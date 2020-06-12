Як усе встигати і бути щасливою: досвід Наталії Янцо

Як злагоджено встигати в різних сферах життя: у родині, любові, кар’єрі, бізнесі, власному розвитку? І водночас залишатися енергійною, життєрадісною та красивою. Все можливо. І ми вам доведемо! Опублікуємо кілька історій про ужгородок, які прагнуть жити в балансі і їм це вдається. Цього разу – розповідь про Наталію Янцо.
Наталія Янцо 13 років керує івент-агенцією “Майстерня свят”, також є власницею сервісу декору “Rent decor”. Вона регулярно проводить навчальні та презентаційні заходи у весільній індустрії, а ще організовує майстер-класи з особистого розвитку. Наталія виховує доньку Дарію і повсякчас вивчає щось нове, активно займається спортом, подорожує, веде цікавий, щирий інстаграм і загалом багато встигає у різних сферах життя. Проте так було не завжди. Вона постійно якісно давала раду в бізнесі, але два роки тому чітко усвідомила, що врешті хоче приділяти більше уваги собі, особистісному й фізичному розвитку, дозвіллю й домашньому затишку, любові. І тепер жінка відчуває баланс у різних напрямках, навіть проводить майстер-класи про те, як ефективно встигати в усьому.
Далі – пряма мова.
Мене завжди дивували люди, котрі встигають бути в хорошій формі, проводити час із сім’єю, займатися бізнесом – не якимось містечковим маленьким, а великим, керувати компанією, яка налічує понад 10-30-40-50 людей… Раніше я практично у всьому дуже класно встигала, але не вистачало часу для себе. Крім того, у певний період у мене збільшилася кількість працівників, додалося сімейних обов’язків, оскільки я розлучена, а маю дитину… Все призвело до усвідомлення, що свій час треба ретельно планувати. Є одна книга, яка допомогла мені знайти час для себе – це “Чудовий ранок” (Гел Елрод).
Уже рік я прокидаюся о 6.00, а вкладаюся о 21.30-22.00. Отже, підводжуся о шостій ранку, виконую домашні справи, на які ввечері вже нема сил – прати, прибирати, варити… Обов’язково вранці – гімнастика, 20 сторінок книги і сніданок. Ці всі справи завершую до 8.00-8.30. Далі – тренування, пів години з Дарією, збираюся і відводжу її в садочок.
З 10.00 до 13.00 триває перша половина мого робочого дня. Якщо це понеділок, то в цей проміжок, протягом 30-45 хвилин ми з командою аналізуємо, плануємо задачі на весь тиждень. Потім переглядаю поточні проєкти, визначаю, що по ним треба виконати. Також уранці працюю у напрямку розвитку й просування Майстерні свят. Технічними моментами вже не займаюся, доручаю дівчатам-організаторкам.
Неодмінно маю перерву на повноцінний обід і процедуру для себе, наприклад, сеанс у масажиста або косметолога, манікюр, педикюр. Після обіду працюю з 14.00 і максимум до 16.00-16.30. У цей відрізок планую розробку майбутніх проєктів, шукаю нових працівників у команду, підрядників. А вже до 18.00-18.30 зустрічаюся із друзями, але не просто поговорити. Це друзі, які теж працюють у бізнесі, тому ми спільно можемо обмінятися ідеями, інструментами, інсайтами.
Я проводила власний майстер-клас “Super woman”, на якому розповідала про розподіл свого часу. Як я це роблю? Виписую на папері всі сфери життя та необхідні завдання по ним. До прикладу, я повинна втілювати певний об’єм задач у Майстерні свят, я маю гуляти, читати з дитиною, робити покупки й мити авто, оплачувати комунальні послуги і кредит, мені потрібно подорожувати і відпочивати, ходити на побачення… Тому планую справи хоча би на місяць, усе розподіляю на різні дні, складаю таймінг виконання. Наприклад, по продукти ходжу двічі на тиждень: у неділю ввечері і в четвер зранку.
На мої плани можуть впливати термінові події, як-от зустріч із клієнтами. У планувальнику може бути записана прогулянка з дитиною, що я не люблю робити і відверто про це кажу. Якщо на цей час припадає дуже важлива справа, то я відміню прогулянку з донькою. Неділя у мене вихідна, проте у разі термінової робочої задачі йду в офіс і працюю. Тобто загалом я намагаюся прямувати за таймінгом, але не так жорстко, адже є пріоритетні речі.
Якщо говорити саме про “Майстерню”, то ми, до прикладу, формуємо загальну ціль, прописуємо глобальний план її втілення, відтак покроковий перелік задач із дедлайнами. У бізнесі люблю ставити собі визначений час виконання, бо всі ми можемо розслаблятися, відволікатися. Тому в робочий час у мене завжди вимкнені соціальні мережі.
Щодо особистого життя, то його планую так само як і робоче.
Вранці я переважно не заглядаю в телефон. Та якщо хочу щось опублікувати, як їду на тренування чи готую собі сніданок, то знімаю сторіс. Коли обідаю наодинці, то теж можу перебувати в соцмережах. А ввечері у мене переважно нема часу для інстаграму.
Взагалі, я рідко спостерігаю за кимось в інтернеті. У мене нема такого, що прокинулася й одразу хочу переглянути сторіс. Проте стежу за колегами, які працюють у Європі, Сполучених Штатах, дивлюся, що актуально, трендово у весільній сфері. Соцмережі переважно використовую під задачі: шукаю курси, музику, поради про оформлення інстаграм-сторінки, кофту, брюки… Тобто роблю це з конкретною метою, а не щоб просто вбити час. Але і таке трапляється, ніби сидиш, дивишся щось, а пробула там три години, жах! Після такого дуже на себе серджуся.
Якщо кількома словами окреслити мої правила ефективності, то це чітка мета, чудовий ранок, планування, нуль соцмереж під час роботи і відчуття кайфу від життя. Мені важливо наприкінці дня бути в гарному, піднесеному настрої, аби наступного ранку знов хотілося прокидатися о шостій.
Раніше я не відчувала балансу між родиною, бізнесом і собою, а тепер відчуваю. Я просто зрозуміла, що важливо, а що – ні. Років два тому 80% часу складала робота, а 20% – сім’я і власне я. А тепер у мене все добре, все прекрасно!
З іншого боку, якщо хочеш чогось досягнути, то треба потужно працювати й інколи вкалувати 24 години на добу. Проте коли налаштуєш усі процеси в бізнесі, то можеш трішки розслабитися. Наприклад, моїй компанії 13 років, я вважаю, що ми активні, продуктивні і не даємо “слабинку” молоді. Ось так.
Я завжди знаю, чого хочу і скільки мені треба працювати, аби це мати. Проте наразі я на етапі балансу, бо ще не маю чіткої подальшої цілі. Коли мета буде сформована, мені треба буде зібратися в кулачок і вийти зі стану комфорту, аби рухатися у новому напрямку на високому рівні. А в цей комфортний період, думаю, моя підсвідомість готується до чогось нового.
Як усе встигати і бути щасливою: Досвід Роксолани Сливки
Евеліна Гурницька, Varosh