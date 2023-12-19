Про цікавих людей та важливі ініціативи: чому читачі обирають Varosh

Ми змінюємося. Але незмінними залишаються принципи нашої роботи за понад 10 років існування видання — дотримання журналістських стандартів, унікальність, висока якість контенту та боротьба з дезінформацією.

Для нас важливо розуміти, чому кожна людина обирає Varosh, як джерело інформації та як ми можемо задовольняти потреби нашої авдиторії у час турбулентності.Тож ми запитали кількох наших читачів, представників різних сфер, чому вони читають Varosh. Ці відповіді з їхнього дозволу і публікуємо.

Також ми будемо вдячні за кожен ваш відгук про нашу роботу, позитивний чи негативний, аби розуміти, що нам слід покращити, а що — залишити.

“Якби Varosh-а не існувало, його варто було б вигадати”

Банді Шолтес, письменник

— Особисто для мене Varosh важливий з двох причин. Varosh став першим онлайн-медіа, де в рубриці «Люди» було опубліковане одне з перших інтерв’ю зі мною, ще у 2013 році (з того часу і читаю видання).

Друга причина значно вагоміша – я багато разів писав різні колонки чи брав інтерв’ю для Varosh. Це завжди приємна і результативна співпраця, і я сподіваюся, ще багато чого напишу. До речі, нагода похвалитися – рейтинг найчитаніших матеріалів Varosh у 2021 році очолило моє інтерв’ю з Розою.

А для регіону Varosh важливий, як сучасне, різнобічне і потужне медіа – із розряду: якби Varosh-а не існувало, його варто було б вигадати. Ну і хтось колись вигадав.

Найближчі мені теми, звичайно, про Ужгород та ужгородців – мені цікаво дізнаватися про події, історії і тих людей, про яких раніше не знав. Так завдяки Varosh-у ми, ужгородці, знайомимося ближче і краще бачимо, які процеси відбуваються у місті.

Віктор Опаленик, гід, голова Асоціації фахівців туристичного супроводу

— Varosh для мене — основний регіональний медіаресурс Закарпаття, наш місцевий The Village. Заклади, події, круті люди, зміни настроїв — тут все зібрано, перевірено і структуровано. Мене тішило і тішить, що це щось локальне, де журналісти в курсі контексту життя в регіоні.

Ключова цінність видання — висвітлення історій людей і локального контексту. У мене маса можливостей дізнатись, що відбувається в країні — а що вдома? Потрібен хтось, хто міг би давати свіжу інфо про те, що хтось з Закарпаття створив щось класне. І Varosh допомагає в цьому.

Інна Пригара, волонтерка та сироварка “Селиської сироварні”

— Коли з’явився Varosh, я подумала: “О, це буде щось цікаве та важливе для Закарпаття”. І не помилилась. Це видання, яке руйнує стереотипи й показує нас, закарпатців, справжніми, без упереджень і засуджень.

Обожнюю це видання через його щирість, любов і професіоналізм. Від лютого 2022 року, щоб наповнитись силами, добром і світлом, я заходжу на сайт Varosh дізнатися, а що цікавого написали.

Я люблю читати Varosh таким, як він є, і спостерігати за його розвитком. Моя улюблена вкладка на сайті журналу — це “Життя”, бо це про людей, ідеї та гідність.

Денис Ман, військовослужбовець

— Я пам’ятаю час, коли з’являвся Varosh. На фоні всіх інших ЗМІ, які тоді існували у закарпатському інфополі, не дуже вірилося, що це буде унікальне видання. Здавалося, що Varosh загубиться на їх фоні. А потім Varosh почав писати про важливі для Закарпаття теми, організовував події та став платформою, де багато говорили про інфогігієну.

Для мене Varosh — це платформа, де розвиткові проєкти з’являються з гарними й хорошими поясненнями; де пояснюють, чому Закарпаття важливе, унікальне і має розвиватися.

Аналогів Varosh зараз не існує, і я радий, що 10 років тому я помилився в оцінці перспектив видання. Дякую команді, яка його створювала і наповнює зараз, за унікальність того, що ви робите.

Андрій Любка, письменник та волонтер

— Як відомо, Закарпаття — це той регіон України, де найбільша частка сільського життя. Тож Varosh для мене важливий і символічний, тому що він про міські традиції та переваги життя у освітньому, культурному, промисловому, а також політичному центрі Закарпаття. А також це ще й певний освітній портал, який формує тренди, вчить нас бути свідомими громадянами, розвивати свої місцеві спільноти.

