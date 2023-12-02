Команда Varosh: давайте знайомитися

Ви читаєте тексти на Varosh, але так мало знаєте про тих, хто їх пише, а ще менше — про тих, хто стоїть за тими невидимими для аудиторії процесами, без яких життя медіа не було б можливим. Ми вирішили виправитися і розповісти про тих, хто щодня працює над контентом видання та тримає зв’язок з читачами.

Ірина Сов’як, головна редакторка

— Раніше із Varosh я співпрацювала час від часу як фрилансерка. Вже 13 років я працюю або в журналістиці, або у сферах, дотичних до неї, як-от, наприклад, PR та комунікації. Однак прихід у команду був невипадковим: це були перші місяці повномасштабного вторгнення, і мені було важливо робити свій внесок у тому, що я вмію найкраще. Тут склався повний метч, бо кращого місця, ніж Varosh, для спонукання до змін та їхнього втілення важко знайти.

У команді я вже 1 рік і 3 місяці. За цей час сталося багато змін як у моєму особистісному професійному розвитку, так і у житті медіа. Очевидно, що з початком повномасштабної війни ми не могли й надалі залишатися виключно лайфстайл-медіа: ми багато пишемо про наших захисників, про вимушених переселенців, про взаємодію різних категорій суспільства між собою; крім того, ми активно працюємо в напрямку протидії дезінформації й плануємо робити це й надалі, підвищуючи медіаграмотність суспільства.

Ми багато працюємо і постійно розвиваємося: хтось із команди освоює нові суміжні професії (і я — не виняток), хтось поглиблює знання у тому, чим займається вже зараз. З’являються нові люди, з якими наша робота стає ще кращою.

Це все дозволяє нам вибудовувати стабільне медіа навіть у такі буремні часи: бо кожен знає, що він тут робить і для чого.

Ми прагнемо вибудовувати партнерські відносини з іншими медіа, бізнесами, громадськими організаціями. Бо лише так ми зможемо побудувати стійке та згуртоване громадянське суспільство, до якого так часто апелюємо. Зокрема, вже цього року ми провели кілька освітніх подій для закарпатських медійників, і плануємо подібні заходи в майбутньому: для журналістів і не тільки. Тож — залишайтеся з нами!

Галина Гичка, журналістка

— Офіційно до команди Varosh я приєдналася у квітні 2022 року, хоча деякі тексти писала і раніше. Хоча тексти писала ще рік до того, будучи у ГО “Інститут центральноєвропейської стратегії”. Мій журналістський бекграунд був порівняно незначним (раніше працювала на “Медіацентрі” і та, ким є я зараз, я стала завдяки Varosh. Зараз я маю досвід написання різних матеріалів — портретних і тематичних інтерв’ю, історій, порад, текстів на історичну тематику та у стилі журналістики рішень.

Особливість мого шляху в журналістиці — я ніколи не працювала на стрічці новин, а відразу почала писати розлогі тексти. І це чудово, бо я люблю дуже ретельно і прискіпливо готувати матеріали, а новинний формат не дозволяє це зробити. Завжди буду вдячна Varosh за можливість вчитися і робити те, що мені подобається, а не проходити кола пекла у напрямку, яких зовсім не до душі.

Однозначно за 2 роки роботи на Varosh я дуже виросла, колеги називають це “квантовим стрибком”. Я навчилася не тільки краще писати, але й чіткіше усвідомила роль локальних медіа для розвитку регіону. За час роботи у редакції мала нагоду брати участь у навчальних програмах для молодих медійників, готувати матеріали для інших ЗМІ й щоразу досліджувала всі процеси зсередини.

Тож, якщо хтось думає, що журналісти просто пишуть, то — ніт, це тільки вершина айсберга, найбільш видима частина того, що має робити ця “людина-оркестр”.

Щаслива, що на Varosh сформувалася команда зі спільними цінностями, де мої ідеї готові почути й обговорити, дати поради. Зараз ми прагнемо підсилювати взаємодію з нашими читачами та формувати спільноту Varosh, аби бачити реальні позитивні зміни навколо. Тож — будемо на зв’язку.

Я радію, що є частиною Varosh, тому що бачу, як зростає видання, і … росту разом з ним. Мені цінно розуміти свою долученість до чогось важливого, що стане натхненням для багатьох.

Зоряна Попович, редакторка стрічки новин

— Почала дописувати у Varosh ще з грудня 2021-го і в команду увійшла у липні 2022. Тоді видання якраз запускало новинну стрічку, тож я стала її першої редакторкою. Новини супроводжували мене впродовж усієї моєї журналістської діяльності, але важливо, що новини Varosh відрізняються від будь-яких інших у плані унікальності. Також на Varosh маю можливість готувати й великі матеріали на найрізноманітніші теми.

