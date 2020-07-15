Засновниця першої в Україні крамниці без пластику Тетяна Жовківська розповіла про свої 5 екозвичок

Ми продовжуємо серію матеріалів про екологічний стиль життя – публікуємо історії дівчат із Закарпаття, які своїм прикладом надихають інших. Чи, принаймні, спонукають дещо переосмислити у своїй буденності. Нещодавно ми писали про Анну Блажівську та Оксану Чайку, а цього разу розповідаємо про Тетяну Жовківську. Спільно зі своїм чоловіком Тетяна відкрила перший в Україні магазин без пластику – “Зелену крамницю”. Тут натуральні й корисні продукти без пластику, а якщо купуєте у власну тару – одержуєте знижку. Ми включили крамницю до 4 успішних міських проєктів, вартих наслідування. Дівчина проводить еколекції і гастрономічні воркшопи, що надихають до здорового харчування і загалом екожиття. Цього разу вона розповідає нам про свої п’ять буденних екозвичок.

Екомішечки й екопляшка

Одна з екозвичок – це бавовняні екомішечки, які завжди з собою. Щонайменше один-два. Якщо ж Тетяна прямує на закупи, то в її солом’яному кошику опиняються щонайменше 15 таких торбинок. Коли стартує сезон ягід, то і відерка повсякчас в авто. Якщо ж доводиться купувати дещо в пластику, то Таня зважає на спеціальний номер на пакуванні, що вказує, чи переробляється цей матеріал.

Щоденна безумовна екотрадиція – це багаторазова пляшка води з собою.

«Ми п’ємо багато води, проте не хочеться купувати її в пластику, а в склі дуже важко знайти в місті. Тому в мене завжди є пляшка води в сумці, а часом і в машині є додаткова».

Про сортування сміття

Давня природна звичка – сортування сміття. На городі облаштовані три компостні ями для харчових відходів, вони вкриті дошками. За пів року ці ями заповнюються, а через певний час перетворюються у родючий ґрунт для грядок.

«Органічні відходи не можна просто викидати на грядку, бо рослинка помре. Тому ці залишки мають в природному середовищі перетворитися на гумус, родючий ґрунт».

Також у Тані вдома розміщені ємності для сортування сміття: паперу, пластику (який переробляється і не переробляється), скла, алюмінію.

«Якщо маю брудний пластик, то перед сортуванням ще мию і сушу його. Я завжди думаю про людей, які будуть досортовувати той пластик, адже в Україні здебільшого це роблять вручну».

Тетяна максимально мінімізує пластик у побуті. До прикладу, потрібні віник, швабра. Тоді варто купити віник з кукурудзи з дерев’яною ручкою і бавовняну швабру. Як зіпсуються, то їх можна скомпостувати.

Косметика та одяг

Косметика і еко. Дівчина довго не могла відмовитися від корейської косметики, але пів року тому відкрила для себе українських виробників, які працюють у контексті zero waste. І свої засоби вони фасують в алюміній, скло, дерево.

«Тож я практично цілком перейшла на українські екозасоби. Використовую, наприклад, твердий шампунь у дерев’яній коробочці, з ним волосся довго не жирніє. Я вже й забула, як це купувати шампунь у пляшці. Щодо кремів, тоніків, то вони у склі і, звісно, українського виробництва. Дуже висока якість, натуральні компоненти, шкіра чудово почувається і виглядає. Завдяки такій косметиці з мого дому позникали всі пластикові тюбики, які не переробляються, а тільки спалюються при високій температурі».

Також Тетяна купує натуральні компоненти і самотужки створює багатофункціональний засіб очищення – для обличчя, волосся, тіла. Одна баночка – для всього.

Змінилися звички і в одязі. За останній рік вона купувала менше одягу, проте якісний, з натуральних тканин, мінімізує синтетику.

«Купую шерсть, котон, віскозу, шовк, льон. При пранні вони не виділяють мікропластик, а коли цілком зіпсувалися, то можна закомпостувати. Так, речі з натуральних матеріалів дорожчі, але довше носяться, приємніше відчуваються на тілі і виглядають значно краще. Синтетика вже після першого прання втрачає вигляд, а натуральне переш-переш, носиш і носиш, а все одно не зношується».

І наостанок ще еколайфхак тривалого зберігання зелені. Все просто: Таня зберігає пучки зелені в холодильнику у склянках з водою. Тож петрушка і два тижні залишатиметься свіжою. Хтось рекомендує промити, просушити і скласти в лоток, проте все одно зелень швидко зіпсується, а ось букетиком у воді в холодильнику її життя продовжиться.

Евеліна Гурницька, Varosh