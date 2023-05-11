Погляд збоку. Анна Стожко про можливості для Закарпаття стати по-справжньому надійним тилом

Анна Стожко евакуювалася на Закарпаття з Києва навесні минулого року. Вона — координаторка проєктів Польсько-Української Господарчої Палати: організації, яка допомагає польським підприємцям заходити на український ринок, залучати європейські інвестиції в Україну та навпаки.
Хоча в Анни був досвід життя у Польщі та різних куточках України, вона має тривалі зв’язки й із Закарпаттям і пишається тим, що її син — закарпатець.
Ми поговорили з нею про волонтерство, зміни на Закарпатті за цей рік та перспективи співпраці з Польщею для нашого регіону.
Повномасштабна війна застала Анну з неповнолітнім сином у Києві.
– Ми добре знаємо, що таке війна, бо мій чоловік військовий, учасник бойових дій, а крім того, він родом з Луганщини. Тому в нас не було ілюзій, що все закінчиться швидко.
Маючи контакти – робочі й не тільки – за межами України, Анна могла виїхати за кордон до багатьох різних країн, найперше, до Польщі, однак не захотіла.
– Закарпаття є для мене рідним. Вперше я потрапила сюди 2007 року, народила сина і прожила тут 3 роки. Маю кумів, друзів – не тільки в Ужгороді, а в різних куточках краю, які чекали мене і щодня телефонували, коли ж ми приїдемо. Проблема була тільки з тим, як виїхати – ми чекали можливості й шукали нагоди.
В Ужгород Анна із сином приїхали 11 березня.
– Ми ще трошки “погуляли” по Києву, якщо можна так сказати: де ми тільки не спали з сином, де тільки не ховалися.
Вже з четвертого дня повномасштабного вторгнення я зібралася з думками і почала працювати (на щастя, робота це дозволяє робити дистанційно), а ще за пару днів почалося вже активне волонтерство з нашою командою.
При Польсько-Українській Господарчій Палаті в Україні є два благодійні фонди, тож усі працівники почали активно діяти.
– Все, що могло їхати – їхало. Волонтерство – я впевнена, що ви всі це знаєте – це цілий ланцюг роботи. Мої завдання були посередницькі, логістичні: вибудувати шляхи, сконтактувати людей, знайти допомогу, організувати перезавантаження і доставку. А вже в 20-их числах березня я поїхала у перше відрядження до Польщі. Я була у п’яти містах, спілкувалася з багатьма людьми аби максимально залучити допомогу… і знепритомніла в останній день від втоми. Втім, не ясно, від якої більше: фізичної чи психологічної. Тож мусила на добу залишитися, аби мати сили повернутися в Україну.
Допомога, яку Анна залучала з колегами, була дуже різна. Оскільки обидва благодійні фонди не нові (не 2022 року, а з кількарічною історією) і на рахунках були кошти, вони могли одразу закуповувати потрібне, передусім для військових, безпосередньо в Україні: наколінники, рюкзаки, тактичні речі купували в українських виробників, підтримуючи тим самим ще й економіку країни. Однак і завозили багато: сухпайки, спальники, “медичку” (пластирі, джгути, турнікети тощо) та навіть генератори — ще до того, коли це стало вкрай актуальним.
– Найбільше пишаюся фразами, які чула на свою адресу: ми хочемо (щось привезти – ред.) через тебе, бо ми тобі довіряємо. Це особливо цінно. Такі контакти – друзі, колеги, знайомі – всі об’єдналися разом.
За понад рік, який Анна живе на Закарпатті, її враження про край змінилося.
– Жити як турист і жити як, власне, постійний мешканець – це зовсім різне, погодьтеся. Моє знання про Закарпаття відколи я жила тут колись давно, а потім приїздила в гості, дуже змінилося за останній час.
Закарпаття – це країна в країні. І в цьому є як плюси, так і мінуси. Я дуже рада, що цей регіон за весь цей час не так безпосередньо зачепило війною – завдяки цьому так багато життів знайшли тут свій порятунок. Для декого це вже другий дім і, можливо, вони вже й не повернуться туди, де жили раніше.
Однак я, як людина, яка жила в різних українських містах – сама я родом із Запоріжжя, однак жила і в Києві, і в Луганську, і в Сумах, на Волині, в Одесі – бачу, що світогляд багатьох місцевих людей дещо обмежений і навіть чужий, холодний. Були такі фрази, як-от “Нащо ви сюди зі своїм горем приїхали?”.
Мені б хотілося, щоб оця інтеграція людей, що приїхали, підштовхнула місцеве населення до змін. Щоб це було своєрідним стимулом навчитися простих речей: щира усмішка, привітання, побажання гарного дня. Звісно, я знайшла такі місця, де мені добре і куди хочеться повертатися, але їх мало – хочеться, щоб було більше.
Є така риса в закарпатців – розслабленість. Немає, мабуть, достатньої мотивації, щоб ставати кращим, працювати краще, щоб люди до тебе поверталися. Умовно, якщо твоя кава смачна, якщо мені сподобалося, як у твоєму закладі поводяться люди – я прийду до тебе пити каву знову, і прийду з другом. Люди хочуть вкладати гроші туди, де їм приємно, де їм добре. Тому моє таке побажання до Закарпаття – щоб тут звертали більше уваги на такі, як на мене, звичайні речі.
