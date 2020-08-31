Ужгородські тренери відкрили свої холодильники і розповіли про щоденні продукти харчування

У цій публікації ми відкриваємо п’ять холодильників ужгородських спортивних тренерів. І запитуємо, який ТОП продуктів неодмінно і завжди має бути в них у холодильнику. Ми запросили до участі тренерів різних фітнес-напрямків, чоловіків і жінок. І повірте, тут не буде тільки про броколі чи індичатину, а радше про їжу, з якою матимете гарну форму, енергію і бадьорий настрій.

Дві історії до теми:

Олеся Яцевська

Хореографія, бальні і соціальні танці. Олеся викладає бачату в AlexPro.

ТОП-продукти в холодильнику Олесі.

Фрукти . «Намагаюся споживати сезонні. У фруктах багато клітковини, і я просто дуже їх люблю».

. «Намагаюся споживати сезонні. У фруктах багато клітковини, і я просто дуже їх люблю». Овочі . «Бажано сезонні, аби без нітратів».

. «Бажано сезонні, аби без нітратів». М’ясо . Курка, телятина, кролик. «Стараюся, щоб іноді було домашнє м’ясо, ідеально – дієтичне».

. Курка, телятина, кролик. «Стараюся, щоб іноді було домашнє м’ясо, ідеально – дієтичне». Риба . «Дуже люблю свіжу, слабосолену, холодного копчення…».

. «Дуже люблю свіжу, слабосолену, холодного копчення…». Молочні й кисломолочні продукти . «Обожнюю домашній сир, сирні запіканки, сирники, млинці із сиром та родзинками. Також купую фету, моцарелу, солодкі йогурти, а в несолодкі додаю полуничне варення».

. «Обожнюю домашній сир, сирні запіканки, сирники, млинці із сиром та родзинками. Також купую фету, моцарелу, солодкі йогурти, а в несолодкі додаю полуничне варення». Солодощі. «Проте не цукерки/шоколадки, а домашня випічка і морозиво – наше звичайне ескімо».

Ілона Палфі

Програма “TILO” у Skazka Women’s Space.

Ілона дуже часто їсть поза домом, тому в її холодильнику зазвичай мінімум продуктів.

ТОП-продукти в холодильнику Ілони.

Яйця .

. Овочі . «Наразі огірки, помідори, а ще дуже люблю моркву».

. «Наразі огірки, помідори, а ще дуже люблю моркву». Гриби . «Так, обожнюю печериці».

. «Так, обожнюю печериці». М’ясо . «Часто в холодильнику є куряче філе. Але вживаю і свинину, і телятину, тому варіюється».

. «Часто в холодильнику є куряче філе. Але вживаю і свинину, і телятину, тому варіюється». Молочне . «Щодо молочної продукції, то намагаюся купувати з низькою жирністю. Ось тепер у холодильнику маю сметану із 10% жирністю».

. «Щодо молочної продукції, то намагаюся купувати з низькою жирністю. Ось тепер у холодильнику маю сметану із 10% жирністю». Алкоголь. «Також, як видно на фото, у мене завжди має бути пляшечка чогось смачного. Наразі – сухе мартіні, яке мої подруги подарували мені на день народження. Я вважаю, що це абсолютно нормально мати вдома гарний якісний алкоголь, який дарує приємність. Адже ми не можемо завжди себе стримувати в чомусь».

P.S. Ілона підкреслює, що зберігає в холодильнику улюблені парфуми, патчі для очей і дві маски для обличчя.

Погляньте також:

Влад і Лілія Павлон

Влад – тренер у тренажерній залі. Лілія – тренерка у тренажерній залі, а також із фітнесу та стретчингу. AlexPro.

Цій спортивній парі вкрай важливі в раціоні білок, жири, клітковина. Тому неодмінно вживають яйця, м’ясо, авокадо, овочі.

ТОП-продукти в холодильнику Влада та Лілії.

Яйця .

. М’ясо . «Зазвичай у нас – курятина або телятина. Свинина – вкрай рідко. Також купуємо курячі серця».

. «Зазвичай у нас – курятина або телятина. Свинина – вкрай рідко. Також купуємо курячі серця». Молочні продукти . «Домашній сир, несолодкі йогурти, сир, сметана – її використовуємо для соусів. Щодо молока, то в нас воно дуже рідко. Коли купуємо молочку, то ніколи не зважаємо на жирність, у нашому холодильнику не буває знежиреного».

. «Домашній сир, несолодкі йогурти, сир, сметана – її використовуємо для соусів. Щодо молока, то в нас воно дуже рідко. Коли купуємо молочку, то ніколи не зважаємо на жирність, у нашому холодильнику не буває знежиреного». Фрукти та овочі . «Завжди, у будь-яку пору року, вживаємо фрукти та овочі. Влітку – диню, кавун, вишню, черешню, груші. А взимку можна і морожені фрукти, які купуємо в супермаркеті. Щодо овочів, то неодмінно – помідори, огірки, капусту, цибулю…».

