чого не роблять інші. Зросла продуктивність, адже мій день став значно довшим, я почала суттєво більше встигати. Ну, і здоров’я, бо це ж біоритми. Я стала значно краще почуватися, менше хворіти, мій імунітет став набагато сильнішим. Також – нема перепадів настрою, якихось депресивних станів, хоча, я особливо і не знала що це таке… Бачу, що люди – з панічними атаками, з певними депресіями, а я навіть не знаю що це таке. Я думаю, що, мабуть, ранкове прокидання і ранній відхід до сну дають мені свої результати.

Тетяна Жовківська, співвласниця Зеленої крамниці, співорганізаторка Uzhgorod Yoga Day, мама двох дітей, веде інстаблог для мам

— Тетяно, поділіться своєю передісторією раннього ранку. Коли ви почали прокидатися раніше і що цьому передувало, як ви до цього прийшли?

— Я дізналася про книжку “Магія ранку” (Гел Елрод), в якій описані, скажемо так, преференції раннього прокидання. Плюс – я займалася йогою, а ранкові години вважаються сприятливими для практики, причому, в проміжках від 4:00 до 6:00.

Ранок – це той час, коли ми можемо найефективніше розвиватися. Це, насправді, досить древнє знання. Я така людина, яка постійно щось вивчає, проходить марафони, тренінги… І мені постійно бракує для цього часу (усміхається, – авт.). Що я помітила, що коли прокидаєшся о 8:00, 9:00, то дуже важко викроїти час саме для саморозвитку. Це період, коли ти наодинці з собою, коли маєш змогу глибоко зануритися в “якісь моменти” і глибоко їх пропрацювати. Після 9:00 – вже діти, метушня, готувати їсти, всі ми знаємо, що починається (усміхається, – авт.). Тобто – мені бракувало часу саме для себе, було відчуття, що я нікуди не рухаюся, будні просто мене засмоктали і я ось так і живу.

У марафонах (йдеться про онлайн-марафони з різних сфер життя – професійних та особистих, – авт.), які проходжу, дуже часто дають завдання, які треба виконувати зранку, спросоння, для них потрібна реально година, щоби, наприклад, прописати 100 пунктів “чогось там”. Тож я розуміла, що мені треба знайти цей час для себе і вставати заздалегідь, аби робити завдання, бо “гроші за курс заплатила, а нічого не робиш”.

— Книга “Магія ранку” щось змінила у вашому житті?

— Коли я її прочитала, то подумала: ой, ні-ні, це точно не для жінок і особливо – не для мам із дітками. Бо ж тоді розуміла, що мій сон залишав бажати кращого. Прокидатися о 4:00 та навіть о 5:00? Це на межі фантастики. Інколи я десь пробувала, змушувала себе силою волі, ставила якісь цілі, але це провалювалося із першою спробою.

Але донедавна, два місяці тому, я помітила, що молодша дитина почала засинати о 21:00 і я якось так інстинктивно, інтуїтивно теж почала з нею засинати. І я автоматично почала прокидатися сама – о 4:00, 5:00. Без будильника, бадьора, сповнена енергії, з бажанням іти щось робити, читати, писати, виконувати ті всі завдання з марафону. У мене, знаєш, стався внутрішній інсайт, що просто треба раніше лягати спати. А до того я йшла до ліжка опівночі, о першій, і при цьому хотіла прокинутися о четвертій. Так не буває! Якщо людина хоче встати о 4:00, то о 21:00 вона вже має спати, аби отримати всю норму сну і цілком відновитися.

— О котрій тепер прокидаєтеся?

— Я прокидаюся дуже “по-різному”. О 5:00, 4:00 чи навіть о 9:00, бо мої ночі, як у мами, дуже “різні”, все залежить від того, о котрій лягла. Я усвідомила, що раніше всі мої спроби прокидатися зранку провалювалися через те, що я залізно ставила ціль і це було трохи таке насилля над собою. Мені це не дуже підходить, тому я змінила стратегію і тепер із такою вдячністю ставлюся до тих ранків. Якщо мені вдалося прокинутися рано, то це супер, я дякую Богу, що цей ранок стався, що я можу щось зробити. Якщо не вдалося, то я не картаю себе, тому що … я мама двох дітей.

Тому – навіть якщо раз на місяць вдається рано встати, то я кажу собі, що це вау, круто. У мене такий підхід, максимально щадний до себе. Часом я можу лягти о дев’ятій, але прокинутися теж о дев’ятій, тому що, наприклад, у дитини прорізався зуб.

Загалом дуже все залежить і від графіку дитини: якщо в неї він трішки змістився, то і мій теж.