10 років тому Varosh відкрив нову сторінку в історії закарпатських ЗМІ, а зараз це ресурс, який вже є невід’ємною частиною реальних змін у регіоні.

Микола Сюсько, громадський діяч, експерт у сфері децентралізації та регіонального розвитку

— Читаю Varosh, здається, з моменту заснування. Це видання, яке намагається постійно публікувати нові і цікаві матеріали по різних тематиках. Для мене, звичайно, найбільш цікаві теми пов’язані з розвитком Закарпаття, роботою територіальних громад. І часто люблю почитати інтерв’ю з відомими людьми краю.

На мою думку, видання залишається одним з найбільш об’єктивних ЗМІ у регіоні. Varosh дотримується балансу думок, допомагає продукувати нові ідеї та сенси, важливі для розвитку регіону, а ті дискусії, які розпочинаються на сторінках Varosh стають джерелом для роздумів і практичного розв’язання проблем в майбутньому.

Бути зв’язком з домом та відкривати Закарпаття

Важлива місія Varosh — зберегти зв’язок закарпатців зі своєю малою батьківщиною. Навіть якщо люди виїхали за межі Закарпаття — в інший український регіон або ж за кордон, через Varosh вони дізнаються про життя свого рідного краю, його порядок денний та залишаються у контексті. А також Varosh — це видання, яке відкриває регіон і знайомить новоприбулих з традиціями та культурою цього регіону.

Юлія Дуб, волонтерка, засновниця артпростору “Ліс”

— Особисто для мене Varosh важливий, бо це зразок якісного та естетично гарного видання. Мені було важливо читати про Ужгород та Закарпаття, коли я жила у Києві. Це був мій зв’язок з домом.

Приємно спостерігати за розвитком Varosh, а через близькість і соціальну відповідальність видання хочеться ще більше підтримувати. Найбільше люблю читати інтерв’ю і тексти про класних закарпатців та людей, які тут змогли осісти та почати нове життя.

Як на мене, то завдяки Varosh Закарпаття має можливість бути якісно помітним як локально, так і на всю Україну. Тут пишуть про проблеми й переваги краю, про людей і про можливості — це допомагає відчувати цінність того, що я закарпатка або приїжджати сюди за будь-якої нагоди.

Анна Стожко, шеф-редакторка Україно-польської медіаплатформи, журналістка проєкту Stop Lie

— Спираючись на свій журналістський досвід, дуже прискіпливо ставлюся до інформації, яку поглинаю ззовні. Тому читаю лише обрані видання, такі, що пройшли фільтр за фаховістю, змістом, правдивістю, тематикою тощо. Varosh як регіональне ЗМІ відповідає усім моїм вимогам. Окрім професійності журналістів, теми завжди актуальні та важливі, матеріал чи інтервʼю подані цікаво, а більшість новин стосується позитивних місцевих досягнень, подій чи героїв. Читаю від часу вимушено тимчасового перебування, але не полишаю й зараз, перебуваючи вдома в Києві.

Вікторія Петровська, засновниця Української асоціації “Єдність” (Угорщина)

— Я вже багато років живу за кордоном, але читаю Varosh. Чому? Для мене Varosh — це вуста Закарпаття. Тут пишуть матеріали мої знайомі, тут розповідають про моєї кумирів. Коли читаєш тексти від людей, яких знаєш особисто, виникає відчуття, ніби я й сама знаходжуся в епіцентрі цих подій. Для мене важливо розуміти контекст того, що відбувається на Закарпатті: історії людей у час війни, матеріали про традиції та підтримку культури.

Тетяна Щербак, співзасновниця Main Point Academy

— Читаю Varosh, напевно, з весни минулого року, з того часу, коли відійшла від дійсності “Єдиного марафону” й подивилась довкола.

Подобається стиль, подача, актуальність матеріалів, широке коло тем, які висвітлюють у виданні. Через матеріали Varosh дізнаюсь про цікаві події, людей, які надихають. З багатьма з них вдалось потім познайомитись й співпрацювати. Видання живе, не зациклене на “зрада-ганьба” та “все пропало”, та з любов’ю пише про місцеве життя. Рівень, який тримає Varosh, рухає в гору Закарпаття. Так тримати! Хай буде якомога більше читачів, дописувачів і позитивних історій, які надихають.

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Матеріал створено та опубліковано в межах проєкту «Strategic Media Support Program». Його реалізує Львівський медіафорум за підтримки NED.

Varosh,

Фото зі сторінок героїв у соцмережах. Головне фото: зустріч з Павлом Шереметою в рамках ініціативи Re:Open Ukraine

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