. «Завжди, у будь-яку пору року, вживаємо фрукти та овочі. Влітку – диню, кавун, вишню, черешню, груші. А взимку можна і морожені фрукти, які купуємо в супермаркеті. Щодо овочів, то неодмінно – помідори, огірки, капусту, цибулю…». Авокадо. «Дуже-дуже люблю авокадо, тим більше, це джерело корисних жирів», – зазначає Лілія.

Антоніна Гудзь

Фітнес, стретчинг. Фітнес-студія Gfamily.

Нещодавно Тоня Гудзь написала для нас про “Як пережити карантин з користю для здоров’я, енергії та краси”. Цього разу розповідаємо, що в Тоні у холодильнику.

ТОП-продукти в холодильнику Тоні.

Овочі/фрукти/зелень . «Це джерело клітковини, яка допомагає очистити кишечник. Також вона необхідна для життя корисних бактерій, які відповідають за імунітет кишечника.

Зелені овочі та зелень – джерело хлорофілу – ця речовина надзвичайно корисна для організму та є сильним антиоксидантом. Я намагаюся вживати овочі та зелень при кожному прийомі їжі».

. «Це джерело клітковини, яка допомагає очистити кишечник. Також вона необхідна для життя корисних бактерій, які відповідають за імунітет кишечника. Зелені овочі та зелень – джерело хлорофілу – ця речовина надзвичайно корисна для організму та є сильним антиоксидантом. Я намагаюся вживати овочі та зелень при кожному прийомі їжі». Домашні яйця . «Це джерело білку. Яйця особливо корисні із м’яким жовтком».

. «Це джерело білку. Яйця особливо корисні із м’яким жовтком». Тунець . «Краще свіжий, але я часто купую в консервах у власному соку. Головне бути впевненими у якості продукту, тому завжди читайте етикетку. Використовую тунець як альтернативний білок. Ця риба містить групи вітамінів В та Омега-3 жирні кислоти, макро- і мікроелементи».

. «Краще свіжий, але я часто купую в консервах у власному соку. Головне бути впевненими у якості продукту, тому завжди читайте етикетку. Використовую тунець як альтернативний білок. Ця риба містить групи вітамінів В та Омега-3 жирні кислоти, макро- і мікроелементи». Вершкове масло . «Це корисний жир, якого не треба боятися. Варто купувати якісне масло, хорошої жирності (82,5%). Корисні жири потрібні нашому організму!».

. «Це корисний жир, якого не треба боятися. Варто купувати якісне масло, хорошої жирності (82,5%). Корисні жири потрібні нашому організму!». Грецький йогурт. «У ньому кальцій, білок, пробіотики – хороші бактерії, що допомагають відновити бактеріальний баланс у кишечнику. Це класна альтернатива всім йогуртам з солодкими наповнювачами. Вранці додаю його до граноли або використовую як перекус».

Микола і Валентина Фомішкіни

Розумний фіттнес, функціональні тренування, кросфіт, йога. BODYZONE.

Фомішкіни жартують, що їхній холодильник здивує усіх. Погляньте також: Валя, Коля і BODYZONE: як вони перетворили Ужгород на спортивне місто та закохали у фітнес. І ще: Як правильно харчуватися під час карантину: поради від фітнес-тренера Миколи Фомішкіна.

ТОП-продукти в холодильнику Колі і Валі.

Яйця .

. Чистий несолодкий йогурт . «Як питний, так і густий 9 % для заправки салатів. Якщо питний, то Молокія або Галичина з жирністю 2,5% (несолодкий). Він у нас переважно для вечора, коли найбільше хочеться всілякого нехорошого. А йогурт із протеїном увечері – це чудова заміна простих вуглеводів або солодких продуктів, на які тягне більшість людей».

. «Як питний, так і густий 9 % для заправки салатів. Якщо питний, то Молокія або Галичина з жирністю 2,5% (несолодкий). Він у нас переважно для вечора, коли найбільше хочеться всілякого нехорошого. А йогурт із протеїном увечері – це чудова заміна простих вуглеводів або солодких продуктів, на які тягне більшість людей». Творог .

. Котяча їжа . «Так, у холодильнику завжди є котяча їжа. Адже якщо зберігати її в іншому місці, то кіт знайде її, дістане, розтерзає і з’їсть».

. «Так, у холодильнику завжди є котяча їжа. Адже якщо зберігати її в іншому місці, то кіт знайде її, дістане, розтерзає і з’їсть». Алкоголь. «І на завершення ми знов розірвемо шаблони. Як не дивно, у нас є алкоголь. Так, у холодильнику є пляшка хорошого білого сухого вина. Інколи буває ігристе. Оскільки Валентина наразі не вживає і не може скласти мені компанію, то це вино може в нас жити місяцями. Я п’ю нечасто, але інколи хочеться, тому вважаю, що має бути стратегічний запас алкоголю. Головне – міра. Зрештою, тепер половину пляшки використовуємо на всілякі маринади для м’яса».

Евеліна Гурницька, Varosh