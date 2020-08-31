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Life

Ужгородські тренери відкрили свої холодильники і розповіли про щоденні продукти харчування

31 Серпня 2020 3 179

У цій публікації ми відкриваємо п’ять холодильників ужгородських спортивних тренерів. І запитуємо, який ТОП продуктів неодмінно і завжди має бути в них у холодильнику. Ми запросили до участі тренерів різних фітнес-напрямків, чоловіків і жінок. І повірте, тут не буде тільки про броколі чи індичатину, а радше про їжу, з якою матимете гарну форму, енергію і бадьорий настрій.

Дві історії до теми:

Олеся Яцевська

Хореографія, бальні і соціальні танці. Олеся викладає бачату в AlexPro.

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ТОП-продукти в холодильнику Олесі.

Ілона Палфі

Програма “TILO” у Skazka Women’s Space.

Ілона дуже часто їсть поза домом, тому в її холодильнику зазвичай мінімум продуктів.

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ТОП-продукти в холодильнику Ілони.

P.S. Ілона підкреслює, що зберігає в холодильнику улюблені парфуми, патчі для очей і дві маски для обличчя.

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Влад і Лілія Павлон

Влад – тренер у тренажерній залі. Лілія – тренерка у тренажерній залі, а також із фітнесу та стретчингу. AlexPro.

Цій спортивній парі вкрай важливі в раціоні білок, жири, клітковина. Тому неодмінно вживають яйця, м’ясо, авокадо, овочі.

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ТОП-продукти в холодильнику Влада та Лілії.

Антоніна Гудзь

Фітнес, стретчинг. Фітнес-студія Gfamily.

Нещодавно Тоня Гудзь написала для нас про “Як пережити карантин з користю для здоров’я, енергії та краси”. Цього разу розповідаємо, що в Тоні у холодильнику.

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ТОП-продукти в холодильнику Тоні.

Микола і Валентина Фомішкіни

Розумний фіттнес, функціональні тренування, кросфіт, йога. BODYZONE.

Фомішкіни жартують, що їхній холодильник здивує усіх. Погляньте також: Валя, Коля і BODYZONE: як вони перетворили Ужгород на спортивне місто та закохали у фітнес. І ще: Як правильно харчуватися під час карантину: поради від фітнес-тренера Миколи Фомішкіна.

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ТОП-продукти в холодильнику Колі і Валі.

Евеліна Гурницька, Varosh


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# правильне харчування # спорт в ужгороді # фітнес

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