Varosh як колектив і ресурс став для мене абсолютним відкриттям серед ЗМІ. Varosh дає свободу вираження кожному своєму журналісту, при цьому чітко дотримуючись своїх цінностей і стандартів. Подібного раніше не зустрічала в журналістських колективах…

Varosh — видання, яке потужно розвивається і має багато амбітних планів. І для мене невимовна честь працювати в цій команді, рости разом у ними, і показувати через свою роботу самобутність та перспективи Закарпаття.

Тетяна Клим-Кашуба, редакторка стрічки новин

— До того, як прийти у Varosh, я працювала журналісткою, а потім контент-редакторкою стрічки новин на кількох місцевих сайтах. Тобто, практично весь мій професійний шлях у журналістиці, так чи інакше, пов’язаний із новинами. З Varosh спершу я співпрацювала як дописувачка – підготувала кілька інтерв’ю та журналістських розповідей. Вже на тому етапі бачила, що цінності, які плекають у редакції, цілковито співпадають з моїми поглядами та розумінням і сприйняттям світу. Тож коли трапилася нагода стати повноцінною робочою “одиницею” команди Varosh, я не вагалася майже ні хвилини.

Мені пощастило “вливатися” у роботу видання в останні місяці цього року – коли підбиваються підсумки попередніх місяців та планується робота на наступний рік. Так би мовити – одразу “на глибоку воду”. І це стало неабияким миттєвим поштовхом для внутрішнього та професійного зростання: видання стежить за тим, аби постійно тримати задану високу планку, і ти є маленькою частинкою, яка має цей рівень гідно підтримувати.

Що найбільше тішить: кожний, з ким ти плече до плеча працюєш над виданням, зацікавлений у його розвитку, відчувається, як вся команда відповідально ставиться до своєї частини роботи, як всередині команди всі одне одного підтримують і всі про всіх турбуються.

І це постійно додає сил і мотивації працювати на найкращий результат.

Наразі у Varosh я відповідаю за підготовку новин та пишу розлогі матеріали. Буквально за кілька тижнів роботи одразу відчула, наскільки “прокачала” свої професійні навички, адже політика видання передбачає написання власне авторських новин, з живим спілкуванням та добором коментарів фахівців.

Щаслива з того, як у нас склалися стосунки в редакції – я прийшла в уже сформований колектив професіоналів, де у дружній гарній атмосфері хочеться разом робити так, аби видання постійно вдосконалюватися і ставало все якіснішим і цікавішим. І, мені здається, у нашої вмотивованої команди це дуже навіть непогано вдається.

Лариса Липкань, журналістка

— Напевно, немає чіткої дати, коли я стала членкинею Varosh, тому що це відбувалося поступово і дуже органічно. Пам’ятаю, як у 2013 році з’явився цей онлайн-журнал про Закарпаття й відразу став яскравим самобутнім медіа. Засновники – Росана та Дмитро Тужанські – зав’язали навколо ідеї багато активних людей, почали співпрацювати з різними журналістами. Пропозицію писати матеріали отримала і я. Це був новий досвід, тому що на той час я була телевізійницею і з текстовим форматом мала справу не так часто. Але захопилася, втягнулася, викристалізувала для себе певні напрями роботи, багато чого навчилася і що головне – маю бажання рости далі.

Для мене Varosh — це родина, спільнота однодумців, в якій завжди комфортно, затишно, приязно. Політика партнерства – надзвичайно важлива складова командної роботи в будь-якому колективі, а творчому тим більше. Тут цінують незалежність, завжди підставлять плече, оцінять, надихнуть, делікатно виправлять і спрямують. Ти дорожиш цим, стараєшся не розчарувати й підтримати у відповідь.

Varosh — живий організм. Він не стоїть на місці, росте і розвивається, дорослішає, масштабується. Приходять нові люди, які приносять щось своє і це дуже впливає на якість медіа.

Трансформація відбувається і з тобою через взаємодію, вихід за межі своєї бульбашки, через спільний командний рух до поставлених задач.

Сьогодні Varosh невіддільний від викликів, що постали перед усіма нами. Ми пишемо про війну, фіксуємо злочини росіян, досліджуємо, не замовчуємо проблеми, знайомимо читачів з військовими, волонтерами, вимушено переселеними українцями, з позитивними кейсами, надихаємось самі й мотивуємо інших, ініціюємо важливі дискусії, взаємодіємо з іншими медіа, започатковуємо події, що підштовхують суспільство до розв’язання конкретних задач. Історія Varosh триває і попереду багато цікавого.

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Сьогодні ми розповіли про штат Varosh, але це не всі чудові люди, які творять наше видання. У наступній публікації познайомимо з тими, хто творить візуал Varosh — фотографами, відеографами, SMM-спеціалістками. Протягом грудня розкажемо ще більше про внутрішню кухню видання та амбітні плани на 2024 рік. Слідкуйте)

Матеріал створено та опубліковано в межах проєкту «Strategic Media Support Program». Його реалізує Львівський медіафорум за підтримки NED.