Тому – я просто тримаю в свідомості те, що “мені важливо прокидатися зранку”. Навіть якщо я маю вранці півгодини, то хапаю свій блокнот, аби писати, або хапаю коврик і йду займатися йогою в спокійному режимі.

— Чим займаєтеся в ці перші “вільні” години? Блокнот і йога? Чи ще щось?

— Помилка “початківців”, що вони намагаються втиснути в цей ранковий час усе й відразу. Тоді мозок просто робить абсолютний саботаж і каже: стоп-стоп-стоп, я не готовий змінюватися. Я на ці граблі теж наступала. Три нові речі зранку – це вже стеля. В ідеалі – дві. А можна й одну.

Якщо я хочу пройти марафон, то перше, що роблю вранці, виконую завдання з марафону. Якщо хочу робити йогу зранку, то прокидаюся і відразу йду нею займатися. Є ще така практика “ранкові сторінки”, коли ти виливаєш негативні емоції. Тебе може муляти якась думка і вона дуже часто вирішується, коли людина випише те, що її бентежить. І зазвичай під час писання активно вмикається права півкуля мозку і приходять креативні ідеї для вирішення саме цієї проблеми.

Тому – тут треба зробити так, щоби мозок навіть не зрозумів, що відбувається щось нове. Я це називаю “обманути мозок”. Нові звички варто вводити потихеньку, малесенькими кроками.

— Як раннє прокидання впливає на настрій і продуктивність? Можливо, є 3-5 пунктів про те, як змінилося життя після впровадження нового режиму?

На продуктивність це впливає таким чином, що о дев’ятій ранку в тебе відчуття, що ти вже зробила все важливе (усміхається, – авт.). Це таке емоційне піднесення, що потім можеш собі дозволити весь день лежати на дивані й дивитися серіали (усміхається, – авт.). Звісно, я цього не роблю.

Якщо мені не вдалося втілити за день чогось супер-важливого, але вранці я зробила свою практику, то в мене абсолютно немає ніяких картань, навпаки – є відчуття, що я зробила крок до своєї цілі, крок до свого розвитку, крок до свого вдосконалення. Це дає ефективність та окрилення.

Юлія Гудзь, фітнес-тренерка, пробігла марафон за 3:25:20, пече сінабони та чизкейки

— Юліє, поділіться своєю передісторією раннього ранку. Коли ви почали прокидатися раніше і що цьому передувало, як ви до цього прийшли?

— Я, в принципі, завжди любила прокидатись рано-вранці, але стабільно почала це робити, прочитавши три роки тому книгу “Доброе утро каждый день” (Джеф Сандерс). Після неї я місяць вставала взимку о 5:00 і почувалася прекрасно. Потім перестала прокидатись так рано, думаю: так, треба знову перечитати. Але другий раз уже не подіяло (усміхається, – авт.) Влітку я відновила свої ранкові підйоми через те, що обожнюю зустрічати схід сонця. Взимку зазвичай важче прокидатись так рано, тому що о шостій годині – ще ніч, але в цьому теж є своя магія.

— О котрій тепер прокидаєтеся? Чим займаєтесь в ці години? О котрій засинаєте?

— Тепер я прокидаюсь о шостій ранку. Зазвичай присвячую цей час собі. Вмивання, обов’язково дві склянки теплої води, ну, а далі це може бути ранкова зарядка, вправи з йоги, медитація, читання, заповнення щоденника, пробіжка або випікання сінабонів та чизкейку на замовлення. Лягаю спати о 23:00 або опівночі. Але в мене є супер-здібність засинати за одну секунду, тому інколи можу заснути в обід на 10, 20, 30 хвилин.

— Як раннє прокидання впливає на ваш настрій і продуктивність?

— Це вже стало звичкою, і тепер, коли я прокидаюсь пізніше восьмої ранку, мені здається, що я проспала все на світі, і навіть якщо мені не потрібно нікуди йти, я вже не роблю всі свої ранкові ритуали, це вже не та атмосфера, не той настрій. Але я можу зробити собі один день на тиждень, зазвичай це неділя, коли виключаю всі будильники та сплю скільки заманеться.

Кілька пунктів, як змінилось моє життя після ранкових підйомів:

Ти почуваєшся супер-героєм, коли всі ще сплять, а ти вже пробігла 10 кілометрів.

З ранковим підйомом в тебе з’являється ще більше енергії, головне – вчасно лягти спати.

Я стала більш продуктивною протягом дня. Зазвичай нема часу на деякі справи для себе, але прокинувшись на годину раніше свого будильнику, можна встигнути безліч справ. Це може бути міні-тренування, масаж обличчя, медитація, читання, одним словом – головне мати бажання.

Я не пропускаю жодного красивого світанку, я їх обожнюю.

Евеліна Гурницька, Varosh