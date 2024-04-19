Куди піти в мікрорайоні Боздош в Ужгороді: кафе та ресторани

Боздош — найзеленіша частина Ужгорода, адже тут знаходиться великий Боздоський парк. Водночас цей мікрорайон активно забудовується: навпроти зеленої зони продовжують рости нові житлові комплекси. Боздош міг стати ідеальним місцем для життя, якби не відсутність доріг, непродумані комунікації та хаотичність забудови, через яку мікрорайон часто називають “ужгородським Шанхаєм”.

Зате закладів на різний смак тут багато! Тож Varosh підготував гайд кафе, кав’ярнями та ресторанами Боздоша, де можна провести час з друзями та родиною.

Заклади біля Боздоського парку

Перший заклад, який асоціюється з Боздошем — “Роза і русин”. Ви відразу помітите його біля входу в парк, адже він займає окреме двоповерхове приміщення перед розважальною зоною.

“Роза і русин” — це мікс закарпатської та одеської кухні, тож ви можете скуштувати як банош, так і запеченого сібаса. Також у меню є багато морепродуктів. Заклад розрахований у першу чергу для сімейного відпочинку, тож тут ви точно знайдете їжу для малечі.

До речі, про історії засновників ресторану ми розповідали тут:

Поруч із попереднім закладом знаходиться досить просторий гриль-бар “Kaspij” із великою терасою. Він позиціонує себе як ресторан азербайджанської кухні в Ужгороді.

Тут ви не знайдете характерної для цієї країни “шорби”, зате зможете спробувати долму, м’ясну солянку, чалогач та різні види люля-кебабів. І звісно, тут можна скуштувати страви на грилі.

Це — заклади в самому парку. Якщо ж ви любите фастфуд або не маєте часу, можна просто пройтися вздовж розважальної зони. Тут ви завжди знайдете снеки, морозиво, каву, шаурму та кебаби з мережі “Istanbul kebab”.

Найбільший ТЦ у цьому мікрорайоні має послідовну назву “Боздош”. І саме тут знаходиться кафе від “Місіс Грінвіч” — Greenwich Park.

До цього закладу слід іди за піцою та смачним пирогами (і солоними, і солодкими). Це дуже cozy місце із м’якими меблями та приємними кольорами — ідеально для затишних посиденьок.

Якщо кава для вас надважлива, то радимо одразу прямувати до цього закладу. Свіжообсмажена, автентична — як треба. Тут же можна придбати кавові зерна з Ефіопії чи Колумбії.

Є також і інші напої: чай, лимонад, пунш або ж матча на банановому. Повноцінного прийому їжі тут очікувати не варто, але шматочок торта чи макаруни завжди є.

Сімейні заклади біля новобудов

Піцерія “Куб” (вул.Климпуша, 14)

Якщо бачите мінімалістичний заклад з великим панорамними вікнами при в’їзді до житлових комплексів з боку Епіцентру, то це — “Куб”.

Ідеальне місце для компанії з різними смаками та тих, хто поки не знає, чого хоче: є і піца, і суші, і гриль-меню. Також є дошки для друзів і непоганий вибір м’ясних страв. Голодними ви звідси точно не вийдете.

Паб “Вікінг” (вул. Володимирська, 90А)

Дизайн цього закладу відповідає назві: дерево, тьмяне світло та суворий нордичний мінімалізм. Меню також просте, але надзвичайно соковите: багато м’яса (стейки на будь-який вибір!), а щовихідних тут можна спробувати раків.

Це чудове місце, щоб зібратися подивитися футбольні матчі (влітку Україна зіграє у Євро-2024!), адже тут передбачені страви для компанії — майже півтора кілограма м’яса різного штибу.

“Маленька пекарня” (вул О.Хіри, 6)

Назва говорить сама за себе: круасани до сніданку, слоєчка в рюкзак на роботу, хлібчик, якому варто зробити “кусь” за скориночку.

Тут є кілька столиків, тож ви можете посмакувати гарячою випічкою з кавою, чаєм чи какао. Але попереджаємо: аромат змусить вас купити більше, ніж планували.

Alpaca (вул. О.Хіри, 22)

Найбільш сімейне кафе з усіх навколо! Вам та вашим дітям тут буде дуже затишно: приємні яскраві кольори, якісна дитяча зона. Можна сказати, що це садочок, в якому ще й подадуть смачну піцу з печі.

Поки діти граються, батьки можуть спокійно посидіти за столиком і поїсти. До речі, тут смачні вафлі та сирники.

OKANE sushi-bar (вул.Лінтура, 15)

Якщо ви любите суші, вам сюди. Великий вибір — на будь-який смак. Тут затишний дизайн у зелено-коричневих відтінках, багато рослин і навіть м’які гойдалки, які витримують дорослих!.

А ще тут цікаво поекспериментувати з ролами-буріто та запеченими ролами.

Який би заклад ви не обрали, пам’ятайте: їжа найкраще смакує, якщо зосередитись на ній та приємній компанії. Спробуйте вимкнути сповіщення і сховати смартфон — враження гарантовані!

Підбірку закладів якого мікрорайону Ужгорода підготувати наступною? 🙂

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Галина Гичка, Varosh

Фото зі сторінок закладів у інстаграмі

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