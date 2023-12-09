Естетика, лаконічність, сенс: хто творить візуальний стиль Varosh

У попередньому матеріалі ми розповідали про тих, хто шукає ідеї, героїв та пише тести, наповнені змістом. У цьому розкажемо про тих, хто вміє доповнити текст яскравим візуалом, від якого неможливо відірвати очей.

Varosh можна впізнати за фірмовим стилем — яскравим логотипом, високою якістю фото та відео. Над створенням візуалу у команді окремо працюють есемемниці, фотографи та відеографи та більд-редактор — люди, які розділяють цінності видання та прагнуть зробити його доступним та привабливим для читачів.

Інформативність і візуальна привабливість: як працює Instagram Varosh

Якби Закарпаття мало свій аккаунт в Instagram, то виглядав би він як сторінка Varosh. Нашу сторінку в інстаграмі, а також багато візуалізацій для сайту та інших соцмереж творять дівчата з SMM-агенції “Infect.Me” Наталія Радченко і Тетяна Круцей.

— Мені подобається філософія видання, рівень взаємодії команди та атмосфера. При формуванні візуалу для інстаграму Varosh, мені важливо, щоб кожен читач візуально розумів, навіть не читаючи й не вдивляючись в акаунт, що це інформація саме від Varosh. Щоб цього досягти ми розробили чіткий, естетичний та унікальний стиль для соцмереж видання, — каже Наталка.

Наталка підказує з ідеями та напрямками розвитку сторінки, а фактичну щоденну роботу виконує Таня.

— Varosh — це незалежне медіа, яке завжди висвітлює важливі та актуальні теми. Мені подобається, що тут команда розкриває болючі суспільно-важливі теми, як-от гендерна рівність, а також розповідає про чудових людей навколо, які часто роблять дивовижні речі. Тому при формуванні візуалу Varosh я спираюсь на те, аби зацікавити читачів до читання всього матеріалу на сайті, адже ці тести вартують повної уваги. Щоб цього досягти замало використовувати тільки фото. Важливу вміти вибрати найзмістовніші уривки з тексту, які б зачепили з першого рядка, — ділиться Таня.

На Varosh дівчата публікують не тільки короткі вижимки з великих матеріалів та новин, але й роблять тематичні підбірки фото, візуали до пам’ятних дат та цитують видатних людей. Тож якщо ви досі не підписані, зробіть це просто зараз.

Фото та відео Varosh: кадри, які захоплюють з першого погляду

Журналісти Varosh часто працюють у парі з фотографами. Для зйомок ми залучаємо фрілансерів, працюємо як з професійними фотографами з довжелезним потрфоліо, так і з талановитими новачками, які прагнуть себе проявити.

Першу командну зйомку для Varosh у 2013 робив Тарас Вовчин і з того часу ми довіряємо йому цікаві портерні та репортажні зйомки.

Зокрема, у об’єктиві його камери за останній рік була Елеонора Кулчар, керівниця єдиного ромського шелтеру в Україні, Галина Гичка у автентичному бойківському вбранні та Рудольф Дзуринець, директор обласного драмтеатру.

— Я люблю братися за неочікувані зйомки у цікавих місцях. В цьому плані Varosh завжди має цікаві пропозиції, — усміхається небагатослівний Тарас.

Фотографиня Наталка Павлик працює з Varosh з 2016 року, коли на сайті видання вперше були опубліковані її фото з “Ночі в музеї”

— Varosh для мене — це видання про дух і атмосферу нашого міста та краю, їх характер і самобутність. Тому на зйомках мені важливо тримати цей звʼязок між цими рисами. Найцікавішими для роботи для мене залишаються історії про цікавих особистостей, місця і події, які формують унікальний простір навколо.

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З минулого року для нас фотографує також і Каріна Асад, яка часто працює в парі з Ларисою Липкань.

— Перша зйомка для Varosh була для мене справжньою подією. В роботі для мене важливо не просто схопити вдалі кадри, але й зробити їх максимально інформативними для наших фоловерів. Тобто якщо ми робимо репортаж про певний заклад, то важливо зафіксувати місцезнаходження, щоб люди бачили як виглядає будівля, а також цікаві елементи інтерʼєру аби передати атмосферу місця. При фотографуванні людини важливо відчути її характер та емоцію, тоді й кадр вийде відповідний.

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Не менш важливою частиною візуалу Varosh є короткі відеосюжети. З відеографами ми теж працюємо на фрілансі. Але відеограф Юра Готра є незмінним членом команди і душею компанії.

— Мені подобається мінімалізм та лаконічність Varosh, адже при цьому ще яскравіше видно сенс. Мене вражають герої моїх сюжетів, змінотворці Закарпаття, і про них хочеться знімати найкращі відео.

Верстка, як симфонія: чому сайт Varosh хочеться читати

Читачі відзначають, що їм приємно приходити на сайт Varosh. Тут стриманий, але впізнаваний дизайн, зі сторін не вистрибують шматки реклами про останні астрологічні прогнози. Хоч це й може бути одним з джерел прибутку для медіа, ми свідомо від нього відмовляємося задля комфорту наших читачів. Вся увага на сайті — героям наших історій.

А те, що цей матеріал, гарно зверстаний та приємний для ока — заслуга Аркадія Шиншинова, більд-редактора сайту Varosh. Аркадій розпочав роботу цьогоріч, але команда вже побачила зміни. Він спеціаліст з ілюстрацій і робить так, аби весь текст був візуально привабливим, а фото й ілюстрації доповнювали написане.

— Фотографія і робота з графічним контентом супроводжує мене практично все свідоме життя: з моменту, коли в 10 років мені подарували фотоапарат та коли показали Adobe Photoshop 2.0. Ілюструвати матеріал — як писати музику для фортепіано. Текст — це мелодія, яку грає права рука, а фото — партія для лівої руки. Тільки разом вони складають гармонію, викликають зацікавленість та емоції читача. Іноді це важко, бо не завжди текст можна просто обернути в візуальну форму. Але тому цікаво! Красиво зверстаний матеріал вже сам по собі стає мистецьким твором з вираженими акцентами, де око біжить від одного абзацу до іншого і людина мимоволі дочитує, навіть, якщо їй спочатку було і не зовсім цікаво.

Приємно працювати та творити цікаве і красиве разом з Varosh.

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Матеріал створено та опубліковано в межах проєкту «Strategic Media Support Program». Його реалізує Львівський медіафорум за підтримки NED.