Для того, щоб люди, які вимушено опинилися на Закарпатті, почували себе дійсно, як вдома, має бути співпраця між різними гравцями: місцева влада, громадські організації, бізнес і просто місцеве населення. Останнє, за спостереженнями Анни Стожко, якраз робить найбільше:
– Це звичайні люди, які прийняли у своїх домівках незнайомих людей. Мої щирі до сліз слова вдячності закарпатським друзям, які прихистили моїх знайомих з Сум і Чернігівщини, родичів з Запоріжжя та Луганщини. А ще це вчителі, які пояснюють дітям, чому у їхньому класі буде вчитися дівчинка з Краматорська та інші важливі для інтеграції речі.
Ну і хочу зазначити, що вимушеним переселенцям допомагають, як на мене, й інші люди з числа ВПО або ті, хто має розуміння центральної та східної частин України. Неможливо, звісно, примусити когось подорожувати своєю країною. Але люди, які мають знайомих в інших регіонах, хто вчився чи працював в інших містах, той трохи ширше дивиться на багато речей.
Мені відчувається, що часто не вистачає простої зацікавленості в тому, щоб люди, які приїхали, все-таки інтегрувалися.
Важливо зауважити, що я не приїхала на Закарпаття змінювати менталітет людей, я ставлюся з повагою і великою вдячністю, що мене тут прийняли. Але такої поваги хочу і навзаєм.
Анна також згадує і про культурні події, які відвідує на Закарпатті. Каже, що це допомагає шукати ресурс та мотивацію триматися й допомагати далі.
— Після роботи, волонтерства, сумних новин ми потребуємо чогось такого, що дозволить прийти до тями. За цей час на Закарпатті я відвідала більше концертів та культурних заходів, ніж у Києві. Такі речі мене дуже надихають, дають мені заряд мотивації на довгий час.
Але маємо також тверезо дивитися на доречність розважальних заходів, бо країна у війні, щодня помирають люди. Важливо, щоб війна не зникала з порядку денного, тому мені подобається, що всі заходи так чи інакше пов’язані з допомогою військовим, наприклад, через збір донатів, а також на них свідомо популяризують українську пісню, мову й нашу культуру в цілому.
На такі концерти приходять багато хлопців військових, часто з госпіталів, і я бачу, що їм це теж дуже потрібно, навіть, мабуть, більше, ніж мені…
Я відвідую різні заходи, згадати хоча б дискусії в рамках проєкту Re:Open Ukraine. Тому що потребую їжі для розуму, спілкування з людьми, які можуть дати своє бачення нашого майбутнього.
— Для мене такі події — це й місце інтеграції, адже туди приходять люди зі спільними інтересами, цінностями, поглядами. Це така своєрідна інтелектуальна тусовка, яка дозволяє мислити стратегічно у час, коли щось планувати дуже важко.
Мені подобається, що на таких заходах організатори не прикрашають дійсність, а говорять про дійсність, як вона є — підкреслюють переваги, але й свідомо говорять про недоліки. Але не щоб принизити чи “хайпанути”, а щоб знайти найкраще рішення.
– Мій дім – це Київ. І, звичайно, я хочу повернутися додому. Але в будь-якому разі я планую і надалі співпрацювати із Закарпаттям. Воно мене точно не відпустить (усміхається).
Анна розповідає, що поляки, з якими вона тісно співпрацює, дуже цікавляться зараз Закарпаттям. І не лише на рівні туризму, до чого ми звикли, а й на рівні бізнесу.
– Це щось новеньке для них, незвідане. Вони знають про Львів, Тернопіль, Житомирщину, Київ, а от Закарпаття має нерозкритий потенціал. Зі свого боку ми вже 30 років обслуговуємо польський бізнес в Україні: робимо аналіз ринку, допомагаємо відкрити фірму, обслуговуємо її, підбираємо співробітників, контролюємо процес роботи.
Місцева влада, каже Анна, хоче цього року налагодити бізнес-відносини з Польщею. Сфери дуже різні: логістика, енергетика, будівництво, управління відходами й, звісно, туризм.
– Є ще й такі “тихі”, особисті інвестиції. Завдяки благодійним фондам Польсько-українського партнерства та “Карпатських ініціатив”, що при Польсько-Українській Господарчій Палаті в Україні, ми робимо різні дитячі акції, як-от майстер-класи з арттерапії для дітей, а зараз будемо організовувати курс з кібербезпеки для дітей та підлітків.
Маємо доброго польського друга, який вклав вже кілька сотень тисяч євро в медичне обладнання для місцевих лікарень — це ж теж інвестиції! Наразі ми ведемо перемовини щодо наступних проєктів та інвестицій для напрямків, котрі через наслідки війни стають чи не головними для нас з вами — українців в Україні.
Але для того, щоб все це запрацювало, має бути фідбек від закарпатців також: бажання працювати, відкрити двері, навчитися підготувати документи, оформити їх належним чином (наприклад, той же інвестиційний паспорт), перекласти на іншу мову – польську, англійську тощо – навчити голів ТГ це все робити.
– Полякам цікаве Закарпаття та Україна загалом. Вони дуже добре розуміють, хто такі “рускіє”, і тому для них ми – друг №1. Зараз настав час відкрити Польщу для Закарпаття, а Закарпаття – для Польщі. Ми вже сьогодні над цим працюємо!
Галина Гичка, Ірина Сов’як, Varosh
Фото з особистого архіву Анни Стожко
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