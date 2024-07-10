Діти з запорізької секції Ушу відпочивають на Закарпатті

43 дитини з запорізького клубу Ушу разом з тренерами приїхали на відпочинок на Закарпаття. Тут упродовж 10 днів вони відпочивають, тренуються та знайомляться із Закарпаттям, і, ймовірно, в п’ятницю, 12 липня, виступлять на одній із відпочинкових локацій міста перед ужгородцями. Покажуть серію бойових номерів ушу, щоб зацікавити ужгородців цим бойовим мистецтвом і, можливо, відродити секцію ушу в місті, — пояснив Varosh керівник секції Євгеній Шульга, який водночас є директором Запорізької дитячої юнацької спортивної школи.

Приїхали на Закарпаття, в комплекс “Дубки”, представники двох шкіл — Запорізької та Одеської федерацій ушу. Приїхали вперше за останні 2 роки, щоб відпочити та разом потренуватися.

— Рівненщина, Львів і Вінниця яскраві школи ушу мають, а от на Закарпатті якось не склалось з цим мистецтвом, — каже Євгеній Шульга. — Івано-Франківськ теж не дуже активний. А шкода, тому що ушу дуже гармонійно впливає на дитячий розвиток. Сподіваємося, що наш виступ зацікавить ужгородців, тут знову з’явиться школа ушу і ми зможемо дружити і проводити спільні акції. Ми не торкаємось релігії, але базові моменти мистецтва ушу, філософії його — “зупиняти спис і нести благодіяння” — ми дітей обов’язково навчаємо.

Діти приїхали віком 9-16 років, на 70% — дівчата. Загалом до війни у Запоріжжі ушу, за словами Євгенія Шульги, займалися тисяча дітей, тепер залишилось 400. Зараз на війні багато тренерів, чимало з них отримали звання та президентські нагороди. Раніше юні спортсмени їздили на відпочинок із тренуваннями в Одесу, тепер зупинилися на Закарпатті.

— Зараз ми якраз і намагаємося тих дітей, особливо чиї батьки на фронті, зайняти, відволікти, зняти той стрес, щоб вони мали можливість пожити дитячим життям, — каже тренер. — Коли вони сюди приїхали, то в перший же день здивовано і радісно закричали, побачивши в небі літак.

Зі сходу країни

В комплексі “Дубки” вже мають досвід приймання гостей зі сходу України, релокованих спортсменів, з дитячими спортивними школами з Херсона. Приїздять не тільки на відпочинок, а й на спортивні збори, на активний відпочинок тощо.

— Ми на початку року зробили розсилку на спортивні школи східної України, — пояснив Varosh директор комплексу Андрій Опаленик. — Так ми познайомилися із запорізькою школою ушу, почали спілкуватися і запросили їх до нас на відпочинок. У них велика спортивна школа, тому вони подивилися на це з перспективою.

Наразі Varosh дізнається точніше щодо майбутнього виступу юних спортсменів перед ужгородцями.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Аркадія Шиншинова

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