Богдан Логвиненко про тусовки з Банді, Ужгород Андрія Любки та іршавське “пак”

Нещодавно в Ужгороді Ukraїner презентував свою нову книгу «Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України». Книга описує різноманіття культур, які співіснують на території України. На подію приїхав і засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.

Опісля у кав’ярні, за одним столом, зібралися люди з близького закарпатського кола, яким було про що поговорити з Богданом за межами презентації. Я мала честь бути там і рівно 15 хвилин, щоб поставити три важливі питання.

– Богдане, коли ти чуєш про Закарпаття, які асоціації у тебе виникають: емоційні, робочі, особисті?

– Закарпаття – це різноманіття. Мені дуже подобається діалект. Ми вчора зупинились в Лумшорах на ніч. Сіли в якійсь колибі і я просто підсів за столик до людей, щоб послухати, як вони говорять. Для мене це дуже цікаво. Цей момент локальної говірки десь ще зберігся, а десь люди стидаються цього. Мені страшенно подобається що на Закарпатті вона так опроявлена. Перша асоціація – мова і її різноманіття. Я дуже добре розумію діалект. І, коли їздив сюди, десь вже через кілька тижнів я починав говорити на діалекті. Пам’ятаю, ми знімали історію про Мішеля і тоді бабці підійшла і запитала в нього на діалекті, чи є у нього сигарети.Чесне слово, ми тоді зовсім не зрозуміли, про що йдеться, мало того, ми потім навіть не знали, як це протранскрибувати. Перше слово, яке відразу приходить в голову – це “мачка”, мені подобається, як в Іршаві говорять “пак”, а ще дуже люблю Тячівське “ы” – його неможливо передати на письмі.

Якось я приїхав в Ужгород. Це було ще до Ukraїner. Ми були знайомі з Бінді (Банді Шолтес – ужгородський письменник, – авт.). І ми зустрілися, абсолютно спонтанно, я не попереджав, що приїду. Банді каже: “О! ти приїхав! Давай зберемо тусовку!”. Це був обід і ввечері вже було щось біля 20ти людей, абсолютно невідомих мені до того моменту, які зібралися біля річки, щоб разом провести час. Ця якась така відкритість і, власне, спільнотність – це друга асоціація із Закарпаттям. І ця історія мені дуже запала. У Києві таке неможливо чи у Львові навіть. Всіх треба задовго попереджати, планувати, всі дуже зайняті. Це не значить, що закарпатці нічого не роблять, але була відчутна ця відкритість ваша.

Крім цієї історії, у нас у команді є люди із закарпаття: наш смм-ник Траян із Дубового, фотограф Валік Кузан, Харі Крішнан і ще чоловік 10 з команди, з якими я в першу чергу асоціюю Закарпаття.

Крім команди – це ще і Андрій Любка. У нас була серія матеріалів “Амбасадори”, де відомі люди показували своє місто. Якби ми продовжували цю серію, я вже думав над цим, то у нас обов’язково був би “Ужгород Андрія Любки”. Для багатьох, мені здається, тут було б дуже багато відкриттів. Бо до Ужгорода з інших регіонів, особливо Східних, рідко доїжджають. Є надзвичайно велика кількість стереотипів про угорськість, чи словакість, чи румінськість Ужгорода, а українськість, можливо, не так помітна.

У мене доволі багато асоціацій, якщо говорити про людей – це також Тиса ФМ, бо я колись займався концертами і ми доволі часто привозили сюди гурти. В Ужгороді були одні з найкращих концертів. Відчувається, що тут меншою була перерваність музичної світової культури. І ще мені страшенно подобається те, що робить радіо “Єден” і Олексій Уманський. Дуже шкода, що немає продовження “Нашої файти”, бо, мені здається, це такий гумористичний збірний продукт про Закарпаття, який може представляти край на зовні. І мені здається, що та серія є незавершеною.

– У публічному просторі питання національних спільнот часто звучить, як якесь проблемне, як Закарпаттю зробити мультикультурність своєю перевагою?

– Треба створювати для цього майданчики, як наш. Таких майданчиків має бути багато. Треба підсвічувати історії, де є міжкультурна і міжетнічна співпраця. Хоча, я вважаю, що не треба акцентувати на етнічності чи мультикультурності в першу чергу. Першою має йти сама історія. Це те, що ми переважно робимо.

З іншого боку – ми не до кінця використовуємо потенціал кожної із спільнот. І навіть самі спільноти не роблять цього. У нас є надзвичайно потужна історія, наприклад, єврейська, яка дуже поверхнево використовується навіть самими українськими євреями. Тобто, мені здається, що ми маємо потенціал в рази більший хоча б якихось екскурсійних маршрутів по Україні для єврейських громад, які зараз обмежені Уманю, Гадячем і кількома іншими центральними місцями поховань єврейських рабинів. Так само, кожна національна спільнота має величезний потенціал: та сама румунська Красноїльська Маланка чи на Бессарабії фестиваль вина у Болграді. Це все ще не використовується, бо є відчуття меншовартості, дуже часто люди знецінюють і не усвідомлюють локальної цінності того, що мають. В тій самій Усть-Чорній свято шайбликів. Як на мене, це може бути величезна подія назовні, яка до цього абсолютно ніколи не комунікувалась у цьому напрямку. І це, якщо тільки про події говорити, а є ще локальні бізнеси і купа усього.

– Ви з Ukraїner працювали не тільки над розкриттям історій, а й над їх популяризацією. Скажи, чи знаєш ти подальшу долю героїв своїх матеріалів? Розкажи про закарпатські історії успіху.

– Історія успіху точно сталася з велосадибою Аліси Смирної, яка тоді і стала нашою волонтеркою. Мені здається, що для Селиської сироварні – це був потужний крок вперед. Про Мішеля і його буйволів зняли повнометражний фільм і авторки якраз надихнулися нашим матеріалом. Крім того, коли вийшла наша історія, де Мішель тільки озвучував, що хотів би буйволів відправити на Бессарабію, я знаю, що після цього з ним зконтактувався Національний парк. І Мішель відправив буйволів у дику природу, як і мріяв. Але насправді, практично кожна історія має якесь продовження. Згадую ще найпершу нашу зйомку про Йосипа Бартока і замок. Він розказав, що знайшов спонсора на реставрацію даху одразу після виходу матеріалу у публічний простір. І тоді для нього вихід нашої історії був частиною наукового відкриття. Виявилося, що до цього з коптера ще жодного разу не знімали Чинадіївський замок.

Олеся Смирнова Varosh

Фото: Харі Крішнан для Ukraїner