“Чесно, я все встигаю”. Христина Яремкевич – про баланс кар’єри в медицині та материнства

«Я вже давно зауважила: чим більше я працюю – тим більше в мене енергії, чим більше я встигаю – тим більше в мене енергії. Коли я в русі – моя енергія генерується, а коли я в прокрастинації – моя енергія десь зникає».

Так каже Христина Яремкевич, яка гармонійно поєднує кар’єру, материнство, особисте життя, власний розвиток і відпочинок. Її досвід надихає жити ефективніше та за меншого стресу, головне – завжди мати чіткий план дій і внутрішню дисципліну.

Тридцятирічна Христина 7,5 років займається управлінням приватних медичних центрів. 5 років є директоркою клініки Асклепій в Ужгороді. Співзасновниця та співвласниця освітнього проєкту для дерматологів та косметологів Esty Derm (конгреси, конференції для лікарів, а новий напрямок – сертифіковане онлайн-навчання для спеціалістів естетичної медицини).

Христина веде інстаблог, де одна з ключових тем – тайм-менеджмент для мам.

Дружина, мама Ромчика, якому майже два роки.

З народженням сина молода мама працювала дистанційно, з чотирьох місяців вийшла на роботу в Асклепій і водночас організувала медичний конгрес.

Чітке планування

На думку Христини, планування є вкрай важливим, надто, коли є багатозадачність, управління, проєктна робота.

«Уже сім років маю звичку все планувати. Кожен рік у мене починається із глобального плану на 12 місяців, далі розбиваю на помісячні основні плани, після цього – на тижневі та щоденні. На кожен день розставляю пріоритети та їх послідовність».

Як змінилося життя із появою дитини

З народженням сина Христина випрацювала для нього графік, який оптимальний усій родині, відтак органічно поєднала розклад малюка та інші задачі.

«Я зрозуміла: щоби молодій мамі і надалі залишатися при справах, треба налагодити ідеальний графік для дитини, інтегрувати в нього свої завдання, побудувати побут. Із трьох місяців я створила для сина постійний режим. На кожен день я записувала свої плани у поєднанні з його графіком, хвилина в хвилину. У принципі, я так і продовжую робити. У 10 місяців стало легше і стабільніше».

У чотири місяці родина запросила няню, а Христина вийшла на роботу в клініку та зайнялася освітнім проєктом для лікарів.

Ранок типового буднього дня

Зазвичай вранці Христина готує сніданок сину, а також собі з чоловіком, родина спільно снідає. Далі вона відвозить малюка на прогулянку з нянею, відтак їде на роботу. У вівторок та четвер уранці, перед роботою, заїжджає на ринок зробити покупки.

«Завжди починаю робочий день із планування, стартую від найскладнішого завдання і далі рухаюся за списком. Усі незаплановані справи також вношу у свій розпорядок для того, щоби я розуміла, що завадило мені виконати попередньо записані задачі».

Класичний день

«Мій день може проходити по-різному: зустрічі, наради з командами в клініці і поза нею, zoom-конференції із командами онлайн-проєкту. Наприкінці дня ми завжди підводимо підсумки».

В обідню пору Христина відвозить сина з нянею додому. Вранці та ввечері молода мама якісно спілкується із малюком, тобто не відволікається на телефон, професійні питання.

«Чесно, я все встигаю. З дитиною також встигаю проводити достатньо часу. Вранці, ввечері, перед сном я повністю комунікую із сином, без справ, телефонів, я цілком із ним. Увечері гуляємо разом».

А коли хлопчик уже спить, можна позайматися спортом, приготувати корисну їжу для всієї родини на наступний день. Христина приділяє увагу здоровому харчуванню, активності, достатній кількості пройдених кроків протягом дня. За перші півтора року материнства схудла на понад 40 кг.

Водночас жінка дбає і про ментальний розвиток.

«Читаю, постійно розвиваюся, проходжу різне навчання, тобто я тримаю руку на пульсі. Також багато пишу в своєму інстаграм-блозі, що стало моїм захопленням. На це все мені вистачає вечірнього часу».

Щодо соцмереж, то їм виділяється не більше 30 хвилин увечері, аби дізнатися щось нове і просто відпочити. Часто Христина проводить інформаційний детокс, свідомо обмежує новини та соцмережі, використовує інтернет тільки для роботи.

«Протягом дня я не заходжу в соцмережі, бо вони відволікають, поглинають час. Я завжди рухаюся за списком задач дня, а в ньому ніколи нема пункту “переглянути соцмережі”. Звісно, перевіряю месенджери, бо там можуть бути запити, на які треба швидко відреагувати».

Щодо побуту, то Христина підтримує щоденну чистоту, займається пранням, прасуванням, купує продукти і готує страви, а раз на тиждень приходить помічниця із прибирання. Усі хатні справи вже автоматизовані, не хаотичні, відтак не виснажливі.

«Домашні справи теж вношу в план на день. Я маю сатисфакцію, коли за день встигла зробити все».

Правила ефективності Христини Яремкевич

Аби все встигати, як уже сказано, треба записувати всі-всі завдання. Їх слід розбити на періоди. Далі – розставити пріоритети – визначити, що є найважчим, що принесе найбільший результат. Водночас необхідно адаптувати всі справи у життя, де є сім’я, чоловік, дитина, власне бажання розвиватися, потреба відпочивати і проводити час із рідними та друзями.

«Раз на місяць я стабільно аналізую себе. Є така хороша вправа “Колесо балансу”, де є шкала оцінювання усіх сфер життя. Так ми бачимо на якому рівні перебувають усі сфери, на що треба звернути увагу, щоби залишатися у балансі. Коли є внутрішня гармонія, то можеш чітко та комфортно рухатися у всіх задачах і отримувати від цього задоволення».

Аби все встигати, треба не тільки знаходити час, а й розвивати силу волі.

«Тут уже має бути рішення – чи ми хочемо бути ефективними. Треба брати на себе відповідальність за власні дії. Якщо ми проводимо час, прокрастинуючи, це наш вибір, а після цього – наша відповідальність за зупинку в розвитку, відсутність загальної сатисфакції».

Аби досягати чогось більшого, переконана Христина, треба усвідомити свої слабкі сторони, відтак збагнути, як над ними працювати, як вдосконалюватися. Найважливіше – внутрішня мотивація, внутрішня самоорганізація, внутрішня дисципліна. Варто чітко розуміти, чого прагнеш у різних аспектах свого життя.

Енергія

Насправді, можна багато встигати, але важливо також уміти генерувати енергію.

«Ми самі можемо бути джерелом енергії. Якщо знайти свою комбінацію щастя, підтримувати цей рівень, то це буде вічним таким джерелом енергії. Енергія є в тієї людини, яка посекундно чимось зайнята. Я вже давно зауважила: чим більше я працюю – тим більше в мене енергії, чим більше я встигаю – тим більше в мене енергії. Коли я в русі – моя енергія генерується, а коли я в прокрастинації – моя енергія десь зникає».

Вигорання

Безумовно, в кожного може наступити вигорання. Тому важливо вчасно зупинитися і перезавантажитися. Протягом першого року життя сина у Христини відбулося вигорання, адже активна робота поєднувалася із материнством, змінилося все й у всіх векторах.

«Як зрозуміти, що настало виснаження? Часто з’являється апатія і ми перестаємо помічати прості прекрасні речі. Напевно, це для мене перший тривожний сигнал, на який треба звернути увагу».

Христина почала шукати відповідь у собі, аби зрозуміти чого бракує, відтак забезпечити собі цю нестачу. Найпростіше, за її словами, не соромитися попросити допомоги в рідних, близьких. Наприклад, чоловік перейняв більше побутових справ, аби вона мала більше часу саме для себе.

«Мій чоловік почув мою потребу. Він здійснив одну з моїх найзаповітніших мрій – експедицію в Ісландію, щоби побачити північне сяйво. Дуже страшно було залишати дев’ятимісячну дитину, вирватися із постійного ритму, але я повністю перезавантажилася. Я думаю, цей вогник, що запалився в Ісландії, він нікуди не зник і дає сили тримати все в балансі».

Гармонійне материнство

Материнство не заважає професійним цілям Христини, навпаки – стимулює кар’єрний і особистий розвиток.

«Я вірю, що жінка може все. Мама може абсолютно все. Ми є безкінечним джерелом змін та енергії. Щасливі і збалансовані мами, які дійсно залишаються собою, які спокійно інтегрують своє життя у процеси материнства, вони є тригером психологічно здорового і гармонійного покоління. Такі жінки мають багато хорошої енергії, аби дійсно робити щось корисне і знаходити себе в своїй місії».

У наступній історії розповімо більше про тайм-менеджмент для мам і якісний сон маленької дитини.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото зроблене в Ісландії